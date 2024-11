Cucina e benessere: a Cast Alimenti un corso formativo gratuito

Un corso gratuito che unisce cucina, ospitalità e nutrizione per formare i talenti di domani. Dal 2 all'11 dicembre, grazie alla collaborazione tra Terme di Sirmione Academy e Cast Alimenti, giovani cuochi, professionisti del comparto e buyer food potranno partecipare a un percorso intensivo che integra la cultura del benessere con le competenze della ristorazione d'eccellenza. Un'iniziativa che non solo eleva la formazione, ma offre anche concrete opportunità lavorative nelle strutture del gruppo termale.

Benessere e accoglienza: Cast Alimenti e Terme di Sirmione formano i professionisti del futuro

Formazione all'avanguardia per una ristorazione più consapevole

Il corso, denominato Format Benessere, sarà articolato in sei giornate per un totale di 36 ore. Le lezioni, finanziate interamente da Terme di Sirmione, si terranno nelle aule laboratorio della scuola di cucina Cast Alimenti di Brescia, una delle eccellenze italiane nella formazione professionale. Durante le prime tre giornate, l'executive chef Angelo Biscotti guiderà i partecipanti in un approfondimento pratico sul legame tra tradizione culinaria, scienza e sana alimentazione.

Nelle successive giornate, il corso si aprirà a una visione più ampia del benessere. Giorgio Donegani, tecnologo alimentare e nutrizionista, esplorerà come la nutrizione possa integrarsi nel settore dell'ospitalità, mentre Francesco Fabiano, mental coach, offrirà strumenti utili per migliorare i comportamenti e le relazioni interpersonali, rafforzando il concetto di benessere personale e professionale.

Opportunità lavorative al termine del corso di Terme di Sirmione Academy e Cast Alimenti

Ma Format Benessere non è solo un'occasione per ampliare le proprie competenze: il corso, infatti, è anche una concreta opportunità professionale. Al termine del percorso, i partecipanti potranno sostenere colloqui conoscitivi con Terme di Sirmione per posizioni aperte nelle loro strutture. I ruoli disponibili includono commis di sala e bar, demi chef de rang, chef de rang, secondo maitre, barman/varlady, chef di partita, demi chef di partita, commis di cucina e buyer food.

Cristian Cantaluppi, amministratore delegato di Cast Alimenti, ha voluto sottolineare il valore del progetto: «L'iniziativa di formazione messa a punto con Terme di Sirmione testimonia la collaborazione tra due realtà di eccellenza che propongono, nei loro ambiti, valori caratterizzanti del più apprezzato made in Italy. Con un elemento distintivo in più: il fatto che il gusto e l'alta cucina possono sposarsi perfettamente con il benessere. L'alimentazione ne costituisce una componente essenziale. Nella nostra scuola promuoviamo questa filosofia da sempre, con la concretezza di percorsi formativi all'avanguardia e un team di docenti autorevoli su ciò che significa cultura alimentare moderna».

Come partecipare al corso di Terme di Sirmione Academy e Cast Alimenti

Per iscriversi, è necessario inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo selezione@termedisirmione.com entro il 25 novembre, specificando nell'oggetto: "Corso Cast Alimenti". Un'occasione unica per apprendere, crescere e contribuire a un futuro in cui gusto e benessere vadano di pari passo.