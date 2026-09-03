SERVIZIO
Come devono essere i bicchieri da cocktail? Belli, resistenti e impilabili
La praticità nel servizio passa anche dalla scelta del vetro, con forme adatte a usi diversi, dai drink ai piccoli assaggi. La linea Circus di RCR nasce per rispondere alle esigenze dei professionisti dell'Horeca
Quando si parla di spirits, il bicchiere non è soltanto un elemento di servizio, ma contribuisce a definire la percezione del drink, dalla presentazione alla praticità d’uso. È in questo contesto che si inserisce Circus di RCR Cristalleria Italiana, una collezione di bicchieri pensata per il mondo Horeca e particolarmente adatta a cocktail, liquori e distillati. Una linea che combina design contemporaneo, funzionalità e resistenza, con formati progettati per accompagnare diverse modalità di servizio.
Come nel mondo del circo, dove leggerezza e rigore tecnico convivono in un equilibrio preciso, Circus interpreta alcuni dei valori distintivi dell’azienda: resistenza, affidabilità, innovazione e leggerezza. La collezione è composta dai bicchieri Dof, HB e Rock, tre forme pensate per offrire ai professionisti della ristorazione e della mixology una gamma versatile, immediatamente riconoscibile e adatta a diversi momenti del servizio.
Tre bicchieri per cocktail, distillati e food
Dof e HB si prestano in particolare alla preparazione e al servizio di cocktail, liquori e spirits, ma possono essere utilizzati anche per acqua, succhi, soft drink e mocktail. Rock amplia invece le possibilità della collezione proprio nell'universo dei distillati, grazie a una forma adatta a valorizzare diverse tipologie di servizio. La sua versatilità lo rende inoltre interessante anche al di fuori del beverage: può essere utilizzato nel food, per esempio per finger food, dessert, piccoli assaggi e guarnizioni.
Circus di RCR, bicchieri per spirits progettati per il servizio Horeca
Uno degli aspetti più interessanti per il mondo professionale è il sistema di impilabilità RCR, progettato per ottimizzare gli spazi e rendere più semplice la gestione dei bicchieri durante il servizio. Una caratteristica particolarmente utile in bar, cocktail bar, ristoranti e strutture ricettive, dove organizzazione e rapidità sono elementi importanti tanto quanto l'estetica della mise en place.
La collezione è realizzata in Luxion®, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR. Il materiale combina brillantezza, trasparenza e resistenza, caratteristiche che permettono ai bicchieri di mantenere un'estetica curata anche in un contesto di utilizzo quotidiano e intensivo. A queste prestazioni si aggiunge l'aspetto legato alla sostenibilità: Luxion® è infatti 100% riciclabile e i bicchieri sono lavabili in lavastoviglie.
Leggi anche
Le diverse forme permettono di passare dal cocktail al distillato, dal servizio tradizionale alle interpretazioni più contemporanee, mantenendo una coerenza estetica tra i diversi momenti della proposta beverage. «Circus rappresenta i valori di RCR: equilibrio, passione e capacità di sorprendere - afferma Roberto Pierucci, ceo di RCR Cristalleria Italiana - con prodotti belli, ma soprattutto affidabili e funzionali, pensati per chi li utilizza ogni giorno».