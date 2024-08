La Sicilia che non ti aspetti nei vini innovativi di Mandrarossa

Mandrarossa, brand di punta della Cantina Settesoli di Menfi (Ag), nasce nel 1999 come risultato di oltre vent'anni di studi intensivi sul territorio. Uno studio faraonico che ha portato ad un’accurata mappatura, sfociato poi in una gamma di vini che sanno esprimere al meglio le qualità di questi suoli. Una ricerca importante, che ha contribuito alla crescita non solo della cantina, ma di tutta la viticoltura siciliana.

Il territorio in cui nascono i vini Mandrarossa

Oggi, con ben 36 cultivar su oltre 6000 ettari di vigneto (di cui 1000 certificati biologico) e 2000 viticoltori, la Cantina Settesoli è un colosso del vino siciliano. Guidata dal presidente Giuseppe Bursi (riconfermato per il terzo mandato nel 2024) copre il 7% dell'intera superficie vitata della Sicilia e produce circa 20 milioni di bottiglie all'anno. I numeri sono lo specchio di un bilancio positivo del lavoro fatto negli ultimi 25 anni, ma l'obiettivo continua ad essere chiaro: rompere gli stereotipi associati ai vini siciliani e creare una collezione enologica che rappresenti una Sicilia nuova, inaspettata.

Mandrarossa, il territorio: la natura incontaminata del “Menfishire”

La cantina è situata nella costa sud-occidentale della Sicilia, in contrada Puccia a sud di Menfi (Ag), un luogo dove la natura si mostra in tutta la sua bellezza. Morbide colline ricoperte di vigne degradano dolcemente verso il mare, creando un paesaggio unico segnato da distese di uliveti.

I vigneti sul mare di Cantina Settesoli

La viticoltura di Mandrarossa è fortemente improntata alla sostenibilità. L'utilizzo di pratiche agricole biologiche e rispettose dell'ambiente, la riduzione dei trattamenti e la valorizzazione della biodiversità sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano questo approccio. L'acqua, risorsa preziosa in Sicilia, è utilizzata con parsimonia e solo dove strettamente necessario.

I vigneti in collina di Cantina Settesoli destinati alla produzione dei vini Mandrarossa

Questa regione, che si proietta verso il mondo con un'impornta fortemente siciliana ma con una visione internazionale, si fregia dell’appellativo di “Mefishire” ed è caratterizzata da spiagge incontaminate, colline verdeggianti e un ricco patrimonio di biodiversità È qui, in questo scenario idilliaco, che sorge la nuova Mandrarossa Winery, un edificio ecosostenibile perfettamente integrato nel contesto naturale circostante.

Mandrarossa Winery: un esempio di architettura integrata

La Mandrarossa Winery è molto più di una semplice cantina; è un avamposto architettonico che rispecchia l'essenza del territorio: 700 m2 che comprendono la nuova barricaia, due sale degustazione, il wine shop e una terrazza esterna con affaccio sul mare.

La Mandrarossa Winery

L'edificio è stato progettato per interagire in modo armonioso con la morfologia del sito, utilizzando materiali e colori che si fondono con l'ambiente. Realizzata in gran parte sottoterra, la cantina sfrutta l’esposizione, ottimizzando al meglio tutto l’anno l’utilizzo della radiazione solare, e le caratteristiche naturali del terreno per mantenere temperatura e livello di umidità costanti all’interno della barricaia, ideali per favorire naturalmente le condizioni per l’affinamento dei vini.

Gli esterni della Mandrarossa Winery
La Mandrarossa Winery immersa nel paesaggio
Il gazebo nella terrazza esterna della Mandrarossa Winery
La terrazza con vista sul mare della Mandrarossa Winery
Una sala degustazione della Mandrarossa Winey
Il wine shop della Mandrarossa Winery
La bottaia di Mandrarossa Winey
Le vasche di affinamento della Mandrarossa Winery

Il tetto giardino, ricoperto di essenze tipiche della macchia mediterranea, funge da isolante naturale, riducendo la necessità di interventi artificiali per la climatizzazione. L'attenzione all'ecosostenibilità si riflette anche nell'utilizzo di materiali naturali come il legno, che riduce le emissioni di CO 2 , e nell'energia rinnovabile prodotta dall'impianto fotovoltaico. Ogni aspetto è stato studiato per minimizzare l'impatto ambientale e ottimizzare l'efficienza energetica, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità.

Mandrarossa: vini frutto di 20 anni di studi

Il racconto dei vini di Mandrarossa va di pari passo con quello dei terreni in cui nasce, un mosaico di 5 tipologie differenti (sabbioso, argilloso, medio impasto e calcareo) tutti accomunati dalla concentrazione di fossili con, a seconda della zona, quantità di argilla, limo e sabbia. Il terreno collinare offre una combinazione di esposizioni ed altitudini che creano microclimi unici e diversi.

Il logo del brand è la palma nana, una pianta che rappresenta perfettamente lo spirito di questa terra: resistenza, resilienza e bellezza. Un simbolo che ricorda come anche in condizioni difficili è possibile ottenere grandi risultati, grazie alla passione, alla determinazione e alla capacità di adattarsi.

Mandrarossa - Vini Innovativi, la Sicilia che non ti aspetti

Vini simbolo di una Sicilia che sorpende, con uve uniche e straordinarie che arricchiscono il panorama vinicolo della regione, dando vita, sia in blend che in purezza, a nuovi modi di esprimere la Sicilia

Timprerosse: questo vino rosso, prodotto esclusivamente con uve Petit Verdot , mostra un volto inedito della Sicilia, un vino intenso e ricco di carattere. Il colore rosso rubino con riflessi violacei anticipa un bouquet aromatico complesso, dove note di frutti rossi maturi come more e prugne si intrecciano con sentori di erbe aromatiche come rosmarino e salvia. Al palato è giovane e vivace, con tannini morbidi e vellutati che ne equilibrano la struttura. Un vino che esprime la potenza e l'eleganza del Petit Verdot, perfetto per accompagnare formaggi stagionati , tonno scottato o un pollo al forno .

questo vino rosso, prodotto esclusivamente con uve , mostra un volto inedito della Sicilia, un vino intenso e ricco di carattere. Il anticipa un bouquet aromatico complesso, dove note di frutti rossi maturi come more e prugne si intrecciano con sentori di erbe aromatiche come rosmarino e salvia. Al è giovane e vivace, con tannini morbidi e vellutati che ne equilibrano la struttura. Un vino che esprime la potenza e l'eleganza del Petit Verdot, perfetto per accompagnare , o un . Urra di Mare: un bianco fresco e minerale, figlio della brezza marina. Questo Sauvignon Blanc regala un'esperienza sensoriale intensa e raffinata. Il colore giallo paglierino con riflessi dorati lascia presagire un profilo aromatico ampio e complesso, dove note di agrumi, pesca e albicocca si fondono con sentori di menta e basilico. Al palato è fresco e persistente, con un'ottima armonia tra aromi fruttati e mineralità. Un vino versatile, ideale per accompagnare ostriche , insalate di mare e pesce alla griglia .

un bianco fresco e minerale, figlio della brezza marina. Questo regala un'esperienza sensoriale intensa e raffinata. Il lascia presagire un profilo aromatico ampio e complesso, dove note di agrumi, pesca e albicocca si fondono con sentori di menta e basilico. Al è fresco e persistente, con un'ottima armonia tra aromi fruttati e mineralità. Un vino versatile, ideale per accompagnare , e . Larcéra: è il risultato della volontà di sperimentare i suoli di Menfi per la produzione di un vino da uve 100% Vermentino. Il risultato è vino bianco biologico siciliano, intenso e complesso, con note di fiori di campo, paglia, foglia di pomodoro e sentori fruttati e floreali più tipici. Dal gusto fresco, teso, con una piacevole acidità e una morbidezza avvolgente. Finale pulito e persistente. Perfetto per accompagnare piatti leggeri e gustosi.

I vini di Mandrarossa: Timperosse, Nero d'Avola, Larcéra, Zibibbo Secco, Fiano

Varietali - Gli Intramontabili

Nero D’Avola: un rosso corposo e fruttato, perfetto per chi ama i vini rossi siciliani tradizionali. Prodotto con uve Nero d'Avola al 100% , si presenta con un colore rosso rubino intenso . Al naso offre un bouquet accattivante, con note di frutta rossa matura come ciliegia nera, prugna e gelsi rossi. In bocca è morbido e avvolgente, con tannini dolci e vellutati che ne equilibrano la struttura. La sua versatilità lo rende perfetto per accompagnare una vasta gamma di piatti, dai salumi e formaggi alla pasta al ragù e alla tagliata di manzo .

un rosso corposo e fruttato, perfetto per chi ama i vini rossi siciliani tradizionali. Prodotto con uve , si presenta con un . Al offre un bouquet accattivante, con note di frutta rossa matura come ciliegia nera, prugna e gelsi rossi. In è morbido e avvolgente, con tannini dolci e vellutati che ne equilibrano la struttura. La sua versatilità lo rende perfetto per accompagnare una vasta gamma di piatti, dai alla e alla . Chardonnay: un bianco elegante e strutturato, ideale per chi cerca un vino versatile e adatto a diverse occasioni. Prodotto con uve Chardonnay al 100% , si presenta con un colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso offre un bouquet ampio e complesso, con note di frutta a polpa bianca come pesca e albicocca, arricchite da sentori floreali di oleandro e fichi d'india. In bocca è potente e avvolgente, con una spiccata mineralità e persistenza. La sua struttura lo rende perfetto per accompagnare piatti più strutturati , come pasta con le vongole , gamberoni arrosto o cozze gratinate .

un bianco elegante e strutturato, ideale per chi cerca un vino versatile e adatto a diverse occasioni. Prodotto con uve , si presenta con un colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al offre un bouquet ampio e complesso, con note di frutta a polpa bianca come pesca e albicocca, arricchite da sentori floreali di oleandro e fichi d'india. In è potente e avvolgente, con una spiccata mineralità e persistenza. La sua struttura lo rende perfetto per accompagnare , come , o . Grillo: un bianco fresco e aromatico, perfetto per chi ama i vini fruttati e minerali. Prodotto con uve Grillo al 100%, questo vino si presenta con un colore giallo paglierino e riflessi verdognoli. Al naso regala intense note di frutta e agrumi tipici della Sicilia, come nespola, fico d'india e pompelmo, arricchite da un tocco di freschezza dato dal basilico. In bocca è fresco, intenso e piacevole, con una buona persistenza. La sua acidità equilibrata lo rende perfetto per accompagnare piatti a base di pesce, come verdure grigliate, pasta con frutti di mare o pesce spada arrosto.

Varietali - I Classici Siciliani

Frappato: un rosso giovane e fruttato, perfetto per chi ama i vini rossi leggeri e bevibili. Prodotto con uve Frappato , si presenta con un colore rosso rubino con sfumature violacee . Al naso spiccano aromi di marasca e amarene, note di piccoli frutti rossi e di dolci spezie. Al palato è sapido, di buona persistenza, con tannini morbidi e vellutati. La sua versatilità lo rende perfetto per accompagnare zuppe di pesce , pollo alla griglia e tonno arrosto .

un rosso giovane e fruttato, perfetto per chi ama i vini rossi leggeri e bevibili. Prodotto con uve , si presenta con un . Al spiccano aromi di marasca e amarene, note di piccoli frutti rossi e di dolci spezie. Al è sapido, di buona persistenza, con tannini morbidi e vellutati. La sua versatilità lo rende perfetto per accompagnare , e . Zibibo secco: un bianco fresco e aromatico, perfetto per chi ama i vini fruttati e minerali. Prodotto con uve Moscato d'Alessandria (Zibibbo), si presenta con un c olore giallo paglierino chiaro . Al naso regala intensi profumi di mandorla, albicocca e zagara, con una spiccata mineralità che lo rende fresco e immediato. In bocca è equilibrato, con una piacevole acidità e una buona persistenza. La sua versatilità lo rende perfetto per accompagnare antipasti di mare , crostacei affumicati e sushi .

un bianco fresco e aromatico, perfetto per chi ama i vini fruttati e minerali. (Zibibbo), si presenta con un c . Al regala intensi profumi di mandorla, albicocca e zagara, con una spiccata mineralità che lo rende fresco e immediato. In è equilibrato, con una piacevole acidità e una buona persistenza. La sua versatilità lo rende perfetto per accompagnare , e . Grecanico dorato: un bianco elegante e strutturato, ideale per chi cerca un vino versatile e adatto a diverse occasioni. Prodotto con uve Grecanico, si presenta con un colore giallo paglierino con vividi riflessi verdognoli. Al naso offre un bouquet ampio e complesso, con note di zagara, agrumi come limoni e cedri, e leggeri sentori di timo. In bocca è fresco e sapido, con una buona persistenza. La sua struttura lo rende perfetto per accompagnare antipasti di mare, crostacei e tabulè di verdure.

Varietali - Gli internazionali

Fiano: ottenuto al 100% da uve Fiano, questo vitigno autoctono, sebbene abbia origini campane, ha trovato in Sicilia un terroir ideale per esprimere la sua eleganza e complessità. Si presenta con un colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli. Al naso regala un bouquet intenso e aromatico, con note di fiori bianchi come il gelsomino, basilico e menta, e sentori agrumati di pompelmo Al palato risulta essere sapido, fresco e minerale, con una buona acidità che ne bilancia la struttura. È ideale per antipasti misti di pesce, insalate di riso, formaggi freschi e piatti a base di verdure.

I vini di Mandrarossa: i Vini di Contrada, i vini dell‘Etna, il Cartagho e il Serapis Passito di Pantelleria

Mandrarossa - Vini di contrada

Grazie a uno studio scientifico sui suoli calcarei, avviato nel 2014, Mandrarossa ha identificato un micro-terroir di eccezionale valore. In questa piccola area sono nati vigneti unici, dove Grillo e Nero d'Avola esprimono il loro massimo potenziale, dando vita a vini di grande carattere come Bertolino Soprano e Terre del Sommacco, vini della Contrada Mandrarossa.

Terre del Sommacco Rosso Sicilia Doc è un Nero d’Avola che rappresenta l’essenza della varietà. Si distingue per un carattere deciso e complesso, con note di degustazione che evocano una profondità aromatica e una struttura robusta. È un vino senza compromessi, perfetto per accompagnare piatti di carne e formaggi stagionati. Bertolino Soprano Bianco Sicilia Doc è un Grillo che si distingue per la sua eleganza e mineralità. Esprime appieno il carattere della varietà Grillo, con un profilo fresco e vivace, ideale per abbinamenti con piatti a base di pesce o verdure. Un vino raffinato, che esalta la tradizione vinicola siciliana con un tocco moderno.

Cartagho

Un rosso siciliano Doc, prodotto esclusivamente con uve Nero d'Avola, uno dei vitigni autoctoni più rappresentativi dell'isola. Selezionate con cura dai migliori vigneti, queste uve danno vita a un vino dal carattere deciso e avvolgente. Rosso rubino intenso con vivaci riflessi porpora. Al naso è intenso, con sentori di frutta a bacca rossa matura come more e amarene, arricchiti da note balsamiche e speziate. Al palato si presenta strutturato ed equilibrato, con tannini morbidi e una piacevole persistenza. Grazie alla sua struttura e alla sua complessità si abbina perfettamente a piatti robusti e saporiti come brasati di carne rossa, cacciagione e formaggi stagionati.

Mandrarossa - Vini dell’Etna

Sentiero dele Gerle Etna Bianco e Rosso Doc, sono due vini prodotti da Sentiero delle Gerle alle pendici dell'Etna. Il rosso è prodotto con uve Nerello Mascalese al 100%, ha un colore rosso granato e profuma di ribes, more, prugne, spezie e caffè. Al palato è corposo ed equilibrato e viene affinato per 10-12 mesi in botti di rovere francese. Si abbina bene con carni rosse, umidi, arrosti e salumi. Il bianco è prodotto con uve Carricante al 100%, ha un colore giallo paglierino e profuma di frutta gialla e fiori bianchi. Al palato è ampio e ricco e viene affinato per 13-15 mesi in silos di acciaio. Si abbina bene con pesce, crostacei e molluschi.

Serapis Passito di Pantelleria

Un vino dolce e aromatico, prodotto con uve 100% Zibibbo appassite al sole. La sua dolcezza e la sua complessità aromatica lo rendono un vino perfetto per accompagnare dolci o formaggi. La sua produzione è limitata e avviene secondo metodi tradizionali, valorizzando le caratteristiche uniche del territorio di Pantelleria.

I vini Mandrarossa: Rosé, Calamossa Rosato, Urra di Mare, Grecanico Dorato e Calamossa Bianco

Mandrarossa - Vini frizzanti

Delquanta: uno spumante prodotto in Sicilia, ottenuto al 100% da uve Chenin Blanc. Il Metodo Charmat , dona al vino una perlage fine e persistente e un bouquet aromatico fresco e intenso . Dal colore giallo paglierino brillante presenta note di fiori bianchi come il gelsomino che si intrecciano con sentori agrumati e di frutta a polpa bianca come l'albicocca. Una leggera sfumatura di crosta di pane e lievito aggiunge profondità al bouquet, mentre al palato si rivela una struttura rotonda ed elegante, con una piacevole mineralità e un finale lungo e persistente. La sua freschezza e vivacità lo rendono perfetto come aperitivo , ma si abbina egregiamente anche a piatti a base di pesce crudo , sushi , antipasti leggeri e primi piatti delicati .

uno prodotto in Sicilia, ottenuto al Il , dona al vino una e e un e . Dal presenta note di fiori bianchi come il gelsomino che si intrecciano con sentori agrumati e di frutta a polpa bianca come l'albicocca. Una leggera sfumatura di crosta di pane e lievito aggiunge profondità al bouquet, mentre si rivela una struttura rotonda ed elegante, con una piacevole mineralità e un finale lungo e persistente. La sua freschezza e vivacità lo rendono perfetto come , ma si abbina egregiamente anche a , , e . Calamossa Bianco e Rosato Frizzante Terre Siciliane Igt: il Bianco si presenta con un colore giallo paglierino e sprigiona freschi profumi di fiori di acacia e glicine, in armonia con delicate note di miele. Al palato è fresco e gradevole, grazie al giusto equilibrio tra zuccheri e acidità. Il Rosato si distingue per il suo colore rosa cipria e per una spuma fine e persistente. Al naso regala piacevoli sentori di amarena e lamponi, mentre al palato si rivela fresco ed equilibrato.Entrambi vengono affinati in acciaio e poi in bottiglia, per garantire una massima espressione del vitigno. Sono ideali da gustare come aperitivo, in abbinamento ad antipasti di pesce, crostacei e crudité di mare.

Mandrarossa: immersione nei sapori di Sicilia con le esperienze enogastronomiche

Mandrarossa offre anche una serie di esperienze enogastronomiche che vanno oltre la semplice degustazione di vini. I visitatori possono scegliere tra vari percorsi che combinano il meglio della produzione vinicola locale con le eccellenze culinarie del territorio. Dai classici Wine Tour, che offrono una panoramica dei vini Mandrarossa, ai percorsi enogastronomici che abbinano vini a piatti tipici siciliani.

Le Wine Experience, in particolare, offrono momenti unici come degustazioni verticali di diverse annate o approfondimenti sul Nero d'Avola, uno dei vitigni più rappresentativi della Sicilia. Per chi cerca un'esperienza ancora più intima, il Wine Lunch con le “Signore della Brigata Mandrarossa” permette di gustare piatti della tradizione contadina, preparati con amore e accompagnati da vini selezionati.

Mandrarossa Vineyard Tour 2024 celebra 25 anni di eccellenza

Con il Mandrarossa Vineyard Tour, giunto quest’anno alla undicesima edizione, la cantina intende consolidare ancora di più il proprio legame con il territorio, regalando un'esperienza indimenticabile tra mare, vigne e tradizioni enologiche nel suggestivo scenario di Menfi. Quest’anno l’evento ha avuto un significato speciale, segnando il 25° anniversario di Mandrarossa e si è svolto nella sua location storica: la pineta in contrada Bertolino, a pochi passi dalla spiaggia incontaminata delle Giache Bianche.

Durante il Mandrarossa Vineyard Tour si sono svolte diverse masterclass
Tra le altre attività del Mandrarossa Vineyard Tour anche la vendemmia manuale
L'atmosfera della Pineta in contrada Bertolino
Le feste di sera al Mandrarossa Vineyard Tour

Le masterclass organizzate per l'occasione hanno rappresentato uno dei momenti più attesi dell’evento. Il percorso “Il mare intorno al vino” ha offerto una panoramica sui vini perfetti per l’estate, mentre “Mandrarossa Winetelling: Armonia di terroir dall’alta collina al mare” ha esplorato le diverse espressioni del terroir siciliano, raccontando la storia e la biodiversità che rendono unici i vini Mandrarossa Le attività, pensate per un pubblico eterogeneo, hanno incluso la vendemmia manuale e la pigiatura delle uve, momenti che hanno permesso ai partecipanti di vivere da protagonisti le fasi più affascinanti della produzione vinicola.

Per chi non fosse riuscito a partecipare, l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di nuove sorprese e un programma ancora più ricco di novità.

Mandrarossa Winery

Via Puccia 2 - 92013 Menfi (Ag)

Tel 0925 77128