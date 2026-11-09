Dal 13 al 16 novembre, 60 maestri gelatieri dai cinque continenti. Tra degustazioni, ricerca e incontri, un viaggio nella cultura del gelato artigianale proveniente dai cinque continenti. Se il gelato è uno dei prodotti che unisce tutto il mondo, Sherbeth, il Festival internazionale del gelato artigianale, che da quest’anno assume la denominazione Sherbeth Contemporary Artisanal Gelato, fa conoscere le prelibatezze di grandi maestri gelatieri internazionali, proclamando altresì i vincitori del relativo concorso. Palermo ospiterà la diciottesima edizione di Sherbeth, che riunirà attorno al Teatro Massimo, cuore del centro storico, 60 maestri gelatieri provenienti dai cinque continenti, insieme a chef, ricercatori, giornalisti e letterati che ne discuteranno e illustreranno ad una platea di interessati.

In arrivo a Palermo per Sherbeth 2026 60 maestri gelatieri da tutto il mondo

Sherbeth, il festival del gelato artigianale con 60 maestri da tutto il mondo

Ormai Sherbeth è diventato uno degli appuntamenti più importanti al mondo, un evento che vede protagonista il gelato artigianale interpretato da 60 maestri provenienti da Italia, la maggior parte, Ecuador, Australia, Regno Unito, Spagna, Svezia, Croazia, Polonia, Canada, Belgio, Svizzera, Taiwan, Libano, Colombia, Giappone, Francia. I gelatieri partecipanti sono così bravi che al concorso, che ha visto votare una giuria tecnica e il pubblico, negli ultimi 3 anni ha visto primeggiare Taiwan, Cina, Belgio. Gli appassionati, i golosi, i curiosi così percorrendo poche centinaia di metri potranno gustare gelati particolari che altrimenti avrebbero assaggiato solo percorrendo tutto il mondo. Palermo si propone quindi come destinazione enogastronomica anche oltre la stagione estiva, con un’esperienza che unisce degustazioni, incontri, ricerca scientifica e itinerari urbani.

Gli appassionati, i golosi, i curiosi così percorrendo poche centinaia di metri potranno gustare gelati particolari che altrimenti avrebbero assaggiato solo percorrendo tutto il mondo

Il gelato come patrimonio culturale: il percorso di Francesco Procopio Cutò

Il rapporto tra Palermo e la storia del gelato prende forma, inoltre, nella collaborazione tra Sherbeth e Le Vie dei Tesori, con il percorso guidato «Un mago tra vicoli e gelati: dal Capo ai fasti parigini», dedicato a Francesco Procopio Cutò, un cuoco che da Palermo si trasferì a Parigi diventando famoso come Francesco Procopio dei Coltelli (coltello in francese si pronuncia cutò), considerato il padre del gelato artigianale.

Gli stand della passata edizione di Sherbeth

La collaborazione porta il festival dentro la città: il gelato diventa una chiave per esplorare Palermo, riconoscere il patrimonio che custodisce e seguirne le tracce oltre la Sicilia. Nato a Cefalù nel 2007 e approdato a Palermo nel 2015, Sherbeth ha costruito negli anni una comunità che supera i confini della manifestazione. Secondo i dati raccolti dall’organizzazione, le prime diciassette edizioni hanno totalizzato 1,8 milioni di visitatori, 2.350 maestri gelatieri coinvolti e 10,5 milioni di degustazioni.

Palermo, il viaggio continua tra degustazioni e cultura

Il cuore del programma culturale sarà l’Officina Culturale in Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Qui il gelato diventerà il punto di partenza per parlare di territori, impresa, inclusione, ricerca e nuove esperienze gastronomiche con grandi interpreti del giornalismo, gastronomi, famosi maestri gelatieri, chef stellati.

Nel programma di Sherbeth anche in programma anche degustazioni e laboratori a tema gelato

Coordineranno la manifestazione 4 Direttori tecnici dal curriculum estremamente qualificato: Arnaldo Conforto, Giovanna Musumeci, Vittorio Pasquetti, Ruben Pili. Accanto agli incontri, il festival proporrà degustazioni, visite alla fabbrica del gelato e tour guidati per bambini, adulti e giornalisti. Sherbeth Young, il laboratorio didattico curato dal maestro Angelo Grasso, avvicinerà i più piccoli alla cultura del gelato artigianale.

Come partecipare a Sherbeth e acquistare i Tasty