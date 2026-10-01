Terza generazione di una famiglia di pizzaioli, Ciro Salvo nasce a Napoli nel 1977 e si forma nella pizzeria della nonna a Portici (Na), prima come fornaio e poi all'impasto. Diplomato pizzaiolo nel 1996, dedica la carriera a una ricerca ossessiva proprio sull'impasto, per arrivare ad un panetto leggero, digeribile e unico nel panorama italiano.

Ciro Salvo, ha dedicato gran parte della sua carriera di pizzaiolo alla ricerca sull'impasto

Da Portici a Napoli, Roma e Londra: nasce 50 Kalò

Nel 2014 apre a piazza Sannazaro, a pochi passi dal lungomare di Mergellina, la sua pizzeria: 50 Kalò Napoli. Il nome racconta la filosofia: nella cabala napoletana "50" è il pane, "Kalò" nel gergo dei pizzaioli significa buono. Un panetto buono, sintesi di studio e artigianalità, arricchito da una selezione impeccabile di pomodoro, latticini, salumi e olio extravergine aggiunto a crudo, a fine cottura.

Ciro Salvo oggi gestisce 4 pizzerie tra Italia e Inghilterra

Il successo varca presto i confini nazionali: nel 2018 apre 50 Kalò London, a Trafalgar Square a Londra, senza compromessi sull'impasto e sugli ingredienti della sede italiana. Nel 2022, con il socio Alessandro Guglielmini, nasce 50 Kalò Roma vicino alla Stazione Termini, e nel 2024, a dieci anni dal debutto, una seconda sede napoletana in piazza della Repubblica, pensata come un salotto per una degustazione più intima. Il gruppo comprende oggi quattro pizzerie tra Napoli, Roma e Londra, i ristoranti Casa 50, di cui uno appena aperto a Roma, e la paninoteca gourmet 50 Panino.

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Ciro Salvo, i premi e la ricerca sull'impasto