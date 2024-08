Galleria Deodato Arte: una mostra all'Excelsior Hotel Gallia per il Gp di Monza

In occasione del Gran premio di Formula 1 a Monza, che si terrà domenica 1° settembre all'Autodromo nazionale, l'Excelsior Hotel Gallia ha annunciato una prestigiosa collaborazione con la Galleria Deodato Arte. Da giovedì 29 agosto a giovedì 5 settembre, infatti, l'hotel ospiterà una selezione di opere di alcuni dei più innovativi e riconoscibili artisti contemporanei, tutte ispirate al mondo dell'automobilismo. Tra queste, spicca una creazione inedita di Daniele Fortuna, realizzata appositamente per l'evento e presentata in anteprima assoluta

Arte e motori all‘Excelsior Hotel Gallia: una collaborazione unica

Gli ospiti potranno inoltre ammirare “L'ambiance” di Mr. Brainwash, celebre per i suoi colori vivaci e messaggi positivi, che lo hanno consacrato come uno degli artisti più innovativi della sua generazione, e “Kiss Me”, soggetto iconico di Mr. Savethewall, noto per l'utilizzo di tecniche uniche di street art caratterizzate dall'impiego di nastro adesivo e materiali riciclabili. Completano l'esposizione “500” e “Porsche Fucsia” di Marco Lodola, capostipite dei “nuovi futuristi”, famoso per i suoi soggetti iconici, come la Vespa e la Fiat 500, illuminati da luci al neon e led che creano un'atmosfera vibrante e coinvolgente.

Grazie alla collaborazione con la Galleria Deodato Arte - uno dei maggiori player del settore a livello internazionale, con più di 14 gallerie in Italia ed Europa, oltre a uno spazio nel metaverso -, Excelsior Hotel Gallia regala così ai suoi ospiti, e a tutto il pubblico appassionato d'arte, un'esperienza culturale e artistica capace non solo di celebrare la creatività, ma anche amplificare la magia di uno dei più attesi eventi automobilistici a livello internazionale, come il Gran premio di Monza.

