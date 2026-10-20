Sandro Mazzola e la lezione ai giovani cuochi: il talento da solo non basta

Con la scomparsa di Sandro Mazzola, il mondo perde un pezzo di storia pulita e autentica dello sport. Campione immenso, ha incarnato un'umiltà rara e un rispetto profondo per l'avversario, valori mai venuti meno, neanche nei momenti più caldi delle battaglie sul campo. Chi non ricorda a quel famoso Mondiale di Messico ’70 la sua “staffetta” sul campo in Nazionale con Rivera, antagonista del suo ruolo e per giunta milanista? Comunque, a differenza di tanti moderni beniamini circondati da sfarzo, ville lussuosissime e macchine dai prezzi da capogiro, Sandro viveva la normalità di un appartamento in un grande condominio: una scelta di vicinanza alle persone a lui care e di orgogliosa coerenza con le proprie radici.

Sandro Mazzola, grande campione del calcio italiano, scomparso recentemente a 83 anni

L'appartenenza a una squadra parte dai valori

Tale legame viscerale e indissolubile con i colori di una squadra ricorda lo spirito autentico che anima la grande famiglia della Federazione italiana cuochi (Fic). Questo entusiasmo “sano” lo ritroviamo nei giovani tesserati del nostro Ente, che credono fermamente nell’operato della Federazione. La Fic è un punto di riferimento fondamentale per ogni professionista, offrendo innumerevoli opportunità di crescita attraverso attività, formazione e concorsi di prestigio. Sulla scia di grandi successi internazionali, come quelli firmati dai giovani talenti del calibro di Marco Tomasi e Giorgia Ceccato, o nelle prestigiose arene del Bocuse d'Or, tante nuove leve sognano e ambiscono scrivere pagine memorabili nelle competizioni targate WorldChefs.

Giorgia Ceccato

Specialmente nelle regioni del Meridione, entrare a far parte della Nazionale italiana cuochi (Nic) rappresenta il sogno di ogni giovane con la giacca bianca. Nonostante le difficoltà territoriali che spesso frenano il talento, la Fic offre una spinta concreta all'ascesa professionale e sociale. Far parte della Fic è motivo di profondo orgoglio: l'Ente riconosce e valorizza il potenziale e la dignità di ogni singolo tesserato. Nelle Assemblee e nei Consigli possono emergere visioni differenti, ma a prevalere è sempre il rispetto reciproco, pilastro che evita a qualsiasi aggregazione di diventare fragile e conflittuale.

Il senso di appartenenza che rende una squadra una comunità