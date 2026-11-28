È Concetta Adamo, casalinga e mamma originaria di Striano, in provincia di Napoli, la vincitrice della terza edizione di “Panettone da Maestro”, il concorso organizzato da Molino Colombo e riservato agli appassionati di arte bianca che si dedicano alla preparazione dei grandi lievitati senza esercitare la professione di pasticcere o panificatore. A Paderno d’Adda, in provincia di Lecco, 10 finalisti, selezionati da una quarantina di candidati provenienti da tutta Italia, si sono confrontati nella realizzazione del panettone artigianale tradizionale, sottoponendo le proprie creazioni al giudizio di una commissione di professionisti presieduta dal maestro pasticcere Sal De Riso, presidente dell’Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi). A completare il podio sono stati Emanuele Longo, di Olgiate Molgora (Lc), e Francesco Nocerino, di Pasian di Prato (Ud), rispettivamente secondo e terzo classificato.

“Panettone da Maestro”, vince Concetta Adamo: mamma e casalinga del Napoletano

Panettone da Maestro, il premio per Concetta Adamo

A spingere Concetta Adamo a cimentarsi nella preparazione del panettone è stato il desiderio di trasmettere ai figli il valore della tradizione e il senso di famiglia che lei stessa associa a questo dolce. Una passione che, grazie alla vittoria, potrà coltivare anche al fianco di uno dei protagonisti della pasticceria italiana: il premio previsto dal concorso consiste infatti in una giornata nel laboratorio di Sal De Riso a Minori, sulla Costiera amalfitana, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con il maestro pasticcere e conoscerne da vicino i metodi di lavoro.

Panettone artigianale, la tecnica di preparazione e la giuria del concorso

D’altronde, proprio la complessità della preparazione del panettone rappresenta uno degli aspetti centrali della competizione, soprattutto per chi si cimenta con gli impasti e le lievitazioni al di fuori di un laboratorio professionale. «Realizzare un panettone artigianale richiede tempo, competenza tecnica, precisione e passione. Un processo complesso, nel quale ogni fase della lavorazione, dalla gestione degli impasti alla lievitazione, contribuisce a determinare il risultato finale e richiede conoscenza, sensibilità e attenzione» ha spiegato De Riso.

Sal De Riso insieme a Ilaria Ottolina

Ad affiancarlo nella valutazione dei prodotti in gara sono stati Roberto Cosmo, membro Ampi e titolare dell’omonima pasticceria di Giussano (Mb), e Roberto Moreschi, maestro pasticcere alla guida di Roberto Pastry & Bakery a Chiavenna (So). Della giuria facevano inoltre parte i Maestri di Farine di Molino Colombo José Consolandi, responsabile dell’Accademia della Farina, Eduardo Ore, Livio Pennati e Maurizio Bonanomi, quest’ultimo titolare della Pasticceria Merlo e membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano.

Molino Colombo, la formazione degli appassionati di arte bianca

Il confronto con la giuria è stato anche un momento di formazione per i concorrenti, che hanno avuto l’opportunità di sottoporre il proprio lavoro all’attenzione di professionisti del comparto e di ricevere indicazioni utili per affinare le tecniche di preparazione. A questo proposito, Ilaria Ottolina, direttrice marketing di Molino Colombo, ha sottolineato: «Il valore dell’iniziativa non si esaurisce nella premiazione. Per noi è soprattutto la possibilità di creare un’occasione concreta di incontro e confronto, mettendo a disposizione degli appassionati l’esperienza dei nostri Maestri di Farine e di una giuria di professionisti di grande autorevolezza. Vogliamo trasmettere competenze, alimentare la curiosità e contribuire alla diffusione della cultura dell’arte bianca».

I concorrenti hanno potuto affinare le proprie tecniche di preparazione grazie ai consigli della giuria