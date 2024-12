Mon Idée de Cramant 2014 Alberto Massucco Champagne

Mon Idée de Cramant 2014 di Alberto Massucco è uno champagne che si distingue per i suoi dieci anni sui lieviti. 100% uve Chardonnay del solo Villaggio Grand Cru di Cramant nella Côte des Blancs, vendemmia di riferimento 2014, nessun dosaggio proprio per mantenere la sua freschezza e la naturale ricchezza di dettagli.

Mon Idée de Cramant 2014 di Alberto Massucco

Bollicina setosa, cremoso e coerente con un crescendo di sensazioni, caratterizzato da un lieve tocco di ossidazione che amplifica i delicati sentori di pasticceria. Armonioso ed energico. Prodotto da Alberto Massucco, imprenditore piemontese di quarta generazione, ha iniziato come importatore di champagne di piccole maison. Fatale l’incontro con Erick De Sousa, grande interprete dello Champagne a Avize, per trasformare la passione e la determinazione di Alberto in una prima etichetta con l’acquisto di una vigna nella regione vitivinicola della Côte des Blancs.

Un'avventura iniziata nel 2018 che ha portato la Alberto Massucco Champagne ad essere oggi la prima e unica azienda italiana proprietaria di vigneti nel territorio e registrata come “produttore” di champagne.