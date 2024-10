Basilico Rosso: Mario Antonacci porta la pizza gourmet ad Alberobello

Fin dall’adolescenza ha sentito il richiamo dell’impasto e grazie a una buona manualità ha spinto il suo avvenire in questa direzione. Oggi Mario Antonacci, 40 anni, pugliese di Alberobello (Ba), guida dal 2017 la pizzeria Basilico Rosso nella capitale dei trulli.

La pizzeria Basilico Rosso di Alberobello (Ba)

«Un percorso professionale che è stato coinvolgente e stimolante - racconta - Una costante voglia di crescere mi ha portato a frequentare corsi di aggiornamento e a confrontarmi in diverse competizioni, vere palestre di formazione». Una tensione al miglioramento che lo ha portato a mettersi in gioco in un locale a Londra, dove per un paio d’anni ha gestito il laboratorio pizza e la cucina. Poi il ritorno in Puglia.

«Con Basilico Rosso ho affinato la ricerca dell’impasto perfetto, 72 ore di lievitazione e idratazione al 70% - spiega - L’obiettivo è servire alla clientela una pizza fragrante e digeribile in grado di comunicare l’identità degli ingredienti e del territorio. Nessun compromesso riguardo le materie prime». Lapidario.

Il locale, 70 coperti che diventano 100 nella stagione estiva, punta diretto sulla formula pizza gourmet, pur mantenendo in carta alcuni baluardi della tradizione e una scelta di bianche. «Le classiche - sottolinea - hanno il nome che le caratterizza, mentre con il nutrito ventaglio di creative (una ventina, ndr) possiamo elaborare un ricerca gastronomica in grado di stupire i nostri ospiti».

Fin dall’inaugurazione, sul fronte pomodoro, Mario Antonacci ha scelto Cirio Alta Cucina. «E ho fatto benissimo - puntualizza - Utilizziamo Cuor di Pelato, i Datterini Gialli e i Ciliegini di Puglia. Pomodori dolci, dal basso contenuto di acqua, garantiscono un’ottima tenuta. Consistenza e cremosità che si sviluppano in intenso concentrato di sapore. La nostra pizza Tre pomodori è un vanto del locale. Prevede mozzarella fior di latte, datterino giallo confit, gocce di salsa di pomodoro ciliegino, marinato e arrostito, brunoise di San Marzano fuori cottura e olio evo varietà Coratina bio». Molto apprezzata dalla clientela anche la Rosso Bufala: pomodoro in cottura e in uscita mozzarella di Bufala Dop, Crudo di Parma 18 mesi e basilico.

Basilico Rosso

via 7 Liberatori della Selva 11 - 70011 Alberobello (Ba)

Tel 080 6454366