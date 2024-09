Premio Medardo Casella: Schiavi vince tra i pro, Marchesi tra gli emergenti

A Piacenza, nella cornice di Palazzo Farnese, si è svolta la 3° edizione del premio dedicato a Medardo Casella, evento organizzato dall’associazione Abi Professional e coordinato da Andrea Usberti e Jonatan Repetti che furono entrambi allievi di Medardo Casella il grande barman Piacentino, che per primo portò l’arte del Cocktail nella città di Piacenza, oltre 60 anni fa, con il suo cocktail bar “ Bonnie Prince Charlie” locale che fece la storia e fu la scuola di tutti i barman professionisti che emersero nella città, e che ancora oggi continuano ad emergere.

Sara Schiavi e Filippo Marchesi (credits: Jonatan Repetti)

Chi era Medardo Casella?

Classe 1938, Medardo nasce a S. Rocco al Porto in provincia di Milano (oggi Lodi, ndr), nel 1938. Frequentò l’allora importante scuola alberghiera di Bellaggio, (Como) luogo di Grandi alberghi, dove ebbe modo di avvicinarsi al mondo dei grandi Barman e in particolare quelli dell’Aibes. Finita la scuola parti per l’Austria e andò a lavorare a all’Hotel Peter e St. Wolfang. Dopo il tedesco, Medardo lascia l’Austria per andare a lavorare e imparare l’Inglese a Londra al famosissimo Le Coq D’or.

Il barman Medardo Casella (credits: famiglia Casella)

Dopo aver acquisito il giusto inglese, segui’ le orme di alcuni barman dell’Aibes, imbarcandosi sulla motonave S/S. Homeric partendo per le crociere nei Caraibi. Al rientro in Italia va a lavorare al Bar Commercio di Piacenza, prima di aprire il suo American Bar Bonnie Prince Charlie. Medardo fu campione nelle gare di cocktail, vincendo un concorso regionale nel 1979 e nel 1981 con un Long Drink.

Le ricette di Medardo

Booby-Trap Aperitivo

4/10 vermouth dry

3/10 Gin Beefeater

1/10 Creme de cassis

1/10 Liquore alla pesca

1/10 Bitter Campari

Preparato nel Mixing glass

Servito in coppetta con buccia di limone

Italian Beauty Long Drink

2/10 Vodka Blu’

5/10 succo di ananas

1/10 Apricot Brandy

1/10 Disaronno

1/10 Bitter Campari

Preparato nello shaker, servito in tumbler

Guarnito con Fettina di noce di cocco

Medardo Casella, la gara

La gara ha visto la partecipazione di numerosi Barman e Barlady di Abi Professional provenienti da molte regioni Italiane per la categoria Barman Professionisti Abi, mentre invece la categoria Barman Emergenti, ma prossimi a passare professionisti, ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti dal tessuto dei cocktail bar di Piacenza, a cui Medardo tanto teneva. Di seguito le ricette e i nomi dei primi tre classificati di ogni categoria, che al termine della gara sono stati premiati da una commossa moglie e figlia del grande barman Piacentino, per la stima e affetto dimostrato dalla città di Piacenza e da tutta la categoria del Bartending cittadino

Categoria barman professionisti Abi Professional

1° classificato: Sara Schiavi

Cuore e Terra (credits: Jonatan Repetti)

Drink: Cuore e Terra

2 cl Lime fresco

2 cl Purea Passion Fruit Monin

1,5 cl grappa di Lambrusco Quistello 1928

1,5 cl Liquore Watermelon Monin

Menta fresca pestata

Shaker

Finito con

9 cl Dolce del Vicariato Cantina di Quistello

Posto di lavoro: titolare “Andiamo da Sara” cocktail bar di Quistello (Mn)

2° classificato: Marina Milan

Il profumo del mosto selvatico (credits: Jonatan Repetti)

Drink : Il profumo del mosto selvatico

4 cl Confettura di fichi

3 cl Elder flower Finest Call

5 cl Gelato alla Ricotta

2 cl Rhum Agricole Ananas e Vaniglia

5 cl Malvasia Dolce Santa Giustina

2 cl Passito Santa Giustina

Gin Puro Speziato Vaporizzato

Posto di lavoro: "El Cantonerò Again American Bar” Pinerolo (To)

3° classificato: Carmine Turano

My Love (credits: Jonatan Repetti)

Drink : My Love

3 cl Liquore al Mandarino Varnelli

2 cl Galliano

1 cl Passion Fruit Sciroppo

4 cl Estratto di fichi d’India

5 cl Ortrugo Spumante

Posto di Lavoro : Cocktail Bar "Ghio" Miradolo Terme (Pc)

Categoria barman emergenti

1° Classificato: Filippo Marchesi

Lisa (credits: Jonatan Repetti)

Drink : Lisa

2 cl Succo al Pompelmo Rosa

2 cl St Germain

1 cl Sciroppo al Maracuja

4 cl Passoa

6 cl Malvasia Dolce

Gocce di limone

Posto di Lavoro “La Corte Disco diner” Borgonovo Val Tidone (Pc)

2° Classificato: Ioan Yonev

Mala (credits: Jonatan Repetti)

Drink : Mala

3 cl Hayman's Gin Peach and Rose

0,5 cl Nettare di Agave Real

4 cl Succo di Pompelmo Fresco

6 cl Malvasia Dolce

Posto di lavoro: “Malaguena” Cocktail Bar Piacenza

3° Classificato: Luca Grassi

Tramonto sul Po (credits: Jonatan Repetti)

Drink : Tramonto sul Po

3 cl Gin Baigur/Saigon

4 cl Sciroppo di Merlot e Frutti di Bosco Infuso con Lavanda e Anice Stellato

3 cl Succo di Lime

5 cl Sauvignon di Barattieri

Gocce di Bitter al Cioccolato Fondente

Pepe di Timut (pepe del nepal con sentori agrumati)

Posto di lavoro: “Kantin” Cocktail Bar Piacenza