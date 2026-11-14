STORIE E RICETTE
Cinquant'anni di Borsa del Tartufo: un libro racconta la storia della trifola
Il volume curato da Chiara Cane racconta cinquant'anni di Borsa del Tartufo attraverso geologia, scienza, storia e testimonianze. Un viaggio nelle terre alessandrine e monferrine alla scoperta della trifola
Prima di arrivare in cucina, il tartufo passa dalla geologia, dagli alberi e dalla conformazione del terreno. "50 anni di Borsa del Tartufo e… la narrazione continua", il volume curato dalla giornalista Chiara Cane per l’editrice Il Monferrato, parte anche da qui: dalle carte delle aree vocate e dalle caratteristiche dei suoli, per spiegare dove cresce la trifola e quali condizioni ne favoriscono la presenza.
Cinquant'anni di Borsa del Tartufo tra scienza, storia e territorio
Le 314 pagine raccolgono contributi diversi: accanto alle informazioni tecniche su specie, piante e tartufaie, trovano spazio i valori nutrizionali, la storia del Borsino della trifola e le voci di studiosi, produttori e protagonisti del territorio. L’indice alterna capitoli brevi e profili di paesi, con l’intenzione di rendere accessibili anche gli argomenti più specialistici. La varietà è il tratto del libro: ogni autore porta la propria competenza, mentre il filo resta quello del tartufo e del suo legame con le terre alessandrine e monferrine. È in questa prospettiva che vanno lette anche le ricette e le fiere: sono riferite al territorio alessandrino, da cui nasce la strenna del giornale, e allargano il racconto fino alla tavola e agli appuntamenti che animano la stagione.
Leggi anche
La prefazione di Antonio Degiacomi, presidente del Centro nazionale studi tartufo, e la postfazione di Oscar Farinetti incorniciano il percorso. Farinetti, in particolare, si sofferma sulla fama del «Tartufo Bianco d’Alba» e sul ruolo del marketing nel legare un prodotto a un luogo. Ricorda così che il tartufo bianco cresce anche in altre zone, tra Monferrato, Alessandrino e Astigiano. Il libro tiene insieme conoscenze e memoria locale: racconta il tartufo sotto terra, nel Borsino e nei paesi che ne hanno fatto una risorsa e un segno d’identità. La narrazione continua, come promette il titolo, proprio perché il territorio ha ancora molte storie da mettere in circolo.