Prima di arrivare in cucina, il tartufo passa dalla geologia, dagli alberi e dalla conformazione del terreno. "50 anni di Borsa del Tartufo e… la narrazione continua", il volume curato dalla giornalista Chiara Cane per l’editrice Il Monferrato, parte anche da qui: dalle carte delle aree vocate e dalle caratteristiche dei suoli, per spiegare dove cresce la trifola e quali condizioni ne favoriscono la presenza.

Il libro "50 anni di Borsa del Tartufo e… la narrazione continua", curato dalla giornalista Chiara Cane per l’editrice Il Monferrato

Cinquant'anni di Borsa del Tartufo tra scienza, storia e territorio

Le 314 pagine raccolgono contributi diversi: accanto alle informazioni tecniche su specie, piante e tartufaie, trovano spazio i valori nutrizionali, la storia del Borsino della trifola e le voci di studiosi, produttori e protagonisti del territorio. L’indice alterna capitoli brevi e profili di paesi, con l’intenzione di rendere accessibili anche gli argomenti più specialistici. La varietà è il tratto del libro: ogni autore porta la propria competenza, mentre il filo resta quello del tartufo e del suo legame con le terre alessandrine e monferrine. È in questa prospettiva che vanno lette anche le ricette e le fiere: sono riferite al territorio alessandrino, da cui nasce la strenna del giornale, e allargano il racconto fino alla tavola e agli appuntamenti che animano la stagione.