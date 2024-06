Next: la nuova generazione di forni combinati Tecnoinox

Tecnoinox presenta Next, la nuova generazione dei forni combinati digitali per i professionisti dell’Horeca. Frutto di un accurato lavoro di sviluppo che ha coinvolto tutte le componenti aziendali, Next è molto più di un semplice aggiornamento delle linee esistenti.

Tecnoinox, infatti, è partita dalla solida base costituita dalle caratteristiche distintive degli attuali combinati Tecnocompact, Tecnocombi, Tecnobake e Tecnodual per giungere a offrire agli chef e alle loro brigate di cucina o pasticceria un’esperienza di cottura senza precedenti.

Forni Next Tecnoinox: un sous-chef digitale

Basata su un brillante display touch screen a colori da 7 pollici, la nuova interfaccia digitale è allo stesso tempo semplice, intuitiva e altamente professionale, dando accesso immediato a regolazioni, funzionalità e programmi di cottura.

Il display touch screen a colori da 7 pollici dei forni Next di Tecnoinox, è semplice, intuitivo e altamente professionale

Per ottimizzare i flussi di lavoro in quest’ottica è stato pensato il controllo intelligente di temperatura SmartHeat, che calibra automaticamente la potenza in base al carico presente nella camera di cottura e l’integrazione di funzionalità avanzate come le modalità non-stop-cooking e ready-to-serve. Attivando non-stop-cooking il forno segnala la cottura ultimata di ciascuna teglia, evitando così interruzioni nel flusso di lavoro. Ready-to-serve, regola l'inserimento dei cibi nel forno per averli pronti da servire nello stesso momento.

Forni Next Tecnoinox: spazio a creatività e ricette di successo

La nuova generazione dei forni combinati Tecnoinox mette a disposizione degli chef il CookBook, un ricettario digitale ricco di ricette preimpostate, complete di immagini e fasi di cottura.

Tutti i modelli Next sono dotati, inoltre, del sistema intelligente di lavaggio SmartWash, che riduce i consumi di acqua e detergenti grazie a 3 programmi di lavaggio ottimizzati e al ciclo risciacquo della durata di 7 minuti.

Tecnoinox

Via Torricelli 1 - 33080 Porcia (Pn)

Tel 0434 920110