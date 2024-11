Pizzeria Regina Margherita: dove trovare la Napoli verace in Versilia

Un napoletano verace da 25 anni a Forte dei Marmi (Lu). Pasquale Lanza sa mettere le mani in pasta e le pizze le fa e le fa fare a regola d’arte. È in realtà un imprenditore dell’accoglienza, che in Versilia si è mosso con determinazione. «In effetti sono poliedrico. - racconta - Ho navigato nel mondo dell’ospitalità a tutto campo. Dalla gelateria allo stabilimento balneare (il Bagno Assunta, ndr), alla ristorazione».

Pasquale Lanza

Pizzeria Regina Margherita: un locale ispirato alla cultura partenopea

Oggi gestisce il ristorante della Compagnia della Vela, un’istituzione dal 1922, e dal luglio 2021 guida la sua Pizzeria Regina Margherita. «È un locale che si rifà a Napoli e alla cultura partenopea a tutto tondo e con stile». Una settantina di coperti che raddoppiano nella bella stagione e un’offerta pizza molto articolata che punta decisa sul classico, ma facendo rotta anche su quelle fritte (un paio) e su tre interpretazioni di Regina Margherita. In tutto una carta che si avvicina alle trenta ricette.

La Pizzeria Regina Margherita di Forte dei Marmi (Lu)

Lanza, imprenditore trasversale, sa accogliere in un contesto non semplice come quello di Forte dei Marmi, dove la concorrenza non fa sconti e le tendenze sono all’ordine del giorno. Per non parlare dei palati, che hanno diverse carature e molteplici provenienze. Ma il gusto e i sapori di Napoli sanno mettere in pace tutti. «Non dico che li prendo per la gola - annota - ma solo pensando al nostro pomodoro porto il sorriso e il buon umore in modo trasversale, dal cliente canonico al super vip».

Pizzeria Regina Margherita, il sapore fresco della polpa di pomodoro

Pasquale Lanza non sta parlando di un pomodoro come tanti, ma di Cuor di Pelato di Cirio Alta Cucina, approvato dalla Federazione italiana cuochi e dall’Associazione verace pizza napoletana. «Lo utilizziamo fin dal primo giorno - sottolinea - È un prodotto che è una garanzia di eccellenza». Cuor di Pelato sviluppa sapore fresco ottenuto dalla polpa del pomodoro lungo. Vanta consistenza densa e cremosa che garantisce una resa ottimale per le pizze. Non a caso è sempre più ricercato.

La pizza di Pasquale Lanza

«Da noi esalta ogni preparazione. Penso alla Marinara come alla Napoli con fior di latte di Agerola, capperi e acciughe. O alla Quattro salumi, inventata da mio figlio Alessandro, 12 anni. Base pomodoro, si presenta con quattro spicchi, impreziositi da prosciutto crudo, cotto, pancetta e salame. Al centro una mozzarellina di bufala». Così gusto, tipicità e tradizione sono serviti.

Pizzeria Regina Margherita

via Provinciale 72- 55042 Forte dei Marmi (Lu)

Tel 371 3211784