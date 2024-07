Nasce il Best Luxury Hotel Awards per premiare le eccellenze italiane

Il Principe di Savoia di Milano ha tenuto a battesimo il Best Luxury Hotel Awards, un nuovo premio nato con l'obiettivo di valorizzare l'accoglienza di lusso italiana e i suoi alberghi a cinque stelle. «Di premi ce ne sono tantissimi, anche nel mondo dell'hospitaly - ha sottolineato Mauro Santinato, presidente di Teamwork - Non esistono, però, premi italiani e abbiamo pensato che ne servisse uno per riconoscere e, appunto, premiare la qualità e l'eccellenza dell'hotellerie del nostro Paese».

Best Luxury Hotel Awards: a settembre la premiazione

La macchina del nuovo Best Luxury Hotel Awards è già partita da tempo. Da gennaio, infatti, è iniziata la raccolta delle candidature tra i più di 650 hotel a cinque stelle presenti in Italia. Dieci sono le categorie previste per questa prima edizione:

Miglior nuova apertura

Miglior design

Miglior ristorante

Miglior colazione

Miglior general manager

Miglior servizio

Miglior bar

Miglior proposta benessere e Spa

Miglior programma di sostenibilità

Miglior innovazione tecnologica

Sono state circa duecento le strutture che hanno aderito e che hanno potuto inviare la loro candidatura per un massimo di tre categorie. A giudicare saranno dieci professionisti del mondo dell'accoglienza e del cibo e i risultati saranno svelati il 25 settembre, sempre al Principe di Savoia. A comporre la giuria sono:

Filip Boyen , global ambassador Forbes

, global ambassador Forbes Alberto Paolo Schieppati , direttore editoriale Posh Places

, direttore editoriale Posh Places Andrea Grignaffini , curatore de Le Guide dell'Espresso

, curatore de Le Guide dell'Espresso Ezio Indiani , general manager Principe di Savoia

, general manager Principe di Savoia Roberta Battocchio , managing director Hearts Global Design

, managing director Hearts Global Design Erika Fay Nicole , CeoEfnCommunication

, CeoEfnCommunication Magda Antonioli , direttrice Met Bocconi

, direttrice Met Bocconi Andrea Sinigaglia , direttore generale Alma

, direttore generale Alma Carmela Colaiacovo , presidente Confindustria Alberghi

, presidente Confindustria Alberghi Mauro Santinato, presidente Teamwork

«Il mondo dell'ospitalità è in gran fermento - ha evidenziato Indiani - Nel post pandemia ha dovuto fare i conti con situazioni molto difficili da gestire e questo premio vuole proprio dare valore all'impegno messo in campo per riuscire a superare questa fase ed avere ancora successo».

Un premio di valore, anche nella forma

Ai vincitori delle diverse categorie, che verranno svelati a settembre, sarà consegnato un premio importante, anche nella forma. Gli organizzatori hanno, infatti, commissionato la realizzazione di un premio in travertino, diverso per ogni categoria. Un pezzo unico, realizzato in maniera artigianale, per dare ulteriormente valore al riconoscimento e a chi lo riceverà. Il richiamo è alla tradizione proveniente dall'Antica Roma, durante la quale veniva consegnata una stele ai condottieri di ritorno vincitori dalle loro battaglie.

L'accoglienza di lusso in Italia

Il Best Luxury Hotel Awards si rivolge, quindi, alle strutture di lusso. Ma quante sono in Italia? Nel 2023 erano presenti 668 hotel a cinque stelle (nel 1993 erano soltanto 189 ed entro il 2027 dovrebbero essere 827), con un totale di 44.768 stanze, il che corrisponde al 4% del totale delle camere nel mercato alberghiero italiano. Se esaminiamo la distribuzione per regione, la maggior parte degli hotel di lusso si trova in Toscana, seguita da Lazio, Campania, Veneto e Lombardia. La classifica delle città vede Roma in testa per il numero di camere a cinque stelle, seguita da Milano, Venezia e Firenze.