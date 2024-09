Apei accoglie sei nuovi “Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana”

Come ormai tradizione, Apei (Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana) si è data appuntamento per l'annuale Seminario Tecnico, ospitato da Cast Alimenti, a Brescia. Un'occasione importante di approfondimento e confronto per l'associazione, presieduta dal maestro Iginio Massari, ma anche il momento ideale per accogliere i nuovi Ambasciatori.

I nuovi Ambasciatori di Apei

Sono 6 i nuovi Ambasciatori Pasticceri che hanno fatto ufficialmente il loro ingresso in Apei. Si tratta di Fabrizio Camplone (Pasticceria Caprice, Pescara), Ivano De Chiara (Pasticceria Estasi, Salerno), Emilio Glorioso (Giardino Ascona, Saint Moritz), Marco Cesare Merola (Pasticceria Contemporanea, Caserta) e Roberto Miranti (Pasticceria Orsucci, Torino). Con questi nuovi ingressi, sale a 63 il numero totale di associati.

La medaglia d'oro ad Achille Zoia

In occasione del Seminario Tecnico, Apei ha poi voluto omaggiare Achille Zoia, classe 1936, pasticcere milanese, già Pasticcere dell'anno per Ampi nel 1999 e maestro assoluto dei lievitati (il suo panettone è stato eletto più volte tra i più buoni d'Italia). A lui è stata conferita una Medaglia d'oro con la seguente motivazione: «Con ammirazione celebriamo un viaggio straordinario, segnato da passione e dedizione. La tua arte ha trasformato ogni dolce in un’opera d’amore, regalando emozioni indimenticabili. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso, hai trovato la forza di credere in te stesso, ottenendo il plauso della comunità pasticcera. Questa Medaglia d’Oro rappresenta il tuo talento, la tua tenacia e il tuo impegno instancabile. Sei un’ispirazione per chi insegue i propri sogni. Ti onoriamo per il contributo impareggiabile all’arte della pasticceria e per il segno indelebile che hai lasciato nei nostri cuori».

Achille Zoia

In tv arriva “Sweet Home”: in onda su Food Network

Tra i tratti distintivi di Apei c'è, senza dubbio, l'attenzione alla comunicazione. Massari, d'altronde, non ha mai nascosto l'importanza di curare questo aspetto. «La comunicazione in pasticceria è fondamentale per trasmettere il valore dell’artigianalità e dell’eccellenza, perché ogni dolce racconta una storia che va oltre i semplici sapori – ha spiegato durante il Seminario - Una comunicazione efficace, che passa anche dal mezzo televisivo in una chiave innovativa e di forte carica empatica, permette di creare una connessione autentica con il cliente finale, educando il palato e diffondendo così la cultura della pasticceria ad alto livello».

Iginio Massari all'opera durante il Seminario Apei

In quest'ottica, quindi, va vista l'ulteriore novità presentata dagli Ambasciatori Pasticceri. A partire da novembre, su Food Network (canale 33 DDT) e sulla piattaforma discovery+, andrà in onda Sweet Home, un nuovo format Tv che vedrà coinvolti 29 Ambasciatori Apei. In ogni puntata, un Ambasciatore racconterà la sua realtà e, soprattutto, la sua interpretazione contemporanea di un dolce della tradizione. La produzione è realizzata da In-Nova e Capital Innova, con autore Gianluca Antonelli, CEO di In-Nova, regia guidata da Michelangelo Ingrosso, conduzione affidata a Irene Colombo con la partecipazione del maestro Iginio Massari.