1814 - l'Aperitivo Casoni: un distillato da medaglia d'oro per i tuoi cocktail

Per Casoni l'aperitivo all'italiana risponde al nome di 1814. Elegante, fresco e dissetante, 1814 - l'Aperitivo è il protagonista indiscusso dei momenti di convivialità con gli amici, il compagno perfetto per le serate estive o per gli happy hour in riva al mare. Un distillato da medaglia d'oro, come quella che ha recentemente ottenuto alla London Spirits Competition nella categoria Bitters and Mixers, dove 1814 - l'Aperitivo è stato definito dal panel di degustatori come un bitter "dai toni amari deliziosi, con un perfetto equilibrio tra dolcezza e complessità botanica che terminano con un'amara nota di buccia d'arancia amara e cardamomo”.

Caratteristiche che lo rendono perfetto per la preparazione dell'iconico spritz in stile italiano, ma anche per la realizzazione di classic cocktail. L'accurata selezione di erbe aromatiche raccolte localmente, di semi e frutta mediterranea assicura un'esperienza di gusto capace di lasciare il segno. 1814 - l'Aperitivo, rigorosamente con la A maiuscola, si distingue per il mix di sfumature intense, perfettamente combinate tra loro.

Un elegante blend di infusi di scorze d'arance e botanicals, per un aperitivo fresco, piacevole e dissetante, dalle caratteristiche note agrumate. Ad ogni sorso l'iconico accordo agrodolce e l'effetto altamente rinfrescante, piacevolissimo nei mesi caldi, si accompagnano a gradevoli sentori mediterranei che spiccano nel corso della degustazione. 1814 - l'Aperitivo ha origine da una ricetta originale della famiglia Casoni, e dalla sua innata passione per il buon bere. Da sempre l'azienda ha a cuore la tradizione e le proprie terre, ma al contempo strizza l'occhio alla modernità, sperimentando nuovi intriganti abbinamenti. Nasce così 1814 - l'Aperitivo, frutto di una distillazione lenta e meticolosa, ideale per la preparazione di grandi classici della mixology.

Disseta la tua voglia d'estate con 1814 - l'Aperitivo Casoni

Origine : Italia

: Italia Formato : 1 L

: 1 L ABV : 15%

: 15% Metodo produttivo : estrazione a freddo con soluzione idroalcolica

: estrazione a freddo con soluzione idroalcolica Ingredienti : acqua, zucchero, alcool, infusione alcolica di sostanze vegetali, aromi naturali (compreso il chinino), cloruro di sodio

: acqua, zucchero, alcool, infusione alcolica di sostanze vegetali, aromi naturali (compreso il chinino), cloruro di sodio Note aromatico : contiene ottime note agrumate

: contiene ottime note agrumate Suggerimenti: ideale per aperitivi di classe

