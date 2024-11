Strategie vincenti per ristoranti: ecco come distinguersi dalla concorrenza

Il mondo della ristorazione è un terreno altamente competitivo, dove distinguersi diventa essenziale per attirare e fidelizzare i clienti. Quali sono le strategie più efficaci per ottenere un vantaggio competitivo? Dall'analisi delle tendenze di mercato alla creazione di esperienze uniche, fino all'adozione di una mentalità (mindset) imprenditoriale, ogni azione deve essere pensata per rispondere alla domanda cruciale: Perché i clienti dovrebbero scegliere il mio locale?

Il mondo della ristorazione è un terreno altamente competitivo, dove distinguersi diventa essenziale per attirare e fidelizzare i clienti

Lo sa bene Giacomo Pini, consulente, esperto di marketing della ristorazione e fondatore di GpStudios. Secondo l'autore dei fortunati volumi "Risto Boom. Crea il successo del tuo locale", "L'arte del breakfast" e "Il marketing territoriale dell'Italia che non ti aspetti. Come vendere i luoghi magici fuori dai circuiti turistici commerciali" «non basta servire ottimi piatti, è fondamentale capire le esigenze dei consumatori, innovare costantemente e comunicare in modo efficace ciò che rende il proprio ristorante unico. Fornendo esempi concreti e consigli utili ogni ristorante può diventare un punto di riferimento per eccellenza e innovazione».

Concorrenza tra ristoranti: cos'è e come si costruisce il vantaggio competitivo

Per Pini, costruire un vantaggio competitivo per un locale che si occupa di ristorazione significa sviluppare caratteristiche o strategie che lo rendano più attraente agli occhi della propria clientela target, che lo rendano, quindi, diverso e preferibile rispetto alla concorrenza.

Costruire un vantaggio competitivo significa sviluppare strategie che rendano un locale più attraente agli occhi della clientela target

«In pratica significa dare una risposta alla domanda che muove tutta la macchina: “Perché i clienti dovrebbero venire nel mio locale?”. Ovviamente, non è così semplice: la concorrenza è spietata e il mercato saturo con domanda aperta e vulnerabile, tutto è opinabile, accessibile e soprattutto facilmente sostituibile. Per questo oggi più che mai bisogna considerare anche questo elemento e impegnarsi a trovare e comunicare efficacemente quel “qualcosa in più” che muove le masse, se si vuole garantire longevità al proprio business e non rischiare di abbassare la serranda per sempre».

Concorrenza tra ristoranti e vantaggio competitivo: individuare le tendenze

Per Pini avere un'idea panoramica su ciò che in questo momento funziona meglio sul mercato della ristorazione può dare una mano.

Sapere cosa ci si aspetta dalle nuove tendenze di mercato dà agli operatori la possibilità di avere un vantaggio sulla concorrenza

«Mentre alcune delle tendenze di quest'anno continueranno a trovare terreno fertile per evolvere o consolidarsi nel prossimo, sapere cosa ci aspetta dà agli operatori la possibilità di costruire un netto vantaggio sulla concorrenza, mentre attirano nuovi avventori e allo stesso tempo coinvolgono nuovamente i clienti esistenti - ha spiegato l'esperto di marketing della ristorazione - La competizione è alta, ma con le strategie giuste ogni locale può avere dentro di sé il potenziale per diventare un punto di riferimento, quantomeno per la clientela che intende servire! Servono una visione chiara, flessibilità e adattabilità ai cambiamenti, nonché un impegno costante verso la sostenibilità e l'eccellenza».

Concorrenza tra ristoranti e vantaggio competitivo: esempi vincenti

Secondo Giacomo Pini un esempio di strategia per rinverdire il proprio posizionamento prevede la possibilità di mettere sul mercato un prodotto nuovo ed innovativo.

«L'esempio è quello de l'Antica Pasticceria Castino di Pinerolo che, grazie all'idea di Davide Muro, Mastro Panettone, ha fatto parlare di sè per il suo PanCricrì - ha ripreso il fondatore di GpStudio - Il primo panettone con farina di grillo. O ancora, è valido anche l'esempio del grandissimo Jordi Roca che ha lanciato il suo calendario dell'avvento Magic Circus, con un packaging davvero speciale che è già esperienza ancor prima che arrivi la degustazione dei prodotti di altissimo livello. Detto questo è quindi importante valutare dettagliatamente cosa cercano i clienti, come evolve il mercato, quali sono le esigenze e le preferenze delle nuove generazioni. Per esempio, studi e ricerche presentano alcune dinamiche davvero interessanti che un ristoratore potrebbe cogliere per avvicinare una determinata fetta di mercato al proprio locale: dati e rapporti sottolineano come i più giovani siano molto attenti al benessere e le loro preferenze in termini di beverage, tra analcolici, distillati di qualità ed energy drinks, sta rivoluzionando il momento dell'aperitivo e dell'after dinner. Spunti decisamente interessanti, da cogliere se si vuole costruire un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza».

Concorrenza tra ristoranti e vantaggio competitivo: le azioni concrete per il 2025

Secondo l'esperto di marketing della ristorazione, per avere un evidente vantaggio competitivo sul mercato è necessario conoscere i numeri che genera il locale.

Giacomo Pini, esperto di marketing della ristorazione

«Raccogliere dati, analizzarli e trasformarli in informazioni utili permette di monitorare l'andamento del ristorante nel tempo e prendere decisioni basate su fatti concreti e non su supposizioni - ha dichiarato l'esperto di marketing della ristorazione - Un altro passaggio cruciale richiede, invece, una vera e propria rivoluzione a livello mentale. Adottare un mindset imprenditoriale è ciò che differenzia un semplice locale che serve ottimi piatti da un'azienda capace di mantenere un vantaggio competitivo sul mercato. Allo stesso tempo, è importante neutralizzare ogni forma di inefficienza e spreco, quantificare gli obiettivi, avendo ben chiaro quale sia la direzione da prendere, e trovare l'equilibrio perfetto tra innovazione tecnologica e professionalità umana. Infine, è necessario espandere la propria visione: apertura mentale e spirito d'iniziativa rappresentano la scintilla di ogni avventura di successo. Seguendo questi princìpi, ogni locale può ambire a diventare non solo un luogo dove si mangia bene, ma un punto di riferimento per eccellenza, innovazione e valore aggiunto».