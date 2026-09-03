Quando si parla di spirits, il bicchiere non è soltanto un elemento di servizio, ma contribuisce a definire la percezione del drink, dalla presentazione alla praticità d’uso. È in questo contesto che si inserisce Circus di RCR Cristalleria Italiana, una collezione di bicchieri pensata per il mondo Horeca e particolarmente adatta a cocktail, liquori e distillati. Una linea che combina design contemporaneo, funzionalità e resistenza, con formati progettati per accompagnare diverse modalità di servizio.

La linea Circus di RCR Cristalleria Italiana

Come nel mondo del circo, dove leggerezza e rigore tecnico convivono in un equilibrio preciso, Circus interpreta alcuni dei valori distintivi dell’azienda: resistenza, affidabilità, innovazione e leggerezza. La collezione è composta dai bicchieri Dof, HB e Rock, tre forme pensate per offrire ai professionisti della ristorazione e della mixology una gamma versatile, immediatamente riconoscibile e adatta a diversi momenti del servizio.

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Tre bicchieri per cocktail, distillati e food

Dof e HB si prestano in particolare alla preparazione e al servizio di cocktail, liquori e spirits, ma possono essere utilizzati anche per acqua, succhi, soft drink e mocktail. Rock amplia invece le possibilità della collezione proprio nell'universo dei distillati, grazie a una forma adatta a valorizzare diverse tipologie di servizio. La sua versatilità lo rende inoltre interessante anche al di fuori del beverage: può essere utilizzato nel food, per esempio per finger food, dessert, piccoli assaggi e guarnizioni.

Linea Circus, adatta per la mixology ma anche per il food

Circus di RCR, bicchieri per spirits progettati per il servizio Horeca

Uno degli aspetti più interessanti per il mondo professionale è il sistema di impilabilità RCR, progettato per ottimizzare gli spazi e rendere più semplice la gestione dei bicchieri durante il servizio. Una caratteristica particolarmente utile in bar, cocktail bar, ristoranti e strutture ricettive, dove organizzazione e rapidità sono elementi importanti tanto quanto l'estetica della mise en place. La collezione è realizzata in Luxion®, il vetro sonoro superiore brevettato da RCR. Il materiale combina brillantezza, trasparenza e resistenza, caratteristiche che permettono ai bicchieri di mantenere un'estetica curata anche in un contesto di utilizzo quotidiano e intensivo. A queste prestazioni si aggiunge l'aspetto legato alla sostenibilità: Luxion® è infatti 100% riciclabile e i bicchieri sono lavabili in lavastoviglie.