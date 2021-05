£$Giro del Vino, 14ª tappa$£. Prosecco per chi doma lo Zoncolan

Pubblicato il 22 maggio 2021 | 11:00

I

La 14ª tappa

La tappa di oggi: Cittadella-Monte Zoncolan, 205 chilometri



Spumante Colli Euganei Fior d’Arancio Docg:

Prosecco Rosè Doc:

Classifica generale:





Egan Bernal (IGD) in 48h29'23'' Aleksandr Vlasov (APT) +45'' Damiano Caruso (TBV) +1'12'' Hugh John Carthy (EFN) +1'17'' Simon Philip Yates (BEX) +1'22'' Emanuel Buchmann (BOH) +1'50'' Remco Evenepoel (DQT) +2'22'' Giulio Ciccone (TFS) +2'24'' Tobias Svendsen Foss (TJV) +2'49'' Daniel Martinez (IGD) +3'15''

Il percorso completo

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilentra nel vivo e lo fa con la tappache termineranno con l'impennata su una delle salite più dure del mondo. Una tappa spartiacque che arriva dopo la volata di ieri di Verona dove si è imposto; nessun problema per la maglia rosaOggi si prevedono fuochi d'artificio, chi avrà le gambe potrà mettere un bel mattoncino nella corsa verso Milano, chi non le ha potrà dire addio ai sogni di gloria. Lo Zoncolan ti guarda in faccia e ti obbliga ad unDue i vini selezionati:con quest'ultimo che sarà un ottimo modo per festeggiare per chi uscirà da questa giornata da vittoriosoVino tipico dei Colli Euganei. Uno spumante dolce prodotto con il vitigno moscato giallo dai gradevoli toni di agrumi e zagara, salvia ed alicocca. Realizzato con metodi Martinotti, un perlage vellutato, una sensazione di morbidezza.Con un tocco di pinot nero al vitigno Glera. Prodotto con la classica rifermentazione in autoclave. È fresco, cremoso, sapido sul finale, piacevolmente asciutto con una buona persistenza retrolfattiva. Ideale a tutto pasto, splendido per festeggiare.