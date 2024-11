Ecco (altri) 5 giovani chef da tenere d’occhio nel 2025

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei giovani esponenti della cucina italiana. Dopo la prima tappa, che ha toccato per lo più il nord Italia, con il nostro Gastromedy Show scendiamo verso sud arrivando fino al Lazio. Tra i talenti emergenti troviamo figure che hanno già iniziato a conquistare attenzione e riconoscimenti, con già ricchi curriculum ed importanti esperienze alle spalle nonostante la loro giovane età. Ne abbiamo scelti 5, viaggiando tra Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, che con le loro idee, la loro cucina e il loro lavoro si stanno togliendo belle soddisfazioni. E che, chissà, nel 2025 ognuno a proprio modo riuscirà ad ottenere la consacrazione. Che non deve essere necessariamente la Stella Michelin, ma pure semplicemente il giusto tributo e riconoscimento a ciò che stanno facendo. Anche nella valorizzazione del territorio in cui operano o nella creatività della loro cucina.

5 giovani chef da tenere d'occhio nel 2025

Andiamo quindi a conoscere più da vicino, e mettere sotto la luce dei riflettori della cucina contemporanea fatta di giovani, Gabriele Mattiacci in Umbria, che porta avanti una cucina vibrante e innovativa al ristorante Il Frantoio ad Assisi, con un focus sull'olio extravergine. Nel Lazio, Carlotta Delicato, già vincitrice di Hell’s Kitchen Italia, continua a stupire con una cucina territoriale e creativa nel suo ristorante a Contigliano, mentre Alex Saros, con il suo progetto Avus vicino a Roma, zona Castelli, nel regno della porchetta esplora una cucina vegetale con omaggi all’Oriente. In Toscana conosciamo Mattia Parlanti, chef che a Palazzo Tiglio (Bucine, Arezzo) si fa artefice di una cucina di sostanza, creativa, che mixa tradizione e contemporaneità. Infine, dall’Emilia Romagna, Jacopo Ticchi si distingue per la sua maestria nel pesce frollato alla Trattoria Da Lucio a Rimini, confermandosi come un nome da tenere d’occhio. Questi giovani chef rappresentano parte del futuro della sfaccettata gastronomia italiana, pronti a scrivere pagine importanti nel 2025 che si avvicina. Ah, nessuno di loro ha più di 30 anni.

Il 2025 sarà l'anno di questi giovani chef?

Gabriele Mattiacci, ristorante Il Frantoio (Assisi, Pg)

Gabriele Mattiacci, chef de Il Frantoio. Foto dalla pagina Facebook de Il Frantoio

Dopo anni come spalla fidata di Lorenzo Cantoni (trasferitosi, la scorsa primavera, nella sua Umbertide presso Vocabolo Moscatelli), Gabriele Mattiacci ha preso le redini delle cucine del ristorante Il Frantoio ad Assisi, all'interno del Fontebella Palace Hotel. Nomen omen per il locale, premiato in passato per come Miglior ristorante italiano dell'olio dall'Associazione città dell'olio di Roma. L’extravergine viene degnamente valorizzato ed esaltato dalla cucina, scoppiettante, frizzante e colorata come i quadri di pop art appesi alle pareti della sala. Giovane, classe 1997, e già con un importante locale sulle spalle: Mattiacci fa sul serio, continua il lavoro sull’extravergine (protagonista, non comprimario nella sua cucina) e da buon umbro qual è valorizza la gastronomia locale, elevandola verso vette gourmet originali e accattivanti.

Il Frantoio - Fontebella Palace Hotel | Via Fontebella 25 - 06081 Assisi (Pg) | Tel 075 812242

Carlotta Delicato, Ristorante Delicato (Contigliano, Ri)

Carlotta Delicato, chef del Ristorante Delicato. Foto di Marco Aquilani|Officina Visiva

D’accordo, qui andiamo su una certezza ormai consolidata del panorama gastronomico. Perlomeno quello del centro Italia. La chef, classe 1994 e da giovanissima vincitrice di Hell’s Kitchen Italia, dopo varie esperienze all’estero e a Venezia ha aperto in un piccolo borgo reatino il ristorante che porta il suo nome. Siamo a Contigliano e nel giro di poco più di due anni il locale è entrato nelle principali guide di settore, conquistando anche la segnalazione da parte della Michelin. Cucina territoriale, creativa, dai sapori netti e con le materie prime non eccessivamente lavorate, ma trattate quanto basta per far sì che possano esprimere tutta la loro forza. Quello di Carlotta è un nome che già da tempo, nonostante la giovane età, circola in questo ambito. Ma siamo sicuri che di tanto altro farà parlare di sé. Il 2025 sarà l’anno della consacrazione per lei?

Ristorante Delicato | Via Umberto I 2 - 02043 Contigliano (Ri) | Tel 0746 249202

Alex Saros, Avus (Marino, Rm)

Lo chef di Avus, Alex Saros. Foto di Marco Aquilani|Officina Visiva

Se con la Delicato siamo andati sul sicuro, ci assumiamo la giusta (ma ponderata) dose di "rischio" con il nome di Alex Saros, chef classe 1996 che da pochissimo ha avviato con la sua compagna un interessante ristorante sotto Roma. Dose di rischio non tanto per il nome in sé, quanto per l'interessante ma ancora giovanissimo progetto di cui è co-protagonista. Siamo Marino (tra i Castelli romani) in un ristorante di recentissima apertura che ha tutte le carte in regola per far parlare di sé in futuro. Non sappiamo se già nel 2025, considerando come il locale abbia appena poche settimane e per affermarsi (generalmente parlando) i tempi non siano così brevi. Avus è un locale che propone la sua ‘evoluzione vegetale’, come la definisce lo stesso chef, in cui le verdure non di rado incontrano l’Oriente tra fermentazioni, salse e preparazioni. Con qualche accenno alla Romania, date le origini di Alex. Un azzardo questo tipo di cucina in un luogo non proprio al centro delle principali rotte turistiche e gastronomiche, ma allo stesso tempo un azzardo che se passerà alla cassa per riscuotere lo farà ritirando un bel jackpot. Complimenti per l'audacia, innanzitutto, e ovviamente per l'espressione di una cucina che nonostante sia ‘giovane’ e inevitabilmente in divenire, pare sapere già cosa vuole essere da grande. Sarà vera gloria? Siamo ottimisti, in fin dei conti il detto "fortuna audaces iuvat" è nato proprio da queste parti...

Avus | Via Cavour 117 - 00047 Marino (Rm) | Tel 06 3032 4564

Jacopo Ticchi, Trattoria Da Lucio (Rimini)

Jacopo Ticchi, chef di Trattoria Da Lucio. Foto dalla pagina Facebook Trattoria Da Lucio

Un altro giovane ma allo stesso tempo nome piuttosto conosciuto della ristorazione italiana contemporanea. Classe 1994 originario di Cattolica, con la sua Trattoria Da Lucio a Rimini Jacopo Ticchi è riuscito ad affermarsi alla guida di un locale dalla cucina curiosa e originale. Da anni, prima che diventasse quasi una moda inflazionata, Ticchi e il suo staff propongono ricette a base di pesce frollato, e oggi lo chef romagnolo è uno dei maestri di quest’arte così affascinante e al contempo altrettanto delicata. Dal 2019, anno di apertura della Trattoria Da Lucio (in onore del figlio) a oggi di strada ne hanno fatta Ticchi e il suo staff. In 5 anni si sono contraddistinti come indirizzo consigliato dalle principali guide di settore, e il recente trasferimento in una nuova location dimostra tutta l’esuberanza e l’ambizione di uno chef, e più in generale di una squadra, che giustamente non vuole saperne di rimanere al palo per cullarsi su quanto (tanto) già ottenuto.

Trattoria Da Lucio | Viale Ortigara 80 - 47921 Rimini | Tel 0541 161 2020

Mattia Parlanti, Palazzo Tiglio (San Pancrazio, Ar)

Mattia Parlanti, chef di Palazzo Tiglio. Foto dalla pagina Facebook di Palazzo Tiglio

Mattia Parlanti, classe 1994, è lo chef del ristorante di Palazzo Tiglio, residenza d’epoca situata nella piccola frazione di San Pancrazio, arroccato su un colle che domina la magnifica Valdambra. La sua è una cucina ben identificata e identificabile, dove tradizione, contemporaneità, sostanza e fantasia si mescolano in un mix indissolubile. Mattia Parlanti è uno chef giovane ma già conosciuto nel panorama gastronomico toscano. La sua filosofia culinaria si basa sulla riscoperta dei sapori tradizionali, reinterpretati con tecniche moderne e innovative, creando quello che lui stesso definisce una "nuova tradizione". I suoi piatti combinano ingredienti semplici con preparazioni complesse e raffinate, sempre con un’attenzione maniacale ai dettagli. Cresciuto con una forte influenza familiare nel mondo della cucina, Parlanti trae ispirazione dalle sue esperienze personali e professionali, valorizzando le eccellenze del territorio toscano con un tocco di creatività.

Palazzo Tiglio | Via Zara 20 - 52021 Bucine (Ar) | Tel 055 995 5584

Gli altri chef da tenere d'occhio nel 2025

