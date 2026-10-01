Indice

Terza generazione di una famiglia di pizzaioli, Ciro Salvo nasce a Napoli nel 1977 e si forma nella pizzeria della nonna a Portici (Na), prima come fornaio e poi all'impasto. Diplomato pizzaiolo nel 1996, dedica la carriera a una ricerca ossessiva proprio sull'impasto, per arrivare ad un panetto leggero, digeribile e unico nel panorama italiano.

Ciro Salvo, ha dedicato gran parte della sua carriera di pizzaiolo alla ricerca sull'impasto
Ciro Salvo, ha dedicato gran parte della sua carriera di pizzaiolo alla ricerca sull'impasto

Da Portici a Napoli, Roma e Londra: nasce 50 Kalò

Nel 2014 apre a piazza Sannazaro, a pochi passi dal lungomare di Mergellina, la sua pizzeria: 50 Kalò Napoli. Il nome racconta la filosofia: nella cabala napoletana "50" è il pane, "Kalò" nel gergo dei pizzaioli significa buono. Un panetto buono, sintesi di studio e artigianalità, arricchito da una selezione impeccabile di pomodoro, latticini, salumi e olio extravergine aggiunto a crudo, a fine cottura.

Ciro Salvo oggi gestisce 4 pizzerie tra Italia e Inghilterra
Ciro Salvo oggi gestisce 4 pizzerie tra Italia e Inghilterra

Il successo varca presto i confini nazionali: nel 2018 apre 50 Kalò London, a Trafalgar Square a Londra, senza compromessi sull'impasto e sugli ingredienti della sede italiana. Nel 2022, con il socio Alessandro Guglielmini, nasce 50 Kalò Roma vicino alla Stazione Termini, e nel 2024, a dieci anni dal debutto, una seconda sede napoletana in piazza della Repubblica, pensata come un salotto per una degustazione più intima. Il gruppo comprende oggi quattro pizzerie tra Napoli, Roma e Londra, i ristoranti Casa 50, di cui uno appena aperto a Roma, e la paninoteca gourmet 50 Panino.

Leggi anche

Carlo Scutiero, da Sydney a Merano con la pizza napoletana nel cuoreIl segreto degli impasti leggeri di Ciro Coppola che conquistano la LombardiaGaetano Genovesi e la scuola napoletana: quando la pizza è una storia di famigliaPizza napoletana: donne protagoniste nella gestione, ma ancora poche al bancoCasa 50 arriva anche a Roma: Ciro Salvo amplia il suo mondo oltre la pizza50 Top Pizza: Confine di Milano è la migliore pizzeria d'Italia 2026
Pubblicità

Ciro Salvo, i premi e la ricerca sull'impasto

Riconosciuto tra le figure più autorevoli della gastronomia italiana, Salvo colleziona premi da un decennio: i Tre Spicchi Gambero Rosso dal 2014, il podio di 50 Top Pizza World ed Europa (e quinto posto nella recente classifica italiana), il Premio Origine Forbes 2026 e il titolo "Grandi Maestri della pizza" di Identità Golose nel 2025. Affiliato Avpn, incarna il rigore del disciplinare unito a una inesausta ricerca dell'eccellenza.