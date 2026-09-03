PIZZA IN FRANCIA
Pizza Week Parigi, torna l'evento che riunisce le migliori pizzerie della città
A Parigi torna il Pizza Week: dal 12 al 17 ottobre 2026, le migliori pizzerie della città saranno protagoniste di cene, collaborazioni e appuntamenti dedicati alla pizza di qualità tra chef, pizzaioli e amanti del food
Il Pizza Week Paris Edition torna a Parigi dal 12 al 17 ottobre 2026. La manifestazione, organizzata da 50 Top Pizza in collaborazione con Mammafiore, coinvolgerà alcune delle migliori pizzerie della capitale francese, proponendo una settimana di appuntamenti dedicati alla pizza artigianale di qualità.
Le migliori pizzerie di Parigi protagoniste degli eventi
L’iniziativa nasce dopo il debutto parigino del 2025, arrivato sulla scia delle precedenti edizioni realizzate in Italia, Spagna e Svizzera. La prima esperienza nella capitale francese aveva coinvolto 15 pizzerie selezionate dalla guida 50 Top Pizza, protagoniste di cene a quattro mani, incontri tra pizzaioli e chef e appuntamenti capaci di combinare gastronomia, musica e spettacolo. La seconda edizione punta nuovamente sulle insegne parigine presenti nella prestigiosa guida, con un programma che prevede creazioni esclusive, collaborazioni tra professionisti ed esperienze gastronomiche dedicate al mondo della pizza.
L’obiettivo è valorizzare la varietà della scena pizzaiola parigina e favorire momenti di confronto e convivialità. Il calendario completo del Pizza Week Paris 2026 sarà presentato nel corso del mese di settembre. La manifestazione si configura come un progetto indipendente ideato da 50 Top Pizza e Mammafiore e riservato alle pizzerie presenti nella guida, chiamate a diventare protagoniste di una settimana di appuntamenti e incontri.
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50 Top Pizza e Mammafiore
Nata nel 2017, 50 Top Pizza è una guida internazionale dedicata alle migliori pizzerie del mondo e alla varietà degli stili che caratterizzano il settore nei diversi Paesi. Mammafiore, partner dell’iniziativa, opera nella distribuzione alimentare in cinque Paesi europei. L’azienda propone un assortimento di prodotti italiani destinati alla ristorazione e al consumo, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime e alla valorizzazione della gastronomia italiana. Il nuovo appuntamento parigino conferma così il ruolo della pizza come elemento di incontro tra culture gastronomiche e professionisti del settore e di scoperta nel panorama internazionale contemporaneo.