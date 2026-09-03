Il Pizza Week Paris Edition torna a Parigi dal 12 al 17 ottobre 2026. La manifestazione, organizzata da 50 Top Pizza in collaborazione con Mammafiore, coinvolgerà alcune delle migliori pizzerie della capitale francese, proponendo una settimana di appuntamenti dedicati alla pizza artigianale di qualità.

Dal 12 al 17 ottobre Pizza Week a Parigi

Le migliori pizzerie di Parigi protagoniste degli eventi

L’iniziativa nasce dopo il debutto parigino del 2025, arrivato sulla scia delle precedenti edizioni realizzate in Italia, Spagna e Svizzera. La prima esperienza nella capitale francese aveva coinvolto 15 pizzerie selezionate dalla guida 50 Top Pizza, protagoniste di cene a quattro mani, incontri tra pizzaioli e chef e appuntamenti capaci di combinare gastronomia, musica e spettacolo. La seconda edizione punta nuovamente sulle insegne parigine presenti nella prestigiosa guida, con un programma che prevede creazioni esclusive, collaborazioni tra professionisti ed esperienze gastronomiche dedicate al mondo della pizza.

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L’obiettivo è valorizzare la varietà della scena pizzaiola parigina e favorire momenti di confronto e convivialità. Il calendario completo del Pizza Week Paris 2026 sarà presentato nel corso del mese di settembre. La manifestazione si configura come un progetto indipendente ideato da 50 Top Pizza e Mammafiore e riservato alle pizzerie presenti nella guida, chiamate a diventare protagoniste di una settimana di appuntamenti e incontri.

50 Top Pizza e Mammafiore