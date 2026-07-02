Dal bancone al mondo: quando fare il barman diventa un viaggio senza confini

Cari lettori di Italia a Tavola, cari colleghi e Soci di Abi Professional, in questo editoriale ho voluto condividere un pensiero sulla figura del barman, o bartender che dir si voglia. Una professione che troppo spesso viene giudicata per ciò che appare: un cocktail ben eseguito, un sorriso dietro al bancone, una sala piena di ospiti. Ma chi vive davvero questo mestiere sa che dietro quel bancone c'è un mondo fatto di passione, sacrificio, studio e dedizione.

Abi Professional: perché un barman sceglie la formazione e la cultura dell'ospitalità

E se quel professionista appartiene alla grande famiglia di Abi Professional, allora non parliamo soltanto di un bravo barman, ma di una persona che ha scelto di investire nella formazione continua, nell'etica professionale e nella cultura dell'ospitalità. In altre parole, la ciliegina sulla torta. Essere barman non è semplicemente svolgere un lavoro. È scegliere uno stile di vita.

Essere barman non è semplicemente svolgere un lavoro. È scegliere uno stile di vita

Essere barman non è semplicemente svolgere un lavoro. È scegliere uno stile di vita

È una professione che richiede disciplina, umiltà e un continuo desiderio di migliorarsi. Significa studiare ogni giorno, conoscere prodotti, tecniche, distillati, vini, materie prime e tendenze. Significa saper ascoltare, osservare e comprendere le persone, perché un grande barman non prepara soltanto un drink: crea un'esperienza. È anche un mestiere fatto di rinunce. Si lavora quando gli altri si divertono, durante le festività, nei weekend, nelle serate che molti trascorrono con la famiglia o con gli amici. Si affrontano turni lunghi, ritmi intensi e responsabilità importanti, mantenendo sempre professionalità, eleganza e quel sorriso che rappresenta il primo biglietto da visita dell'ospitalità.

Il valore del barman: competenze, sacrificio e capacità di creare esperienze

Ma è proprio questa fatica a rendere così straordinaria la nostra professione. Ogni servizio ci insegna qualcosa. Ogni cliente ci lascia un'esperienza. Ogni collega incontrato lungo il cammino contribuisce alla nostra crescita personale e professionale. Dietro un bancone si impara a rispettare il lavoro, il tempo e le persone. Si sviluppano capacità che nessun libro può insegnare fino in fondo: l'empatia, la gestione delle emozioni, la rapidità nelle decisioni e l'arte di far sentire ogni ospite importante.

Essere un barman sviluppa capacità che nessun libro può insegnare fino in fondo, in primis l'arte di far sentire ogni ospite importante

Essere un barman sviluppa capacità che nessun libro può insegnare fino in fondo, in primis l'arte di far sentire ogni ospite importante

Il barman è un ambasciatore dell'ospitalità italiana. È colui che racconta un territorio attraverso un ingrediente, che valorizza un prodotto attraverso la tecnica, che trasmette cultura attraverso un semplice gesto. Non serve soltanto un cocktail: racconta una storia. Ed è forse questo l'aspetto più affascinante del nostro mestiere. Una professione che non conosce confini.

Dal cocktail bar agli hotel di lusso: un mestiere che apre le porte del mondo

Con passione, competenza e determinazione, il bancone può diventare un passaporto per il mondo. Si può lavorare nei migliori hotel internazionali, nei cocktail bar più prestigiosi, nei resort esclusivi, sulle navi da crociera, nei grandi eventi o nei locali che hanno fatto la storia della miscelazione mondiale.

Lavorare come barman può aprire le porte di alcuni dei luoghi più esclusivi del mondo

Lavorare come barman può aprire le porte di alcuni dei luoghi più esclusivi del mondo

Pochissime professioni offrono opportunità così straordinarie. Pochissime permettono di confrontarsi ogni giorno con culture diverse, lingue differenti e persone provenienti da ogni parte del pianeta. Ogni destinazione diventa una scuola, ogni esperienza un patrimonio da portare con sé per tutta la vita.

Il futuro del bartending passa dai giovani e dalle scuole alberghiere

Ogni volta che incontro gli studenti delle scuole alberghiere cerco sempre di trasmettere questo messaggio. Non abbiate paura della fatica. Abbiate invece il coraggio di inseguire la vostra passione, di studiare, di essere curiosi, di non sentirvi mai arrivati. In questo mestiere non si smette mai di imparare, ed è proprio questo il suo fascino più grande.

Per imparare al meglio questa professione è fondamentale l'impegno delle scuole alberghiere

Per imparare al meglio questa professione è fondamentale l'impegno delle scuole alberghiere

Essere barman significa crescere come professionisti, ma soprattutto come persone. Significa imparare il rispetto, la puntualità, il sacrificio, il lavoro di squadra e il valore dell'accoglienza. Significa comprendere che dietro ogni ospite c'è una storia e che, anche solo per qualche minuto, possiamo contribuire a renderla più bella.

Il bancone come luogo di relazioni: il valore umano dell'essere barman

In un'epoca in cui tutto corre veloce e molte relazioni si consumano dietro uno schermo, il bancone rimane uno degli ultimi luoghi dove il contatto umano conserva ancora un valore autentico. È lì che nascono conversazioni, amicizie, collaborazioni e, talvolta, opportunità che possono cambiare una carriera o addirittura una vita.

Per questo continuo a sostenere, con convinzione e con orgoglio, che fare il barman non significa semplicemente esercitare una professione. Significa avere il privilegio di vivere un percorso straordinario, fatto di esperienze, incontri, emozioni e crescita continua. È un mestiere che chiede tanto, ma restituisce infinitamente di più a chi lo affronta con passione, umiltà e professionalità.

L'augurio ai professionisti dell'ospitalità: una stagione da vivere con orgoglio

Ora che ci apprestiamo a vivere il cuore della stagione estiva, il periodo più intenso e impegnativo dell’anno per il mondo dell’ospitalità, desidero rivolgere un sincero augurio a tutti i colleghi, ai Soci di Abi Professional e a tutti i professionisti del settore. Vi auguro una stagione ricca di soddisfazioni, di incontri, di nuovi traguardi professionali e di quel meritato riconoscimento che ripaga i sacrifici di ogni giorno.

La stagione estiva è il periodo più intenso e impegnativo dell’anno per il mondo dell’ospitalità

La stagione estiva è il periodo più intenso e impegnativo dell’anno per il mondo dell’ospitalità

Che ogni servizio sia un’occasione per dimostrare il valore della nostra professione e per rappresentare al meglio l’ospitalità italiana, che tutto il mondo ci invidia. Lavorate con passione, con il sorriso e con l’orgoglio di appartenere a uno dei mestieri più belli del mondo. Perché, come dico sempre ai ragazzi delle scuole alberghiere: siamo fortunati ad aver scelto questo lavoro. Abbiamo la possibilità di viaggiare, conoscere i luoghi più belli del mondo... ed essere pagati per farlo.