Christian Di Paola, dell’Istituto Carlo Porta di Milano, si è imposto nella finale della prima edizione di Fish Atelier - Talenti del Mare, la competizione dedicata alle nuove leve della cucina voluta da Comavicola per celebrare i 70 anni di attività. Punto di riferimento privilegiato per l’universo Horeca, la Gdo, l’ingrosso alimentare e le cucine etniche, l’azienda di Pioltello (Mi) guidata dalla famiglia Villa seleziona, importa e distribuisce prodotti ittici da oltre 30 Paesi.

I finalisti. Il vincitore Christian Di Paola tra Sonia Re (Apci) e Devid Carlini (Comavicola)

Sensibilità e creatività nelle interpretazioni

Fish Atelier - Talenti del Mare, promosso in collaborazione con Apci - Associazione professionale cuochi italiani, ha coinvolto oltre 20 istituti alberghieri lombardi. Un percorso di formazione che ha visto impegnati gli studenti nel dar vita a una ricetta a base di prodotti ittici Comavicola. La finale ha visto all’opera 6 allievi presso lo Spazio Piranesi 2-4-6 di Milano. Al centro della competizione, il pesce, interpretato attraverso la sensibilità, la creatività e l’ispirazione delle nuove generazioni.

La ricetta vincitrice di Christian Di Paola: tagliatella di calamaro su crema di cavolfiore

Le loro creazioni gastronomiche sono state valutate da una giuria presieduta da Giulia Liu (ristorante Gong Oriental Attitude, Milano) e composta da Elio Sironi (ristorante Ceresio 7, Milano), Fabrizio Cadei (executive chef Hotel Principe di Savoia, Milano), Mirko Ronzoni (chef e consulente gastronomico), Giorgio Monzani (resident chef instructor Congusto Institute, Milano), affiancati dai giornalisti Mariella Tanzarella (Il Gusto), Roberto Barat (Bargiornale Ristoranti), Gabriele Ancona (Italia a Tavola), Giuseppe Scuotri (Cook) e da Gian Andrea Rossi e Devid Carlini in rappresentanza delle aziende Ambrogio Sanelli coltelli (Premana, Lc) e Comavicola. Le ricette sono state valutate in base a gusto, estetica, tecnica, sostenibilità e originalità.

Le nuove leve all'opera: la competizione entra nel vivo

I protagonisti e le ricette

La giornata è stata condotta da Sonia Re, direttore generale di Apci - Associazione professionale cuochi italiani. La competizione si è articolata in due turni. I primi tre concorrenti sono stati Christian Di Paola (Istituto Carlo Porta di Milano) con la ricetta Il Contrasto Perfetto (tagliatelle di calamaro su crema di cavolfiore e cioccolato bianco con latte di cocco e lime, salsa alla ’nduja, cialda croccante), Manlio Fadda (Istituto A. Olivetti di Monza) con Is Aspettus de Su Mari (ricciola impanata con erbe aromatiche, servita su salsa olandese al dragoncello e con un pomodorino aromatizzato alla vaniglia), e Valentina Luraschi (Ial Lombardia) con Tagliolini al nero di seppia con calamari e salicornia, crema di broccolo e bottarga. Il secondo gruppo ha visto impegnati Calipario Enrike (Ial Lombardia sede di Legnano) che ha servito Polpo arrostito con crema di sedano rapa, topinambur e salsa agli agrumi, e due studenti della Scuola Galdus di Milano: Leonardo Di Blasio con Maguro obeso alla cenere, velluto di zucca, agrumi e corallo e Stefano Filleti con Ceviche di tonno maguro Shinkai obeso, gazpacho di zucca, salsa ai cachi e spuma di barbabietola.

Manlio Fadda: ricciola impanata con erbe aromatiche, seconda in classifica

Sul podio, alle spalle di Christian Di Paola, Manlio Fadda e Calipario Enrike. A seguire, Leonardo Di Blasio, Valentina Luraschi e Stefano Filleti. Al vincitore è stata assegnata una borsa di studio del valore di 4mila euro presso il Campus Congusto, al secondo e terzo classificato voucher per l’acquisto di attrezzature professionali Medagliani e kit di coltelli Ambrogio Sanelli.

Polpo arrostito con crema di sedano rapa di Calipario Enrike, terzo classificato

Una giornata che ha visto gli studenti, tra i 16 e i 18 anni, proporre soluzioni gastronomiche ragionate. L’impegno e la capacità di abbinare ed elaborare materie prime e contrasti rappresentano oggi le basi per dar vita a un futuro professionale in fase di pieno e solare sviluppo.

Investire nei talenti

«Crediamo che il futuro della ristorazione passi dalle mani, dalle idee e dalla passione dei giovani - ha sottolineato Alessandro Villa presidente di Comavicola - Con Fish Atelier abbiamo voluto mettere a disposizione delle nuove generazioni la nostra esperienza nel mondo ittico, creando occasioni concrete di formazione e crescita. Celebrare 70 anni di storia significa per noi non soltanto valorizzare il percorso compiuto, ma soprattutto investire nei talenti che scriveranno i prossimi capitoli della cucina italiana».

Formare professionisti consapevoli