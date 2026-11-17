PER LE FESTE
Tavola per le feste: i bicchieri in Luxion per hotel e ristoranti
RCR Cristalleria Italiana propone Opera e Melodia, due collezioni in Luxion per la tavola delle feste. Calici e bicchieri con decori distintivi, brillantezza e resistenza rispondono alle esigenze di hotel e ristoranti
Durante le feste di fine anno, la tavola diventa parte dell’esperienza di accoglienza. In hotel e ristoranti, la mise en place definisce lo stile del servizio. Per pranzi, cene e brindisi, RCR Cristalleria Italiana propone due collezioni, Opera e Melodia, che uniscono decoro e funzionalità professionale.
Opera e Melodia, calici e bicchieri per le feste
La collezione Opera si caratterizza per le incisioni e per un’estetica formale, adatta alle tavole che puntano su eleganza e luminosità. Presente nella storia di RCR da oltre trent’anni, è una delle linee che hanno contribuito alla notorietà del marchio. Melodia si distingue invece per motivi decorativi sinuosi e armoniosi, che conferiscono alla tavola un’atmosfera accogliente. La sua versatilità trova spazio anche nella mixology, permettendo di coordinare il servizio delle bevande e dei cocktail con quello a tavola.
Luxion, il vetro sonoro superiore di RCR
Entrambe le collezioni sono realizzate in Luxion, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR. Trasparenza, brillantezza e sonorità ne caratterizzano l’aspetto e contribuiscono a valorizzare il contenuto dei calici. Il materiale è riciclabile all’infinito, una qualità che risponde all’attenzione verso la sostenibilità nel settore dell’ospitalità. Le sue caratteristiche di resistenza lo rendono adatto all’utilizzo frequente in hotel e ristoranti italiani.
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Mise en place Horeca, eleganza e praticità
Calici e bicchieri non hanno soltanto una funzione di servizio: forme, decorazioni e trasparenza concorrono a definire l’identità del locale. Nel periodo natalizio, tra menu speciali, ricevimenti e appuntamenti aziendali, Opera e Melodia offrono due interpretazioni stilistiche per caratterizzare la tavola delle feste. Le diverse tipologie disponibili accompagnano bevande e momenti differenti, dall’acqua al vino fino ai cocktail. RCR porta così nella mise en place professionale il design italiano e le qualità del Luxion.