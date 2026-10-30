AL SIGURTÀ
I tulipani fioriscono anche in autunno: lo spettacolo che attira turisti sul Garda
Al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (Vr), gli esperimenti condotti nelle serre dal 2023 hanno permesso una fioritura fuori stagione, che si accompagna al foliage e agli eventi di fine apertura
Valeggio sul Mincio (Vr) non si fa mancare proprio nulla: dai mitici tortellini “Nodo d'Amore” ai tulipani fioriti in pieno autunno in uno dei più grandi parchi d'Europa. Una rarità floreale, e che rarità. Dopo l'esperimento dello scorso anno, da metà ottobre sono infatti tornati a sbocciare gli affascinanti fiori nel Parco Giardino Sigurtà.
Tulipani in autunno grazie agli esperimenti nelle serre
Una premessa anzitutto: «La fioritura tardiva - dice Magda Sigurtà, che assieme al fratello Giuseppe guida l'affascinante polmone verde - non è avvenuta a causa dei cambiamenti climatici, ma a seguito di studi ed esperimenti che dal 2023 effettuiamo nelle nostre serre. Nulla da copiare dagli olandesi, semplicemente i nostri vivaisti-giardinieri hanno studiato i tempi adattando i bulbi, dopo le prime fioriture primaverili, al clima delle colline moreniche, a pochi passi dal lago di Garda. I tulipani iniziano a spuntare a metà ottobre e proseguono a crescere per tutto il mese fino a chiudere il ciclo a novembre. Il parco poi si fermerà per la pausa invernale con l'arrivo della nebbia e il conseguente abbassamento delle temperature».
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Foliage, eventi e appuntamenti per gli ultimi giorni di apertura
Intanto, però, sono ancora centinaia gli appassionati e i turisti, soprattutto stranieri, che visitano i 600mila metri quadrati di verde per ammirare gli splendidi colori autunnali tra i viali alberati, la fattoria, il Polirinto e panorami mozzafiato che dominano la vallata del Mincio. Lo scorso anno furono oltre 400mila. «Per questi ultimi giorni di apertura - ricorda Roberta Gueli, anima e factotum del Parco - abbiamo anche programmato una lunga serie di iniziative con le auto storiche, gli artisti di strada, il volo delle mongolfiere e il Sigillo. Inoltre, stiamo preparando la corsa di Halloween - l'8 novembre - con già un migliaio di iscritti. Insomma, ogni fine settimana c'è un appuntamento per grandi e piccini all'aria aperta per godersi l'affascinante foliage».
A Borghetto i tortellini Nodi d'Amore
Ed è concesso (e consigliato) gustare i Nodi d'Amore, fra le affascinanti vie di Borghetto; tortellini che narrano la storia d'amore fra il capitano Malco e la ninfa Silvia, alla fine del XIV secolo... così narra la leggenda.