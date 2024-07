Ricciola, mandorle e bergamotto.

Un antipasto di mare ideale per l'estate, ecco la ricetta realizzata da Pierluca Ardito della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone

Ricciola

400 g polpa di ricciola

40 ml olio Evo

10 ml Martini Dry

20 ml salsa di soia bianca

3 g zeste di bergamotto

2 g sale fino

Gel di bergamotto

25 ml succo di Bergamotto

80 ml acqua

10 g Addensa Mi

2 g sale

8 g zucchero

Cagliata di mandorle

150 g mandorle di Valenzano

500 ml acqua

45 ml succo di bergamotto

3 g AddensaMi

5 g clorofilla di prezzemolo

Crumble alle nocciole

60 g panko

38 g malto

50 g burro demi-sel

30 g polvere di nocciole

10 g zucchero a velo

Finitura

25 g nocciole tostate

8 fogli di Obulato

20 g asparagi di mare

10 g Yuzu Kosho

5 g germogli di ravanello

Preparazione

Ricciola

Tagliare al coltello finemente la polpa di ricciola, condirla con la salsa di soia bianca, il Martini Dry, la buccia di bergamotto ed insaporire con il sale e il pepe. Posizionarla in un ring di acciaio da 8 cm ed abbattere di temperatura.

Gel di bergamotto

Unire tutti gli ingredienti ed emulsionare con l'ausilio di un mixer ad immersione. Creare il gel e metterlo in un sac à poche.

Cagliata di mandorle

Frullare l'acqua con le mandorle e filtrare con una etaminefine. Unire il succo di bergamotto, portare ad ebollizione e cuocere per 5 minuti. Lasciar riposare per 30 minuti e filtrare nuovamente ad una etamine per una notte.

Recuperare la cagliata di mandorle e stabilizzarla con l'aggiunta di Addensa Mi con l'ausilio di una spatola. Rivestire con un leggero strato di clorofilla di prezzemolo gli stampi a forma di foglia e riempirli con la cagliata di mandorle e abbattere il tutto.

Crumble alle nocciole

Miscelare tutti gli ingredienti, sabbiare e cuocere a 160°C per 6 minuti.

Assemblaggio finale

Posizionare al centro la tartare di ricciola, adagiare la foglia di cagliata di mandorle e posizionare degli spuntoni di gelal bergamotto. Posizionare intorno la foglia di cagliata, le nocciole tostate, i fogli di Obulato, gli asparagi di mare e lo Yuzu Kosho. Completare con i germogli di ravanello.

