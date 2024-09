Napoli: è boom turistico ma c'è una grande carenza di guide in città

Napoli si trova ad affrontare una serie di sfide che rischiano di frenare la crescita del comparto. Mentre il turismo post-pandemia sta vivendo una rinascita senza precedenti, con un numero di visitatori che ha superato ogni aspettativa, il capoluogo campano deve fare i conti con una cronica carenza di personale qualificato, in particolare di guide turistiche.

A Napoli è emergenza guide turistiche

Come spiegato da Gino Acampora, vicepresidente di Fiavet Campania e Basilicata e presidente dell'Associazione agenti di viaggio Penisola sorrentina, in un'intervista a Il Mattino, il problema della carenza di guide è il risultato di diversi fattori che si sono intrecciati nel tempo. «Negli ultimi anni abbiamo perso molti professionisti, e quelli che restano non bastano a garantire il servizio. La conseguenza è un aumento degli abusivi che operano senza licenza» spiega Acampora, evidenziando come la pandemia abbia giocato un ruolo chiave in questo fenomeno. Il Covid-19, infatti, ha avuto un impatto devastante sul settore turistico, e se molte professioni si sono riprese rapidamente, altre, come quella delle guide, faticano a tornare ai livelli pre-pandemia. Durante il periodo delle restrizioni, molti professionisti hanno lasciato il comparto, riconvertendosi ad altre attività. «Inoltre, molti musei e siti storici hanno mantenuto le limitazioni agli accessi introdotte durante la pandemia - continua Acampora -, riducendo il numero di persone che possono visitare contemporaneamente i luoghi di interesse. Questo significa che oggi servono più guide per gruppi più piccoli».

Ma se la richiesta di guide turistiche è così alta, perché non ci sono abbastanza professionisti? Il problema risiede soprattutto nella gestione dei patentini, necessari per esercitare la professione. In passato, questi venivano rilasciati dalle singole regioni, ma spesso i bandi di concorso erano oggetto di contenziosi a causa di conflitti tra normative nazionali ed europee. «Le associazioni di categoria hanno più volte presentato ricorsi, spesso accolti - spiega Acampora - e il risultato è stato lo stop ai bandi regionali. Ora la gestione è passata al ministero del Turismo, ma i nuovi concorsi non sono ancora stati pubblicati». Questa situazione ha portato molte aspiranti guide a cercare soluzioni alternative, come ottenere il patentino all'estero, in Paesi dell'Est Europa dove le procedure sono più snelle.

Con la nuova stagione turistica alle porte e il Giubileo del 2025 che promette di portare un ulteriore afflusso di visitatori a Roma e in altre città italiane, la necessità di risolvere questa emergenza è più urgente che mai. «Siamo a pochi mesi dall'inizio della prossima stagione e dobbiamo intervenire subito» conclude Acampora, lanciando un appello al ministero del Turismo affinché venga pubblicato al più presto un bando per il rilascio delle autorizzazioni: «Un albo nazionale delle guide, che includa anche lingue meno richieste in passato ma sempre più popolari tra i nuovi turisti, potrebbe rappresentare una risposta efficace a questa crisi». Napoli e il resto d'Italia hanno tutte le carte in regola per continuare a primeggiare come destinazioni turistiche di eccellenza, ma per farlo è fondamentale investire nelle persone e nelle competenze, affinché il boom turistico non si trasformi in un'occasione mancata.

