Il Saint Georges Premier di Monza si affida allo chef Roberto Conti

Il ristorante Saint Georges Premier, situato all'interno del Parco di Monza, ha annunciato la collaborazione con Roberto Conti. Già stella Michelin, il nuovo chef porterà la sua esperienza e la sua creatività al locale, elevando ulteriormente l'offerta culinaria e creando un'esperienza gastronomica davvero unica per gli ospiti.

Lo chef Roberto Conti approda al ristorante Saint Georges Premier di Monza

Il nuovo menu del Saint Georges Premier presenterà piatti classici rivisitati in chiave moderna, utilizzando ingredienti freschi e di stagione provenienti da produttori locali. Conti è noto per la sua capacità di combinare sapori tradizionali con tecniche innovative, creando piatti che sono allo stesso tempo deliziosi e sorprendenti. Oltre all'eccellente cibo, il Saint Georges Premier offre anche un'atmosfera elegante e un servizio impeccabile. Il ristorante dispone di diverse sale da pranzo, ognuna con il suo stile unico, e di un ampio giardino esterno perfetto per le giornate calde ed è il luogo ideale per celebrare occasioni speciali, come matrimoni, anniversari o cene di lavoro.

© Riproduzione riservata