È Giorgio Sechi il vincitore della seconda edizione della “Coppa delle pizze” di Galbani Professionale, la competizione dedicata ai professionisti della pizza contemporanea. Nella finale, ospitata al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi), il pizzaiolo ha conquistato il primo posto grazie a una creazione con scamorza affumicata, stracciatella allo zafferano, spianata piccante e cristalli di pomodori secchi. Una ricetta nata durante la prova decisiva a ingredienti misteriosi, che ha messo alla prova la capacità dei concorrenti di costruire abbinamenti originali partendo da materie prime selezionate.

Giorgio Sechi, vincitore della seconda edizione della “Coppa delle pizze” di Galbani Professionale

Sei pizzaioli in gara e una sfida finale a ingredienti misteriosi

A contendersi il titolo sono stati sei pizzaioli, chiamati a confrontarsi sulla preparazione degli impasti e sulla scelta degli ingredienti. La competizione è culminata nella sfida fra i due finalisti, ai quali è stato chiesto di ideare una pizza a partire da una selezione di prodotti svelata soltanto al momento della prova. A fare la differenza è stata quindi la capacità di individuare gli accostamenti e trovare un equilibrio fra sapori e consistenze, oltre alla padronanza delle tecniche di preparazione. Sechi ha scelto di abbinare il gusto affumicato della scamorza alla cremosità della stracciatella aromatizzata allo zafferano, completando la pizza con la componente piccante della spianata e quella più intensa dei cristalli di pomodori secchi. Una combinazione che gli ha permesso di aggiudicarsi la seconda edizione del concorso, al termine di un percorso professionale nel quale ha dedicato particolare attenzione allo studio degli impasti e delle fermentazioni. Il pizzaiolo ha inoltre maturato esperienze lavorative in Francia e Germania, approfondendo tecniche artigianali e metodi di preparazione contemporanei.

Galbani Professionale: un confronto sulla pizza contemporanea