Gyoza di granceola, scarola, mango, latte di cocco e olio alla borragine

Gyoza di granceola, scarola fermentata, gel al mango, salsa al latte di cocco e olio essenziale alla borragine

Un antipasto con interessanti richiami orientali, realizzato da Fabio Gallo della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto

Ingredienti per 4 persone:

Gyoza

12 dischi di verza scottata da 6/7 cm

Ripieno

120 g polpa di Granceola Royal Greenland

60 g patata lessa

20 g formaggio cremoso

1O g finocchio selvatico tritato

3 g buccia di limone grattugiato

q.b. sale

q.b. pepe

Scarola fermentata

100 g scarola

1O g capperi e acciughe tritate

20 ml aceto di riso 1O g zucchero

2 g sale

foglia di alloro

Gel al mango

100 g polpa di mango

30 g acqua

20 g aceto di riso

2 g pepe bianco

8 g AddensaMi

Salsa al latte di cocco

100 ml latte di cocco

20 ml aceto di riso

2 g pepe bianco

2 g salefino

Olio essenziale alla borragine

100 g foglie di borragine

100 g foglie di spinacio

50 g prezzemolo

150 g olio di semi di girasole

Preparazione

Ripieno

Impastare tutti gli ingredienti del ripieno e creare una farcia consistente. Farcire i dischi di verza e chiuderli a mezzaluna. Cuocere a vapore a 85°C per 3/4 minuti.

scarola fermentata:

Condizionare tutti gli ingredienti in sottovuoto e conservare il sacchetto per almeno 24 ore in positivo.

Gel al mango

Unire tutti gli ingredienti e frullare con un mixer ad immersione fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

Salsa al latte di cocco

Miscelare tutti gli ingredienti e conservare in positivo.

Olio essenziale alla borragine

Frullare tutti gli ingredienti con un thermomix, portare il composto a 82 °C per massimo 7 minuti. Successivamente scolare e filtrare con una etamina.

Finiture

Utilizzare a piacimento fioriture di borragine e finocchio selvatico fresco.

Servizio

Posizionare in maniera casuale i ravioli, coprendo gli spazi vuoti con la scarola e il gelal mango. Condire il tutto con il latte di cocco emulsionato, l'olio alla borragine, le erbe e i fiori.



