Comavicola punta sui giovani cuochi e sul valore del pesce nella cucina di domani. Nasce con questo obiettivo Fish Atelier - Talenti del Mare, il contest promosso dall’azienda in collaborazione con Apci - Associazione Professionale Cuochi Italiani, che coinvolge oltre 20 istituti alberghieri lombardi in un percorso dedicato alla creatività, alla tecnica e alla conoscenza dei prodotti ittici, la cui finale si svolgerà mercoledì 25 novembre 2026 allo Spazio Piranesi 2-4-6 di Milano in via Piranesi. L’iniziativa trasforma l’esperienza maturata da Comavicola nel settore in un’occasione concreta di formazione per gli studenti, chiamati a misurarsi con una ricetta originale a base di prodotti ittici dell’azienda.

Fish Atelier - Talenti del Mare è il contest promosso da Comavicola in 20 scuole alberghiere lombarde

Il progetto accompagna le celebrazioni per i 70 anni di Comavicola. Per l’azienda, investire sulle nuove generazioni significa contribuire alla crescita di una cucina italiana capace di valorizzare il pesce attraverso preparazioni consapevoli, sensibilità gastronomica e padronanza tecnica.

Fish Atelier, una sfida sul pesce per gli studenti degli alberghieri

Ai partecipanti è richiesto di ideare una ricetta utilizzando i prodotti Comavicola. Il lavoro deve comprendere ingredienti, procedimento e descrizione dell’impiattamento; è possibile corredarlo anche con una fotografia del piatto finito. Non si tratta quindi soltanto di proporre un abbinamento o un’idea creativa: gli studenti sono chiamati a presentare un progetto gastronomico completo, nel quale la scelta degli ingredienti, la gestione delle tecniche e il risultato nel piatto siano coerenti.

Coda di astice della linea Fish Atelier Premium Selection di Comavicola

La selezione porterà sei candidati alla prova conclusiva. Gli elaborati saranno esaminati in forma anonima da un comitato scientifico composto da rappresentanti delle società promotrici, chiamato a individuare le proposte meritevoli di accedere alla finale. In questo modo, la scelta si concentrerà sul contenuto delle ricette, senza che il nome del partecipante o la scuola di provenienza influenzino la valutazione.

La finale e i criteri della giuria

I sei finalisti dovranno realizzare la ricetta presentata e sottoporre il piatto alla giuria tecnica. La prova si svolgerà in due turni, ciascuno con tre concorrenti, così da consentire ai componenti della giuria di osservare il lavoro e valutare il risultato. A comporre la giuria saranno undici membri: cinque giornalisti, cinque chef e un rappresentante di Comavicola. Un commissario tecnico supervisionerà lo svolgimento della prova. I piatti saranno giudicati sulla base di cinque parametri: gusto, estetica, tecnica, sostenibilità e originalità.

Formazione e opportunità per i nuovi talenti