Sotto la toque di Angela Giordano e Gabriela Damico: autentiche, sensibili, eleganti

Angela Giordano e Gabriela Damico sono due giovani chef che insieme hanno creato una “simbiosi in cucina” con piatti ispirati all’arte e alla tradizione utilizzando gusto e bellezza.

Angela Giordano e Gabriela Damico

La loro passione per la cucina nasce tra le mura domestiche, dove hanno avuto sempre, entrambe, dei punti fermi, in famiglia. Insieme, spinte dalla voglia di mettersi in gioco, dopo aver fatto un’esperienza lavorativa dalla chef Viviana Varese, iniziano un percorso personale partendo dalle basi della tradizione “per poi volare”, per citare una celebre frase del maestro Gualtiero Marchesi. Adorato e stimato. Come in ogni squadra ci sono dei punti di forza, Gabriela è la parte tecnica ed organizzativa, Angela quella estetica. Un piatto non viene inserito nel menu se lei non approva.

Dal 2024 sono approdate in Costiera Amalfitana, dopo un’esperienza lavorativa nelle Marche al ristorante Il Molo a Portonovo (An). I loro piatti pieni di storia, colori, profumi e arte saranno, ora, serviti e gustati al ristorante La Moressa a Praiano (Sa). Un piatto creato per l’estate, simbolo della loro “simbiosi” e del ricordo di un viaggio in Sardegna, è l’astice alla catalana che al contrario di quanto si possa pensare non è spagnolo.

Nella loro versione viene servito con una salsa alla catalana fresca alla base, pomodorini gialli, rossi e neri con cipolla rossa e adagiato sopra l’astice cotto precedentemente nel brodo bouillabaisse (una rivisitazione della zuppa di pesce simile al Brodetto Fanese). A rifinire il tutto caviale di limone, simbolo della Costiera Amalfitana.

Botta e risposta con Angela Giordano e Gabriela Damico

Da bambino cosa sognavate di diventare?

Angela: poliziotta

Gabriela: Biologa marina e ha avuto sempre la passione per la cucina

Il primo sapore che ricordate?

Angela: la dolcezza del latte

Gabriela: il brodo di carne della Nonna

Qual è il senso più importante?

La vista

Il piatto più difficile che abbiate mai realizzato?

Il Calamaro Pollock.

Come avete speso il primo stipendio?

Angela: un viaggio in Irlanda

Gabriela: viaggio per lavoro in America

Quali sono i tre piatti che nella vita non si può assolutamente fare a meno di provare?

Parmigiana, polpette al sugo, zuppa inglese

Cosa non manca mai nel frigo di casa vostra?

Salumi e formaggi

Qual è il vostro cibo consolatorio?

Angela: la pizza

Gabriela : tortellini in brodo

Che rapporto avete con le tecnologie?

Abbastanza buono, ma vorremmo capirne di più

All’Inferno vi obbligano a mangiare sempre un piatto: quale?

Angela: qualsiasi cosa sia piccante

Gabriela: minestrone

Chi invitereste alla cena dei vostri sogni?

Gianna Nannini e la chef Domenique Creen

Quale quadro o opera d’arte rappresenta meglio la vostra cucina?

Van Gogh: La notte stellata

Se la vostra cucina fosse una canzone quale sarebbe?

America di Gianna Nannini

Ristorante La Moressa

Piazza Moressa 1 - 84010 Praiano (Sa)

Tel 089 935 5017