È tempo di "Re Panettone". Dal 27 al 29 novembre torna infatti a Milano, al Parco Esposizioni Novegro, a due passi dallo scalo di Linate, la manifestazione ideata da Stanislao Porzio. Un appuntamento giunto alla sua diciannovesima edizione. «Il nostro obiettivo - sottolinea Porzio - è continuare a riunire alcuni dei migliori interpreti italiani del grande lievitato artigianale. Da Achille Zoia a Iginio Massari, da Sal De Riso a Luigi Biasetto, “Re Panettone” ha accolto negli anni figure di riferimento della pasticceria italiana, distinguendosi per una selezione rigorosa dei partecipanti e per un disciplinare che esclude l’impiego di mix, emulsionanti, coloranti e conservanti, a tutela della qualità delle materie prime e dell’autenticità della lavorazione artigianale».

Re Panettone torna dal 27 al 29 novembre

Re Panettone 2026, cinque finalisti della Coppa del Mondo tra i 29 pasticceri

Nell’elenco completo dei 29 pasticceri protagonisti dell’edizione 2026 figurano fra gli altri anche Fiorenzo Ascolese e Roberto Moreschi, rispettivamente primo e secondo classificato nella categoria Panettone tradizionale alla Coppa del Mondo del Panettone 2026, conclusasi a Milano l’8 novembre. Originari rispettivamente di San Valentino Torio (SA) e Chiavenna (SO), entrambi hanno già ottenuto riconoscimenti nelle passate edizioni e torneranno quest’anno tra i protagonisti della manifestazione. Un risultato che testimonia la continuità tra i talenti valorizzati negli anni dalla rassegna dolciaria e le eccellenze oggi riconosciute a livello internazionale.

Complessivamente, cinque finalisti italiani della Coppa del Mondo del Panettone 2026 partecipano alla diciannovesima edizione: oltre ad Ascolese e Moreschi, Riccardo Manduca, nella categoria Panettone tradizionale; Armando Pascarella e Alessandro Slama, nella categoria Panettone al cioccolato.Tra i partecipanti figura inoltre Giuseppe Mascolo, vincitore della Coppa del Mondo del Panettone nel 2022 e, con la squadra italiana, del Panettone World Championship nel 2023, dopo essersi già aggiudicato il premio Re Panettone nel 2019. Anche Alessandro Slama vanta un importante riconoscimento internazionale, avendo conquistato il Panettone World Championship nel 2019. Queste presenze riconfermano l’autorevolezza della rassegna nel panorama della pasticceria italiana e la sua capacità di mantenersi, dopo diciannove edizioni, un punto di riferimento per i professionisti del settore.

Gli Imperdibili, incontri su lievito madre, gusto e salute

Accanto alla valorizzazione dell’eccellenza artigianale, Re Panettone rinnova il proprio impegno nel confronto e nella divulgazione attraverso «Gli Imperdibili», il ciclo di incontri curato da PAART - Movimento per la Pasticceria d’Arte ETS. Stanislao Porzio dialogherà con personalità della pasticceria, della gastronomia e della scienza, tra cui Achille Zoia, maestro della pasticceria italiana, Anna Sartori, direttrice del Consorzio di Tutela del Lievito Madre da Rinfresco, Carlo Gronchi, professore di tecnologia alimentare, e Stefania Moroni, alla guida dei locali di famiglia Aimo e Nadia. Al centro degli incontri, la tutela del lievito madre, il rapporto tra gusto e salute e il patrimonio della tradizione gastronomica milanese.

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