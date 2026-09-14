Amici, colleghi e lettori di Italia a Tavola, eccoci al mio consueto editoriale. L’autunno è ormai alle porte e, dopo un’estate che spero sia stata stupefacente per tutti voi, sia per chi ha avuto la possibilità di concedersi qualche giorno di vacanza, sia per chi invece ha continuato a lavorare con impegno e passione, è arrivato il momento di riprendere il nostro cammino verso i mesi che ci attendono. L’estate, per il mondo dell’ospitalità, rappresenta sempre un periodo particolare. Sono mesi intensi, fatti di lavoro, sacrifici e impegno.

Dopo un'estate di lavoro e soddisfazioni, per i barman inizia ora una stagione autunnale altrettanto importante

Ospitalità, professionalità e accoglienza: il valore delle persone

Come dico sempre, il nostro lavoro - e più in generale tutte le professioni legate al mondo dell’ospitalità - riveste un ruolo fondamentale. Siamo noi, con la nostra professionalità, la nostra attenzione e il nostro modo di accogliere, a contribuire a rendere speciali i momenti di svago che i nostri ospiti scelgono di trascorrere nelle nostre località e nelle nostre strutture.

I professionisti del bar ogni giorno lavorano per far sentire gli ospiti accolti, ascoltati e importanti

Chi arriva in una destinazione per una vacanza porta con sé delle aspettative, ma soprattutto il desiderio di vivere un’esperienza positiva, di sentirsi accolto e di poter tornare a casa con qualcosa di bello da ricordare. Dietro una bella vacanza, infatti, non ci sono soltanto una destinazione, un buon albergo, un ristorante, un piatto ben preparato o un servizio impeccabile. Ci sono soprattutto le persone: uomini e donne che ogni giorno lavorano per far sentire gli ospiti accolti, ascoltati e importanti. L’obiettivo deve essere proprio questo: lasciare un ricordo indelebile.

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Abi Professional prepara ad Agrigento l’XI Convegno Nazionale

Nel frattempo, Abi Professional non è certamente andata in vacanza. Abbiamo infatti portato a termine l’organizzazione dell' XI Convegno Nazionale, che, come già annunciato, si svolgerà ad Agrigento, presso l’Hotel della Valle, dal 23 al 26 novembre. Agrigento è una città straordinaria, capace di unire storia, cultura, tradizioni, bellezza e gastronomia.

La Valle dei Templi di Agrigento

La sua Valle dei Templi, patrimonio mondiale dell’Unesco, rappresenta una delle testimonianze più importanti della civiltà greca nel Mediterraneo e costituisce uno dei luoghi simbolo della Sicilia e dell’Italia nel mondo. È una città dove il piacere di stare insieme è ancora profondamente radicato nella vita quotidiana. Ed è proprio per questo che riteniamo che sia il luogo giusto per il nostro appuntamento.

Una città che racconta la Sicilia attraverso il cibo

Siamo soddisfatti di come abbiamo costruito questo XI Convegno Nazionale. Dopo quattro anni, tornare in Sicilia ci rende particolarmente felici. I nostri ospiti potranno assaporare una cucina ricca di storia, profumi e prodotti straordinari, espressione di una terra che ha saputo raccogliere nel corso dei secoli influenze diverse, trasformandole in una cultura gastronomica unica.

Anche questo sarà parte del nostro Convegno: conoscere e apprezzare il territorio che ci ospita, perché quando parliamo di ospitalità è fondamentale non limitarci alla struttura nella quale soggiorniamo, ma cercare di conoscere e valorizzare tutto ciò che una destinazione può offrire.

ABI Professional, ad Agrigento il valore dello stare insieme

E poi ci sarà, come sempre, lo spirito di Abi Professional. Quello spirito che ci porta a stare insieme, a confrontarci, a metterci in gioco e a vivere le nostre competizioni con il giusto equilibrio tra impegno, professionalità e divertimento. Perché anche la competizione, quando è vissuta nel modo giusto, diventa un’occasione di crescita e di confronto. Sono quindi certo che Agrigento ci regalerà momenti importanti, sia dal punto di vista professionale sia, soprattutto, dal punto di vista umano. Nel prossimo numero parleremo più approfonditamente del programma del Convegno. Saranno pochi giorni, ma sicuramente intensi e impegnativi, ricchi di appuntamenti, incontri, attività e momenti da vivere tutti insieme.

L'Hotel Della Valle dove a novembre si svolgerà l'XI Convegno Nazionale di Abi Professional