La ristorazione collettiva è una parte concreta del welfare quotidiano. Entra ogni giorno in scuole, ospedali, strutture assistenziali, luoghi di lavoro, università e comunità; incide sulla salute, sull’organizzazione delle giornate, sulla continuità delle attività pubbliche e sulla qualità della vita di milioni di persone. Per questo il modo in cui una stazione appaltante progetta, affida e controlla un servizio di ristorazione collettiva non riguarda soltanto una procedura amministrativa. Riguarda il servizio che studenti, pazienti, persone assistite e lavoratori riceveranno ogni giorno. Riguarda gli standard richiesti, le risorse disponibili, l’organizzazione del personale, la sicurezza alimentare, la sostenibilità delle offerte e la capacità di garantire quanto promesso per tutta la durata del contratto. In questa prospettiva il public procurement non coincide con la gara. Comprende la rilevazione dei bisogni, la programmazione, la progettazione del servizio, la procedura di affidamento, l’aggiudicazione, l’esecuzione e la verifica dei risultati. Questo sarà uno dei temi che verranno affrontati a IMMENSE 2026, la giornata in programma il 15 settembre all’Ara Pacis di Roma e promossa da Anir Confindustria.

Il modo in cui una stazione appaltante progetta, affida e controlla un servizio di ristorazione collettiva non è solo una procedura amministrativa, ma un servizio ben più articolato e complesso

Dalla progettazione ai criteri ambientali: ogni scelta incide sulla qualità del servizio

Ogni fase condiziona la successiva. Un fabbisogno stimato male produce un capitolato debole. Una base d’asta poco realistica mette sotto pressione la sostenibilità delle offerte. Criteri generici impediscono di distinguere davvero le capacità delle imprese. Controlli insufficienti allontanano ciò che è stato dichiarato in gara da ciò che viene effettivamente realizzato. Nel ciclo rientra anche il green public procurement, che traduce gli obiettivi ambientali in requisiti e criteri di gara. Nella ristorazione collettiva significa applicare i Criteri ambientali minimi agli approvvigionamenti, alla composizione dei menu, alla prevenzione degli sprechi, agli imballaggi, alla logistica e alla gestione delle eccedenze, attraverso obblighi verificabili e coerenti con l’organizzazione del servizio.

Il servizio nasce prima della gara, prima del Codice dei contratti pubblici

Il primo compito della stazione appaltante è descrivere con precisione ciò che deve essere garantito. Volumi, presenze, orari, caratteristiche delle strutture, diete speciali, modalità di produzione, trasporti, attrezzature, personale e sistemi di controllo non sono dettagli accessori. Sono gli elementi che determinano l’organizzazione necessaria e, quindi, il valore reale del contratto. Nella ristorazione collettiva la sicurezza alimentare, l’adeguatezza nutrizionale e la conformità delle preparazioni sono requisiti inderogabili. Ma la qualità del servizio comprende anche continuità, puntualità, copertura dei turni, gestione delle sostituzioni, tracciabilità, manutenzione, capacità di affrontare gli imprevisti e regolarità delle informazioni fornite al committente. Questi elementi devono essere rappresentati in modo coerente nel capitolato e nella base d’asta. Il valore economico del contratto non può essere costruito in astratto: deriva dal servizio progettato, dalle responsabilità richieste all’impresa e dalle condizioni in cui il servizio dovrà essere erogato.

Nella ristorazione collettiva, il primo compito della stazione appaltante è descrivere con precisione ciò che deve essere garantito

Quando il prezzo viene definito senza una ricognizione attendibile dei costi, la fragilità non resta sulla carta. Emerge durante l’esecuzione: difficoltà organizzative, contenziosi, richieste di riequilibrio, riduzione della partecipazione alle gare, minore capacità di investimento. Il problema, quindi, non è soltanto dell’impresa. È anche della committenza, perché un contratto economicamente fragile mette a rischio la regolarità del servizio. Il principio del risultato, posto dal Codice dei contratti pubblici all’inizio della propria architettura, richiama le amministrazioni alla qualità concreta di ciò che viene acquisito. Per la ristorazione collettiva il risultato è semplice da enunciare e complesso da garantire: assicurare ogni giorno il servizio previsto, nelle condizioni stabilite, per tutta la durata dell’affidamento.

Il miglior rapporto qualità-prezzo deve essere reale

Il Codice dei contratti pubblici prevede che i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica siano aggiudicati attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Nei servizi di ristorazione, questo criterio deve premiare il progetto capace di garantire meglio organizzazione, lavoro, competenza tecnica e capacità gestionale. Questa impostazione produce effetti solo se la componente qualitativa permette di distinguere davvero le proposte, anche a partire da un prezzo fisso del pasto: una soluzione già adottata da alcune stazioni appaltanti per concentrare il confronto sulla qualità del progetto. Servono criteri pertinenti, pesi coerenti e indicatori verificabili. Non basta chiedere qualità: bisogna definire quali aspetti del servizio la misurano. Organizzazione del personale, tempi di risposta, gestione delle diete, controllo delle temperature, tracciabilità, formazione, prevenzione dello spreco, continuità delle forniture, manutenzione delle attrezzature e rendicontazione devono diventare elementi valutabili e controllabili.

Il Codice dei contratti pubblici prevede che i servizi di ristorazione collettiva siano aggiudicati attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo

Quando invece le relazioni tecniche restano generiche, gli impegni sono difficili da misurare e i punteggi premiano aspetti marginali, la qualità diventa prevalentemente formale. Anche una griglia di valutazione apparentemente articolata può riportare la competizione sul ribasso economico, se non seleziona ciò che incide davvero sull’esecuzione del servizio. Il best value va inteso in questa direzione: non come formula, ma come capacità di usare nel modo più efficace le risorse disponibili per conseguire i risultati richiesti lungo l’intera durata del contratto. Il prezzo resta essenziale, ma deve essere congruo rispetto alle prestazioni e deve consentire alla stazione appaltante di confrontare offerte economicamente credibili. Su questo terreno converge anche il lavoro europeo svolto da FoodServiceEurope ed Effat (Federazione europea dei sindacati dei settori alimentare, agricolo e del turismo). La loro guida per l’affidamento dei servizi di ristorazione invita committenti pubblici e privati a prevenire le offerte anormalmente basse e a utilizzare criteri capaci di considerare organizzazione, condizioni di lavoro, sicurezza, sostenibilità e qualità complessiva.

La gara continua nell’esecuzione

L’aggiudicazione non chiude il processo. Apre la fase più delicata: quella in cui l’offerta deve diventare servizio. È nell’esecuzione che si verifica la presenza effettiva del personale indicato, il rispetto dei tempi, il funzionamento delle procedure, la gestione delle criticità e la corrispondenza tra standard contrattuali e prestazioni rese. È qui che la qualità dichiarata in gara deve trovare riscontro nell’organizzazione impiegata ogni giorno. RUP (Responsabile Unico del Progetto) e direttori dell’esecuzione hanno bisogno di competenze, dati e strumenti adeguati. KPI chiari, flussi informativi regolari, verifiche documentali e controlli sul campo permettono di individuare tempestivamente gli scostamenti. Le penali intervengono sulle inadempienze; il monitoraggio serve soprattutto a impedire che le criticità diventino strutturali.

Anche le imprese hanno una responsabilità precisa: rendere verificabili gli impegni assunti, documentare i risultati, segnalare le variazioni che incidono sul servizio e mantenere un confronto trasparente con la committenza. Le differenze tra stazioni appaltanti restano però una criticità. Competenze, modelli di capitolato, capacità di controllo e prassi amministrative variano molto tra territori e amministrazioni. La stessa regola può produrre risultati diversi. Per questo professionalizzazione della committenza, modelli applicativi condivisi e maggiore uniformità diventano condizioni decisive per il buon funzionamento del mercato.

La revisione prezzi ordinaria come tema strutturale

La revisione dei prezzi è uno dei dossier che ha mostrato con maggiore chiarezza la specificità degli appalti di servizi. Nei contratti continuativi e pluriennali, l’andamento delle retribuzioni, delle materie prime, dell’energia e della logistica modifica nel tempo la struttura dei costi. Un corrispettivo immutabile può perdere progressivamente coerenza con le prestazioni richieste. Per un settore ad alta intensità di manodopera come la ristorazione collettiva, questo punto è decisivo. Il servizio non può essere riprogettato ogni volta che cambiano i costi esterni. Ma non può nemmeno essere eseguito correttamente se il contratto ignora l’evoluzione fisiologica delle principali componenti economiche. Su questo tema ANIR Confindustria ha lavorato all’interno della Consulta dei Servizi, della quale è tra i promotori. La Consulta riunisce 19 associazioni nazionali e quattro rappresentanze di filiera, espressione di circa 45 mila imprese, quasi un milione di lavoratrici e lavoratori e oltre 70 miliardi di euro di valore economico.

La revisione dei prezzi è un aspetto imprescindibile ormai negli appalti della ristorazione collettiva, per mantenere equilibrio e qualità in tutto il settore

La forza del percorso è stata la costruzione di una posizione comune tra settori diversi, accomunati dalla continuità delle prestazioni, dall’elevata incidenza della manodopera e dalla dipendenza dai contratti pubblici. Ristorazione collettiva, pulizie, vigilanza, servizi ambientali, attività sociosanitarie, servizi di lavanolo, sterilizzazione e facility management hanno portato alle istituzioni problemi applicativi e proposte condivise. Il 22 luglio 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito il Tavolo tecnico per individuare meccanismi ordinari di adeguamento dei prezzi negli appalti di servizi. Ai lavori hanno partecipato amministrazioni centrali, Anac, Anci, Regioni, Istat, Consip, rappresentanti delle stazioni appaltanti e Consulta dei Servizi. In questo percorso ANIR ha contribuito a rappresentare la struttura economica e organizzativa della ristorazione collettiva e le esigenze dei contratti ad alta intensità di manodopera. Le Linee Guida presentate dal Ministero nel giugno 2026 costituiscono il primo risultato operativo di quel confronto. Il documento cita espressamente i contributi della Consulta e offre alle stazioni appaltanti una guida per applicare l’articolo 60, comma 2-bis, del Codice.

La revisione ordinaria deve entrare nei contratti

Le Linee Guida distinguono due strumenti. La revisione straordinaria interviene in presenza di variazioni anomale e imprevedibili. La revisione ordinaria accompagna invece l’evoluzione fisiologica dei costi attraverso meccanismi di indicizzazione definiti fin dall’inizio nei documenti di gara. Per i contratti di durata, il MIT considera l’inserimento della clausola ordinaria una buona pratica particolarmente opportuna. La stazione appaltante deve individuare gli indici, stabilire la periodicità dell’aggiornamento, definire le modalità di calcolo e predisporre le risorse necessarie. La revisione diventa così parte della programmazione finanziaria e della gestione del contratto, non un rimedio tardivo. Per la ristorazione collettiva, le Linee Guida propongono un indice composito formato per il 45 per cento dalle retribuzioni contrattuali del settore, per il 45 per cento dai prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche e per il restante 10 per cento dall’indice generale dei prezzi al consumo.

Per la ristorazione collettiva, le Linee Guida sulla revisione dei prezzi propongono un indice composito formato per il 45% dalle retribuzioni contrattuali del settore, per il 45% dai prezzi dei prodotti e per il restante 10% dall’indice generale dei prezzi al consumo

Questa formula rende leggibile la struttura economica del servizio. Personale e materie prime rappresentano le componenti principali; gli altri costi operativi completano il quadro. L’impresa conserva la responsabilità delle proprie scelte organizzative e della propria efficienza, mentre la clausola permette di governare variazioni esterne e documentabili prima che lo squilibrio diventi patologico. Una revisione costruita correttamente favorisce basi d’asta più realistiche, offerte sostenibili, maggiore partecipazione alle procedure e minore contenzioso. Protegge anche la committenza, perché riduce il rischio che l’evoluzione dei costi comprometta la regolare esecuzione del servizio o renda necessarie soluzioni emergenziali.

Il banco di prova è l’applicazione

Le Linee Guida sono un documento di indirizzo operativo. La loro efficacia dipenderà dalle decisioni delle amministrazioni e dalla capacità di tradurre le indicazioni in clausole precise, risorse disponibili, istruttorie tempestive e controlli verificabili. La revisione ordinaria deve entrare nei bandi fin dalla progettazione. Indici incoerenti con la struttura dei costi, decorrenze ambigue, aggiornamenti irregolari o accantonamenti insufficienti ne ridurrebbero l’efficacia. Anche il trasferimento degli adeguamenti ai subappaltatori, previsto dal Codice, richiede verifiche lungo la filiera contrattuale. ANIR e la Consulta dei Servizi hanno indicato nel monitoraggio dell’applicazione una delle priorità del lavoro futuro. Occorrerà osservare come le stazioni appaltanti recepiranno le Linee Guida, individuare le disomogeneità e portare ai tavoli istituzionali i problemi emersi nell’esecuzione. Resta aperta anche la richiesta di un quadro normativo più equilibrato, capace di riconoscere pienamente le caratteristiche dei servizi rispetto ai lavori pubblici.

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Le regole europee alla prova dei servizi essenziali

La revisione delle direttive europee sugli appalti apre un passaggio destinato a incidere anche sul quadro nazionale. ANIR considera utili gli obiettivi di maggiore certezza giuridica, uniformità applicativa, digitalizzazione e uso strategico degli acquisti pubblici. La loro efficacia dipenderà dal modo in cui la semplificazione sarà tradotta nelle procedure e nelle regole di esecuzione. Per la ristorazione collettiva, il nuovo quadro deve preservare un confronto effettivo tra operatori qualificati. Affidamenti diretti a un solo operatore, selezioni casuali o procedure pensate per prestazioni standardizzate risultano inadeguati a servizi che integrano personale, derrate, logistica, sicurezza alimentare, diete speciali e obblighi di continuità. La semplificazione deve rafforzare trasparenza e concorrenza, mantenendo verificabile la qualità del servizio.

Secondo le direttive europee sugli appalti, la semplificazione deve rafforzare trasparenza e concorrenza, mantenendo verificabile la qualità del servizio

ANIR sostiene l’obbligatorietà del miglior rapporto qualità-prezzo nei servizi ad alta intensità di manodopera e nella ristorazione collettiva. Nella posizione associativa la qualità dovrebbe pesare almeno il 60% e il prezzo o costo non oltre il 40%, senza deroghe che consentano di aggiudicare esclusivamente sul prezzo. La valutazione deve premiare capacità organizzativa, condizioni di lavoro, sicurezza alimentare, qualità nutrizionale e affidabilità della filiera. La stessa impostazione riguarda l’esecuzione. Nei contratti pluriennali la revisione dei prezzi deve essere automatica e periodica, fondata su indici ufficiali coerenti con la struttura effettiva dei costi, tra cui lavoro, derrate ed energia. L’indicizzazione ordinaria prevista nei documenti di gara deve restare distinta dalle modifiche contrattuali; per eventi straordinari e imprevedibili occorre un meccanismo oggettivo di riequilibrio, finalizzato a preservare la corretta esecuzione e la continuità del servizio. Questa linea tutela l’interesse pubblico. Qualità nutrizionale, sicurezza alimentare, lavoro dignitoso, affidabilità della filiera e sostenibilità economica devono restare effettive per l’intera durata dell’affidamento.

Una politica per il Cibo Pubblico

Il procurement pubblico stabilisce quale servizio la collettività riceverà, con quali standard, attraverso quale organizzazione e con quali strumenti di controllo. Per la ristorazione collettiva significa governare una parte essenziale del welfare quotidiano. Bandi ben progettati, basi d’asta realistiche, criteri di qualità verificabili, controlli efficaci e revisione ordinaria applicabile appartengono alla stessa politica. Insieme collegano qualità complessiva, lavoro, responsabilità d’impresa, sostenibilità economica e continuità del servizio. IMMENSE 2026 porta questo tema nel confronto tra imprese, istituzioni e committenze pubbliche. Il riconoscimento del Cibo Pubblico passa anche da qui: dalla capacità di costruire contratti che rendano possibile, ogni giorno, un servizio essenziale secondo standard chiari, misurabili e sostenibili nel tempo.