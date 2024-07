Confartigianato e Conpait insieme per valorizzare le pasticcerie italiane

Si apre un nuovo capitolo per il mondo della pasticceria italiana. Confartigianato e Conpait, infatti, hanno siglato un accordo di collaborazione nazionale che mira a rafforzare la rappresentanza e la promozione delle imprese di questo importante comparto dell'agroalimentare italiano. La firma del protocollo, avvenuta a Roma, sancisce una stretta collaborazione tra le due associazioni. Conpait, in qualità di partner di Confartigianato, parteciperà attivamente alle iniziative nazionali della Confederazione e potrà contare sul suo supporto. Inoltre, la Confederazione metterà a disposizione di Conpait le proprie strutture territoriali, in particolare i gruppi di categoria del settore pasticceria, offrendo una gamma completa di servizi alle imprese associate.

Confartigianato e Conpait: supporto e formazione per il mondo della pasticceria

«Un'opportunità preziosa per potenziare la nostra capacità di rappresentanza e valorizzare l'eccellenza delle imprese della pasticceria italiana» hanno affermato all'unisono Marco Granelli, presidente di Confartigianato, e Angelo Musolino, presidente di Conpait. «Questo accordo - ha poi aggiunto Musolino - rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del settore artigiano, che è il cuore pulsante della nostra economia locale. Grazie a questa collaborazione, le imprese artigiane potranno beneficiare di nuove opportunità di crescita e sviluppo, attraverso iniziative mirate a migliorare la competitività e l'innovazione».

«Confartigianato ha sempre dimostrato un impegno costante nel supportare le piccole e medie imprese, e siamo entusiasti di poter lavorare insieme per creare un ambiente più favorevole per gli artigiani. Questo accordo prevede una serie di misure concrete, tra cui l'accesso a finanziamenti agevolati, programmi di formazione specializzata e servizi di consulenza personalizzata. Siamo convinti che, unendo le nostre forze, riusciremo a dare un impulso significativo al comparto artigiano, contribuendo al benessere economico e sociale della nostra comunità. Invitiamo tutti a cogliere questa opportunità e a partecipare attivamente alle iniziative che verranno promosse».

