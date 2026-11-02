Per il Natale 2026, il 63% degli artigiani prevede di aumentare la produzione di panettoni rispetto allo scorso anno, mentre il 58% ha deciso di mantenere invariati i prezzi di vendita. È quanto emerge dall'Osservatorio “Mastro Panettone d'Élite” di Goloasi, piattaforma dedicata alla pasticceria e alla panificazione artigianale, che ha analizzato le aspettative dei produttori in vista delle festività. Le previsioni arrivano dopo un Natale 2025 nel quale la maggior parte dei laboratori aveva venduto praticamente tutta la produzione.

Più panettoni in produzione, ma i prezzi restano stabili

Entrando nel dettaglio, oltre un artigiano su tre (34,6%) conta di aumentare la produzione di oltre il 20%, mentre un altro 28,4% prevede una crescita più contenuta. Sul fronte dei prezzi, invece, la maggioranza delle attività ha scelto di non intervenire sui listini. Tra chi ha programmato un rincaro, il 32,1% prevede aumenti entro il 5%, mentre soltanto l'8,6% intende superare questa soglia. Una scelta che accompagna le previsioni di crescita della produzione, nonostante le difficoltà legate ai costi e alla disponibilità di personale.

Nel 2025 l'84% degli artigiani aveva venduto quasi tutta la produzione

A spiegare le aspettative degli artigiani contribuiscono anche i risultati della precedente stagione natalizia. Nel 2025, il 64,2% delle attività aveva venduto tutti i panettoni prodotti, mentre un ulteriore 19,8% era riuscito a collocarne oltre il 95%. Complessivamente, dunque, l'84% dei laboratori aveva esaurito o quasi le proprie scorte. Del resto, il peso economico di questo lievitato è considerevole: per quasi un'attività su quattro, il panettone rappresenta oltre il 60% del fatturato realizzato durante le festività. Quanto alle preferenze dei consumatori, il panettone classico continua a guidare le vendite, risultando il più richiesto per il 58% degli artigiani intervistati. A seguire c'è quello al cioccolato, indicato dal 18,5% dei produttori. La tradizione mantiene quindi il primato nelle scelte d'acquisto, almeno secondo quanto rilevato dall'indagine.

Sei laboratori su dieci cercano personale per le feste