Al via “Le Stelle di Domani”: il progetto di formazione per giovani chef

Unilever Food Solutions (Ufs) presenta “Le Stelle di Domani”, un progetto nato per investire e supportare il percorso formativo dei futuri chef italiani, offrendo un'opportunità unica per crescere e ispirarsi. Questo programma innovativo punta a fornire competenze pratiche e aggiornate, permettendo alle nuove generazioni di entrare con sicurezza e preparazione nel mondo della ristorazione.

Le Stelle di Domani: il progetto di formazione per giovani chef

Otto incontri in streaming con la Federcuochi

A partire da novembre 2024, in collaborazione con la Federazione italiana cuochi (Fic), Ufs terrà otto incontri formativi in istituti alberghieri selezionati su tutto il territorio nazionale. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming e resi disponibili on-demand, offrendo agli studenti italiani l'accesso ai contenuti formativi anche a distanza, senza perdere la possibilità di apprendere tecniche e strategie dai migliori professionisti.

Le tendenze della cucina moderna: formazione con lo chef Giuseppe Buscicchio

Gli appuntamenti saranno guidati dall'executive chef di UFS, Giuseppe Buscicchio, che presenterà agli studenti le otto tendenze globali della ristorazione emerse dal rapporto annuale Future Menus 2024. Questo rapporto, sviluppato grazie alla collaborazione di oltre 1.600 chef in 21 Paesi, identifica i trend chiave della cucina contemporanea: Cibo Benessere, Combinazioni Sensoriali, Condivisione Gioiosa, Cucina Sostenibile, Proteine Evolute, Selvaggio e Puro, Tradizione Moderna e Verdure Irresistibili. Ogni incontro consentirà agli studenti di esplorare tecniche di cottura e impiattamento all'avanguardia, sperimentando ricette ispirate a queste tendenze.

Le otto tendenze globali della ristorazione

Il programma “Le Stelle di Domani” non è solo teoria: ogni studente avrà l'opportunità di vivere un'esperienza pratica e interattiva per sviluppare competenze concrete. Al termine del percorso, gli studenti saranno invitati a partecipare a una gara culinaria che premia le ricette più innovative e creative. La sfida, aperta da ottobre 2024 a marzo 2025, richiederà ai partecipanti di creare una ricetta utilizzando ingredienti forniti nella Special Box, inviata al momento dell'iscrizione.

Un percorso che premia il talento

I ragazzi pubblicheranno un video della realizzazione della ricetta su TikTok, e una giuria di esperti UFS selezionerà dieci finalisti. Il vincitore avrà l'opportunità di partecipare a un esclusivo corso professionale con una masterclass a cura dello chef stellato Domenico Stile: un'occasione imperdibile per imparare direttamente da un grande del settore.

Con “Le Stelle di Domani”, Unilever Food Solutions punta a offrire ai giovani una visione concreta e moderna del mondo della ristorazione. Il progetto consolida il legame tra scuola e lavoro, formando gli studenti sulle ultime tendenze culinarie globali con un focus su innovazione, sostenibilità e creatività.

Per ulteriori dettagli e per seguire le lezioni online, visita il sito Unilever Food Solutions - Le Stelle di Domani!