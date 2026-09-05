Sicuramente il Coffee Chock, un cocktail che ho creato io e nel quale mi riconosco molto. Mi rivedo molto in questo cocktail perché rispecchia il mio carattere. È un mix tra rigidità e dolcezza. Il caffè e il cioccolato rappresentano bene questi due aspetti: il caffè è più deciso, mentre il cioccolato porta una parte più dolce e piacevole. Poi ci sono l'Aurum e il Dark Passion Varnelli che completano il drink e gli danno personalità. E c'è anche un legame con la mia terra che mi piace molto. Sono prodotti che raccontano l'Abruzzo e, messi insieme, secondo me riescono a dare un'idea del carattere degli abruzzesi: diretto, deciso, ma anche molto ospitale e piacevole. È un po' quello che vorrei essere anch'io dietro al bancone. È un cocktail che parla di me, ma anche della mia terra. Sì, esattamente. Credo che un cocktail possa dire molto di una persona. Può dire quello che ti piace, da dove vieni e, in parte, anche come sei. E questo mi rappresenta perché dentro ci sono cose decise e altre più morbide. Un po' come me.