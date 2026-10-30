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Valeggio sul Mincio (Vr) non si fa mancare proprio nulla: dai mitici tortellini Nodo d'Amore” ai tulipani fioriti in pieno autunno in uno dei più grandi parchi d'Europa. Una rarità floreale, e che rarità. Dopo l'esperimento dello scorso anno, da metà ottobre sono infatti tornati a sbocciare gli affascinanti fiori nel Parco Giardino Sigurtà.

I tulipani fioriscono anche in autunno: lo spettacolo che attira turisti sul Garda
I tulipani del Parco Giardino Sigurtà

Tulipani in autunno grazie agli esperimenti nelle serre

Una premessa anzitutto: «La fioritura tardiva - dice Magda Sigurtà, che assieme al fratello Giuseppe guida l'affascinante polmone verde - non è avvenuta a causa dei cambiamenti climatici, ma a seguito di studi ed esperimenti che dal 2023 effettuiamo nelle nostre serre. Nulla da copiare dagli olandesi, semplicemente i nostri vivaisti-giardinieri hanno studiato i tempi adattando i bulbi, dopo le prime fioriture primaverili, al clima delle colline moreniche, a pochi passi dal lago di Garda. I tulipani iniziano a spuntare a metà ottobre e proseguono a crescere per tutto il mese fino a chiudere il ciclo a novembre. Il parco poi si fermerà per la pausa invernale con l'arrivo della nebbia e il conseguente abbassamento delle temperature».

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Foliage, eventi e appuntamenti per gli ultimi giorni di apertura

Intanto, però, sono ancora centinaia gli appassionati e i turisti, soprattutto stranieri, che visitano i 600mila metri quadrati di verde per ammirare gli splendidi colori autunnali tra i viali alberati, la fattoria, il Polirinto e panorami mozzafiato che dominano la vallata del Mincio. Lo scorso anno furono oltre 400mila. «Per questi ultimi giorni di apertura - ricorda Roberta Gueli, anima e factotum del Parco - abbiamo anche programmato una lunga serie di iniziative con le auto storiche, gli artisti di strada, il volo delle mongolfiere e il Sigillo. Inoltre, stiamo preparando la corsa di Halloween - l'8 novembre - con già un migliaio di iscritti. Insomma, ogni fine settimana c'è un appuntamento per grandi e piccini all'aria aperta per godersi l'affascinante foliage».

I tulipani fioriscono anche in autunno: lo spettacolo che attira turisti sul Garda
In autunno il Parco Sigurtà si anima tra foliage, spettacoli e iniziative all'aperto

A Borghetto i tortellini Nodi d'Amore

Ed è concesso (e consigliato) gustare i Nodi d'Amore, fra le affascinanti vie di Borghetto; tortellini che narrano la storia d'amore fra il capitano Malco e la ninfa Silvia, alla fine del XIV secolo... così narra la leggenda.