Vendemmia Garda Doc: annata di qualità superiore per Chardonnay e Pinot Grigio

La vendemmia 2024 nei territori tutelati dalla denominazione Garda Doc si rivela di particolare interesse per la qualità delle uve raccolte, nonostante una resa inferiore rispetto agli anni precedenti. Chardonnay e Pinot Grigio, in particolare, si sono distinti per i loro parametri qualitativi eccellenti, dimostrando l’unicità di un territorio che riesce a esprimere al meglio il suo potenziale anche in annate complesse.

Vendemmia interessante nei territori della denominazione Garda Doc

Garda Doc, annata sfavorevole ma promettente

Le condizioni climatiche della vendemmia 2024 sono state caratterizzate da eventi meteorologici avversi che hanno influenzato la resa. Tuttavia, le piogge primaverili sono state provvidenziali, supportando le viti durante i periodi di siccità estiva. Il caldo, sebbene intenso, ha favorito una maturazione ottimale delle uve, che oggi si presentano in ottime condizioni sanitarie e con una straordinaria concentrazione aromatica.

I viticoltori del Garda Doc hanno saputo sfruttare al meglio il microclima unico del Lago di Garda, caratterizzato da venti come l’Ora e il Pelèr, capaci di mantenere i grappoli sani e di esaltare le caratteristiche di freschezza e acidità dei vini, con un pH ideale per una longevità eccellente.

Garda Doc, Chardonnay e Pinot Grigio protagonisti

Nella vendemmia 2024, il Chardonnay e il Pinot Grigio emergono come protagonisti indiscussi, rappresentando perfettamente l’essenza del territorio gardesano. Il Chardonnay Garda Doc si distingue per una vibrante mineralità e note fruttate che spaziano dagli agrumi alla frutta a polpa bianca, riflettendo la complessità e l’eleganza che il territorio riesce a conferire a questa varietà. Il Pinot Grigio Garda Doc, invece, si esprime con freschezza e struttura, regalando vini dal profilo aromatico floreale e fruttato, con una piacevole acidità che li rende perfetti per accompagnare una vasta gamma di piatti.

Garda Doc e la Campagna "Eccellenze Dop”

In questo contesto di eccellenza vinicola si inserisce la campagna europea "Eccellenze Dop: un savoir-faire tutto europeo", volta a celebrare i prodotti a denominazione di origine protetta, fra cui il Garda Doc. La campagna promuove la sinergia tra vini e prodotti agroalimentari certificati Dop, creando un connubio tra tradizione e alta qualità che valorizza il patrimonio enogastronomico europeo.

Lo Chardonnay Garda Doc, con la sua acidità vibrante e le sue sfumature fruttate, si abbina perfettamente al Formaggio Montasio Dop, soprattutto nelle sue versioni più fresche. La cremosità del Montasio si fonde armoniosamente con la freschezza del vino, creando un perfetto equilibrio gustativo. Il Pinot Grigio Garda Doc, grazie alla sua eleganza e mineralità, esalta invece la dolcezza del Prosciutto Crudo di Cuneo Dop, soprattutto nelle stagionature più lunghe. Questo abbinamento crea un contrasto delicato che mette in luce le caratteristiche distintive di entrambi i prodotti. Infine, il Salame di Varzi Dop, con la sua struttura robusta e aromatica, trova un partner ideale nei vini Garda Doc. La morbidezza del vino bilancia perfettamente la complessità del salame, offrendo un’esperienza sensoriale unica che celebra la ricchezza delle eccellenze Dop.

La campagna "Eccellenze Dop" sottolinea l’importanza delle denominazioni protette nel preservare le tradizioni enogastronomiche europee. I vini Garda Doc, con la loro capacità di esaltare i sapori e di rappresentare un territorio di grande valore, si confermano protagonisti nel panorama vinicolo internazionale, rafforzando il legame tra viticoltura e tradizioni culinarie.