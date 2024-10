Nasce FINE WineTourism Marketplace Italy: il primo salone italiano dell’enoturismo

Il 28 e 29 ottobre 2025 si terrà, al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn), la prima edizione del FINE WineTourism Marketplace Italy. Si tratta del primo evento in Italia completamente dedicato al settore dell'enoturismo, promosso da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Feria de Valladolid. La presentazione ufficiale è avvenuta all’ITAS Forum di Trento, alla presenza dei vertici delle due organizzazioni fieristiche e delle istituzioni locali.

Un evento dedicato al settore enoturistico

FINE WineTourism Marketplace Italy nasce per offrire una piattaforma innovativa e strategica che metta in contatto gli operatori del settore enoturistico. L’evento è articolato su un’area dedicata agli incontri B2B, oltre a uno spazio espositivo in cui le aziende vinicole italiane potranno presentare i loro prodotti affiancate dalle organizzazioni turistiche locali. Saranno presenti, inoltre, conferenze e momenti di networking, e i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere da vicino le proposte enoturistiche italiane attraverso tour dedicati. L’evento punta a creare nuove sinergie e a favorire la crescita del settore, rispondendo a una domanda sempre più diffusa di enoturismo in Italia.

«FINE rappresenta una grande opportunità per Italia e Spagna - ha sottolineato Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi - permettendo di consolidare la nostra presenza sui mercati internazionali e di aprire nuove prospettive di crescita».

La sinergia con Feria de Valladolid

La collaborazione con Feria de Valladolid, promotrice di un format di successo in Spagna, consente di portare a Riva del Garda un evento di richiamo internazionale, che includerà cantine e Strade del Vino da Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Alberto Alonso, direttore generale di Feria de Valladolid, ha spiegato come il progetto risponda all'obiettivo di espandere il network oltre i confini spagnoli: «Dopo cinque edizioni di successo, FINE approda in Italia, una scelta ideale per coinvolgere gli esperti del settore enoturistico».

Riva del Garda: hub strategico per il turismo enologico

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, ha espresso soddisfazione per la scelta della location: «La nostra città e il Trentino rappresentano un hub strategico per i mercati europei, e l’evento sarà una vetrina straordinaria per la nostra regione e per il Garda». L’evento si inserisce nel contesto del Mese del Gusto, un'iniziativa che valorizza i prodotti locali dell’Alto Garda. Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti, ha definito il salone come un’occasione importante per mettere in risalto il territorio, esprimendo l'auspicio che molti operatori colgano questa opportunità.

L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dalle istituzioni locali. Roberto Failoni, assessore provinciale di Trento, ha sottolineato come l’evento rappresenti un'opportunità rilevante sia per il settore vinicolo che per quello dell'ospitalità. La Provincia autonoma di Trento ha creduto nel progetto fin dal principio, auspicando che l’appuntamento contribuisca a diversificare e arricchire l’offerta turistica locale.