La pasticceria sta soffrendo un calo degli acquisti. Nulla di allarmante, ma la situazione richiede una riflessione. Per comprendere il motivo di questo stallo, è necessario mettere a fuoco le nuove generazioni, sempre più orientate all’online e meno fedeli alle tradizioni rispetto ai loro genitori o ai nonni.

Pasticceria: l'importanza del web per attirare le nuove generazioni

Il web come alleato per attrarre i giovani

La società corre, ed è quindi fondamentale adeguarsi ai tempi e alle esigenze del mercato rappresentato dai giovani. Iniziamo a vedere il web come un alleato. Possiamo creare linee di prodotto artigianale da vendere online. Penso alla biscotteria per la prima colazione o per spezzare la giornata, così come ai prodotti della tradizione, come la pasta di mandorle.

Nuove proposte dal mercato internazionale

L'offerta deve essere declinata per attrarre i giovani, guardando lontano e sfruttando la rete, prendendo spunti dal mercato americano o britannico. Un esempio? I crumbl cookies, una soluzione che può già risultare seducente. I dolci devono essere mediatici, sostenuti dalla fantasia e dalla creatività del professionista.

Il maestro artigiano sa come muoversi, ma deve tenere presente che le generazioni si alternano ogni sette anni. Il mercato si amplia e noi dobbiamo ampliare, di conseguenza, la nostra offerta. La tradizione è un punto di partenza, ma può essere rinnovata e affiancata da una visione contemporanea.

L’importanza della comunicazione dalla globalità ai social media

Apriamo occhi e mente a 360 gradi. La globalità ci viene in aiuto e gli spunti non mancano. Dobbiamo solo fare un passo in avanti. Il negozio fisico deve essere affiancato da una versione online. Presentiamo la nostra arte sul web e strutturiamo una pagina dedicata alla vendita online. Funzionerà: sarà una piazza aperta a tutti, non solo ai giovani.

Non dimentichiamo di utilizzare i social. La pasticceria moderna richiede, oltre a un laboratorio efficiente, anche una comunicazione di alto profilo. La pasticceria deve essere in grado di proporre un sapore mediatico, raggiungendo un pubblico più ampio e stimolando l'interesse anche dei consumatori più giovani.