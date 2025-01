Strada del Vino Orcia, svolta giovane: Elena Salviucci nuova presidente

Elena Salviucci, titolare dell'azienda vitivinicola Campotondo, è stata nominata presidente della Strada del Vino Orcia per il prossimo triennio. La decisione è stata ufficializzata il 9 gennaio durante il primo Consiglio del nuovo corso dell'associazione che riunisce i 12 comuni dell'Orcia Doc, insieme a numerosi soci rappresentati da cantine e attività produttive. Al fianco della presidente, sono stati nominati due vicepresidenti: Andrea Francini, sindaco di Trequanda, e Marco Bartoli, sindaco di San Quirico d'Orcia.

Elena Salviucci è stata nominata presidente della Strada del Vino Orcia per il prossimo triennio

Salviucci, 29 anni, originaria di Campiglia d'Orcia, vanta un percorso formativo e professionale di alto profilo. Dopo la laurea in mediazione linguistica e un master in marketing e management per imprese vitivinicole presso l'Università di Firenze, ha deciso di guidare l'azienda di famiglia, occupandosi di produzione vinicola e promozione turistica. Nel 2019 ha conseguito il titolo di sommelier, rafforzando la sua competenza nel settore. Attivamente impegnata nel Consorzio del Vino Orcia e in progetti di valorizzazione del territorio, la sua visione punta sul turismo rigenerativo, un approccio che mira a creare valore culturale, sociale ed economico duraturo.

«È un onore guidare questa associazione che rappresenta un territorio unico e riconosciuto come Patrimonio Unesco. Lavoreremo per consolidare un sistema turistico integrato che unisca Val d'Orcia, Amiata e Valdichiana senese, con un'attenzione particolare all'agroalimentare e al marketing territoriale» ha dichiarato Salviucci. Tra gli obiettivi del mandato spiccano la promozione di una rete locale di imprese capace di attrarre visitatori, l'allungamento dei tempi di permanenza turistica e la creazione di un'offerta di qualità, sostenibile sotto i profili economico, sociale e ambientale. In particolare, il turismo rigenerativo mira a creare benefici concreti e duraturi per i territori, le comunità locali e i visitatori stessi, favorendo la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.

Insieme alla presidenza, fanno parte del rinnovato Consiglio di amministrazione della Strada del Vino Orcia anche Giulitta Zamperini (presidente del Consorzio del Vino Orcia), Ada Anna Becheri, Donatella Cinelli Colombini, Francesco Pifferi, Luchino Grappi, Marco Capitoni e Gabriella Giannetti.

Strada del Vino Orcia

Via Borgo Maestro, 90 - 53023 Castiglione d'Orcia (Si)

Tel 0577 887471

© Riproduzione riservata