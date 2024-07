Rivoluzione nell'ospitalità: nasce la prima Hotel Academy italiana

Grazie alla nuova partnership tra BWH Hotels Italia & Malta e HIA (Hospitality Innovation Academy), nasce la prima Hotel Academy in Italia, direttamente all'interno del WorldHotels Crafted Mulino di Firenze.

A Firenze nasce la prima Hotel Academy italiana

L'accademia offre un percorso formativo unico e completo, pensato per formare i futuri leader del comparto alberghiero e del turismo di lusso. Studenti provenienti da tutto il mondo avranno l'opportunità di apprendere le competenze più avanzate del settore, grazie a un mix di teoria e pratica, e di vivere un'esperienza formativa immersiva all'interno di una struttura alberghiera di alto livello. Il corso di studi, della durata di tre anni, prevede una prima fase in Italia, presso il suggestivo Mulino di Firenze, e una seconda fase a Montreux, in Svizzera, presso il prestigioso HIM Hotel Institute Montreux. Gli studenti acquisiranno competenze in diverse aree, tra cui:

Management alberghiero: impareranno a gestire le diverse funzioni di un hotel, dalle operazioni quotidiane alle strategie di marketing.

impareranno a gestire le diverse funzioni di un hotel, dalle operazioni quotidiane alle strategie di marketing. Leadership: svilupperanno le capacità di leadership necessarie per guidare un team e raggiungere gli obiettivi.

svilupperanno le capacità di leadership necessarie per guidare un team e raggiungere gli obiettivi. Servizio clienti: impareranno a offrire un'esperienza cliente eccezionale, soddisfando le esigenze anche dei clienti più esigenti.

impareranno a offrire un'esperienza cliente eccezionale, soddisfando le esigenze anche dei clienti più esigenti. Food & Beverage: approfondiranno le conoscenze nel settore della ristorazione, dalla gestione delle cucine alla creazione di menu innovativi.

«Per il settore dell'ospitalità la formazione del personale è fondamentale. La qualità dell'accoglienza e le performance del settore dipendono dalla professionalità e attitudine delle risorse umane - spiega Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta. Accompagnare gli studenti in questo percorso e investire nella loro crescita significa porre un'importante garanzia per il futuro e formare i nuovi professionisti dell'ospitalità pronti a entrare nel mondo del lavoro con competenze aggiornate e avanzate. La formazione non si ferma ai giovani e deve essere continua e innovare le competenze anche per il personale già operativo. Proprio per questo la partnership con HIA diventa doppiamente strategica».

«HIA è nata per accelerare le carriere nel mondo dell'ospitalità e per creare una connessione continua tra le aziende del turismo e giovani pronti a esplorare le diverse professioni e le nuove opportunità emergenti - racconta Giancarlo Carniani, fondatore di HIA. BWH ha dimostrato fin da subito grande interesse nel collaborare per sviluppare la crescita delle nuove risorse che dovranno affrontare un settore turistico-alberghiero in costante trasformazione nei prossimi anni. Siamo onorati e felici di poter affrontare queste sfide insieme a una compagnia alberghiera così prestigiosa».

Una partnership che può aiutare a colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro visto che, secondo i risultati della ricerca "Occupazione e mismatch nel turismo e nel terziario", svolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, il settore del commercio e del turismo avrà bisogno di 760mila nuovi occupati entro il 2027. Un problema che già ora colpisce le imprese del turismo con il 47% che fatica a trovare personale a causa del mismatch tra le competenze richieste e quelle possedute dai candidati. Emerge inoltre che le principali figure richieste sono addetto al front office, cameriere di sala, portiere di notte e cameriere ai piani con la maggior parte dei candidati nelle aree operative che ha un'esperienza inferiore a due anni.

