Durante le feste di fine anno, la tavola diventa parte dell’esperienza di accoglienza. In hotel e ristoranti, la mise en place definisce lo stile del servizio. Per pranzi, cene e brindisi, RCR Cristalleria Italiana propone due collezioni, Opera e Melodia, che uniscono decoro e funzionalità professionale.

La linea RCR Opera, per un'elegante tavola di Natale

Opera e Melodia, calici e bicchieri per le feste

La collezione Opera si caratterizza per le incisioni e per un’estetica formale, adatta alle tavole che puntano su eleganza e luminosità. Presente nella storia di RCR da oltre trent’anni, è una delle linee che hanno contribuito alla notorietà del marchio. Melodia si distingue invece per motivi decorativi sinuosi e armoniosi, che conferiscono alla tavola un’atmosfera accogliente. La sua versatilità trova spazio anche nella mixology, permettendo di coordinare il servizio delle bevande e dei cocktail con quello a tavola.

La linea Melodia di RCR si distingue invece per motivi decorativi sinuosi e armoniosi

Luxion, il vetro sonoro superiore di RCR

Entrambe le collezioni sono realizzate in Luxion, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR. Trasparenza, brillantezza e sonorità ne caratterizzano l’aspetto e contribuiscono a valorizzare il contenuto dei calici. Il materiale è riciclabile all’infinito, una qualità che risponde all’attenzione verso la sostenibilità nel settore dell’ospitalità. Le sue caratteristiche di resistenza lo rendono adatto all’utilizzo frequente in hotel e ristoranti italiani.

Mise en place Horeca, eleganza e praticità