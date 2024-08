WineHunter: 4813 vini i selezionati dalla guida (in attesa di scoprire i vincitori)

È stata pubblicata sul sito di The WineHunter, la guida dedicata alle migliori referenze enogastronomiche attentamente selezionate dalle commissioni d’assaggio. I vincitori saranno celebrati durante la 33ª edizione di Merano WineFestival, in programma dall'8 al 12 novembre.

WineHunter, le eccellenze

Tra oltre 8000 vini degustati, ben 4813 hanno ottenuto il riconoscimento The WineHunter. Un risultato straordinario che sottolinea l'alta qualità dei prodotti italiani e internazionali presentati. Tra questi, spiccano i 1423 vini che hanno conquistato il The WineHunter Award Gold, un traguardo ambito da ogni produttore. Oltre a premiare le eccellenze del presente, il WineHunter Award guarda anche al futuro. Quest'anno, grande attenzione è stata dedicata ai temi della sostenibilità e dell'innovazione. Molte delle aziende premiate si distinguono per un approccio rispettoso dell'ambiente e per l'utilizzo di tecniche di produzione all'avanguardia.

ra oltre 8000 vini degustati, ben 4813 hanno ottenuto il riconoscimento The WineHunter.

«Insieme ai WineHunter Scouts e ai componenti delle14commissioni di assaggio, tra il 17 e il 19 luglio2024, abbiamo valutato più di400campioni di vino per definire le 100 eccellenze del 2024.È stata una lunga selezione, sono molto fiero del lavoro svolto e delle assegnazioni degli Award», afferma Helmuth Köcher. «In linea generale - conclude -, abbiamo rilevato e riconosciuto l’impegno sempre maggiore delle cantine nel dare spazio al frutto e alla sua aromaticità, al territorio, alle caratteristiche naturali del vitigno che deve essere il protagonista assoluto nel calice, anche grazie a un minor utilizzo del legno. Ne è un esempio il trend in crescita della riscoperta della vinificazione in anfora, una pratica che riscopre le radici della produzione enologica proiettandosi nel futuro».

WineHunter, non solo vino

Ma il WineHunter Award non premia solo il vino. Quest'anno, la giuria ha valutato anche oltre 600 prodotti tra cibo, distillati e birre, assegnando numerosi riconoscimenti alle eccellenze del gusto. Dalla cucina gourmet alle birre artigianali, passando per i distillati più pregiati, il panorama enogastronomico è stato esplorato in ogni sua sfumatura.