Unilever Food Solutions rinnova il programma di formazione dedicato ai professionisti della ristorazione con un nuovo appuntamento di Foodart Experience - Il Menù del Futuro, in calendario martedì 29 settembre alle 15.30. La masterclass avrà come protagonista Pierluca Ardito, Team Coach della Nazionale Italiana Cuochi ed Executive Chef del Ristorante Nobis e del Grand Hotel La Chiusa di Chietri (Ba), chiamato a interpretare il trend «Street Food Urbano».

Appuntamento il 29 settembre con Pierluca Ardito e la sua masterclass sullo Street Food Urbano

Pierluca Ardito porta lo Street Food Urbano nella masterclass

Chef, docente e autore di pubblicazioni dedicate alla cucina, Ardito ha costruito la propria esperienza attraverso la ricerca sulle materie prime e il confronto tra cultura gastronomica pugliese e influenze contemporanee. Il suo percorso, accompagnato da riconoscimenti nazionali e internazionali, comprende anche un’attività formativa rivolta agli operatori del settore.

Chef Pierluca Ardito

La nuova masterclass propone quindi un appuntamento pratico, nel quale il tema dello Street Food Urbano viene trasformato in ricette e tecniche applicabili alla ristorazione professionale. Ardito sarà affiancato da Giuseppe Buscicchio, Chef Executive di Unilever Food Solutions, e insieme realizzeranno tre ricette inedite ispirate alla tendenza.

Come cambia lo Street Food Urbano nella ristorazione

Il concetto di Street Food Urbano parte da preparazioni conosciute e immediate, come panini, bao, ramen e fritti, per reinterpretarle attraverso tecniche più articolate, ingredienti selezionati e combinazioni capaci di ampliare l’esperienza gastronomica. L’obiettivo è mantenere riconoscibilità e accessibilità, introducendo allo stesso tempo maggiore cura nella costruzione del piatto.

Arancina alla puttanesca di Pierluca Ardito

La tendenza intercetta in particolare i comportamenti della Generazione Z, sempre più interessata a occasioni di consumo fuori casa caratterizzate da varietà e contaminazione. Lo street food diventa così un terreno di confronto tra culture gastronomiche, linguaggi urbani e ricerca culinaria, con proposte che possono passare dal consumo informale a contesti più strutturati.

Foodart Experience e le quattro tendenze della cucina

Arrivato alla quarta edizione, Foodart Experience - Il Menù del Futuro nasce per osservare le trasformazioni della cucina contemporanea e tradurle in strumenti utili per chef e operatori del foodservice. Il progetto mette in relazione tendenze internazionali, tecniche di cucina e applicazioni concrete, attraverso il contributo di professionisti chiamati a sviluppare ricette e interpretazioni personali.

Bao al vapore di Pierluca Ardito

«Siamo orgogliosi di Foodart Experience, che negli anni è diventato un punto di riferimento per la formazione nel settore foodservice - commenta Giuseppe Buscicchio, Chef Executive di Unilever Food Solutions -. Il progetto rappresenta un’occasione per dare voce a visione, tecnica e innovazione in un mondo della ristorazione in continua evoluzione. Attraverso le quattro grandi direttrici - Street Food Urbano, Cucina Senza Confini, Radici del Gusto e Cibo Esperienza - offriamo ai professionisti strumenti concreti per interpretare il cambiamento. La partecipazione di alcuni tra i nomi più autorevoli della ristorazione conferma il valore del progetto e la sua capacità di raccontare, attraverso interpreti d’eccellenza, le evoluzioni della cucina contemporanea».

Future Menus 2026: le tendenze globali della ristorazione

Le quattro direttrici del progetto derivano dal report «Future Menus 2026», realizzato con il contributo di oltre 1.100 chef provenienti da 20 Paesi. Radici del Gusto guarda alla valorizzazione delle identità gastronomiche locali attraverso nuove interpretazioni; Street Food Urbano porta preparazioni nate per il consumo informale verso una maggiore elaborazione, coinvolgendo anche la ristorazione di fascia alta.

Brodo di polpo di Pierluca Ardito

Cucina Senza Confini riflette invece sulla contaminazione tra culture alimentari, favorita dalla globalizzazione e dalle migrazioni, mentre Cibo Esperienza interpreta la crescente ricerca di occasioni gastronomiche personalizzate e immersive, nelle quali il piatto diventa anche elemento narrativo e sensoriale.

Gli chef coinvolti nell’edizione italiana

In Italia il progetto è sviluppato insieme alla Federazione Italiana Cuochi, partner di Unilever Food Solutions, e coinvolge Pierluca Ardito, Rita Busalacchi, Fabrizio Cervellieri, Gennaro Esposito, Tommaso Foglia, Anthony Genovese, Roberta Merolli, Giovanni Solofra e Ivano Veccia.

Pubblicità

Ogni chef è protagonista di un appuntamento dedicato e interpreta una delle quattro tendenze attraverso ricette originali, tecniche e considerazioni applicabili al lavoro quotidiano. Il percorso permette così di confrontare approcci diversi alla cucina contemporanea, mantenendo il collegamento tra ricerca e operatività.

Masterclass gratuita, in presenza e online