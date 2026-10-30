I tulipani fioriscono anche in autunno: lo spettacolo che attira turisti sul Garda

Una premessa anzitutto: «La fioritura tardiva - dice Magda Sigurtà , che assieme al fratello Giuseppe guida l'affascinante polmone verde - non è avvenuta a causa dei cambiamenti climatici , ma a seguito di studi ed esperimenti che dal 2023 effettuiamo nelle nostre serre . Nulla da copiare dagli olandesi, semplicemente i nostri vivaisti-giardinieri hanno studiato i tempi adattando i bulbi, dopo le prime fioriture primaverili, al clima delle colline moreniche, a pochi passi dal lago di Garda. I tulipani iniziano a spuntare a metà ottobre e proseguono a crescere per tutto il mese fino a chiudere il ciclo a novembre . Il parco poi si fermerà per la pausa invernale con l'arrivo della nebbia e il conseguente abbassamento delle temperature».

Intanto, però, sono ancora centinaia gli appassionati e i turisti, soprattutto stranieri, che visitano i 600mila metri quadrati di verde per ammirare gli splendidi colori autunnali tra i viali alberati, la fattoria, il Polirinto e panorami mozzafiato che dominano la vallata del Mincio. Lo scorso anno furono oltre 400mila. «Per questi ultimi giorni di apertura - ricorda Roberta Gueli, anima e factotum del Parco - abbiamo anche programmato una lunga serie di iniziative con le auto storiche, gli artisti di strada, il volo delle mongolfiere e il Sigillo. Inoltre, stiamo preparando la corsa di Halloween - l'8 novembre - con già un migliaio di iscritti. Insomma, ogni fine settimana c'è un appuntamento per grandi e piccini all'aria aperta per godersi l'affascinante foliage».