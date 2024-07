Consorzio nazionale grappa: rafforzare la notorietà e consolidare l'export

Il Consorzio nazionale grappa ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e da Unioncamere. I fondi, che copriranno il 70% dei costi per progetti della durata di sei mesi, saranno utilizzati per attività mirate a rafforzare e consolidare la notorietà del marchio Grappa all'estero.

Il Consorzio nazionale grappa ha ottenuto un finanziamento dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e da Unioncamere

Grappa, un finanziamento importante

L'ottenimento di questo finanziamento rappresenta un importante passo avanti per il Consorzio nazionale grappa nel suo impegno per la tutela e la valorizzazione di questo prodotto simbolo della tradizione italiana. Le nuove iniziative di promozione contribuiranno ad accrescere la conoscenza della Grappa sui mercati internazionali e a consolidarne la posizione come distillato di eccellenza.

Nuccio Caffo, presidente del Consorzio nazionale grappa

«Siamo orgogliosi - commenta Nuccio Caffo, presidente del Consorzio nazionale grappa - di aver ottenuto questo finanziamento che ci permette di far conoscere il Consorzio e le sue attività a livello internazionale. Il progetto apre grandi opportunità per valorizzare la Grappa in Germania con iniziative mirate alla corretta informazione dei consumatori esteri. Ringraziamo sentitamente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente di Unioncamere Andrea Prete per aver promosso questa iniziativa, permettendoci di realizzare il progetto dedicato alla Germania per l’indicazione geografica Grappa».

Grappa, quanto vale all’estero?

L'export di Grappa registra una crescita incoraggiante, con un aumento dell'8% nel 2022 rispetto all'anno precedente, per un totale di circa 14.990 ettanidri esportati e un valore di 60 milioni di euro (+16%). I principali mercati di destinazione sono quelli europei, con la Germania in testa.

Il Consorzio si propone di valorizzare la Grappa come prodotto di alta qualità, autentico e versatile

Il Consorzio nazionale grappa si propone di valorizzare la Grappa come prodotto di alta qualità, autentico e versatile, adatto anche alla miscelazione nei cocktail. L'obiettivo è di intercettare un consumatore moderno che ricerca prodotti di eccellenza, senza rinunciare al piacere e alla convivialità, sempre con moderazione.

«Il mercato tedesco - conferma Caffo - costituisce un ottimo punto di partenza per far conoscere il Consorzio nazionale grappa in qualità di marchio di tutela che si pone come interlocutore unico e autorevole nei confronti delle istituzioni e i consumatori. Sotto l’egida del marchio i produttori condividono gli stessi valori e obiettivi usufruendo di una serie di servizi e vantaggi che aiutano a penetrare i mercati e a migliorare la conoscenza e competitività».

Consorzio nazionale grappa, gli obiettivi

L'obiettivo è di intercettare un consumatore moderno che ricerca prodotti di eccellenza, senza rinunciare al piacere e alla convivialità, sempre con moderazione. Il progetto del Consorzio punta anche a sottolineare il forte legame della Grappa con il territorio di produzione e la sua tradizione secolare. La comunicazione metterà in evidenza le caratteristiche uniche del prodotto e il metodo di produzione artigianale, valorizzando l'appeal del "made in Italy" all'estero.

L'obiettivo è di intercettare un consumatore moderno che ricerca prodotti di eccellenza

Le iniziative di promozione si concentreranno sulla prossima edizione di Bar Convent Berlin, una delle fiere più importanti del settore dei bar e delle bevande alcoliche, che attira ogni anno professionisti da tutto il mondo. Saranno inoltre organizzate attività di comunicazione presso la Grande Distribuzione Organizzata, con particolare in Germania, Italia e Francia. L'obiettivo è di far conoscere la Grappa come prodotto da meditazione, anche in abbinamento a specialità culinarie italiane.