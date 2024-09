Ecco i 150 vini e prodotti candidati al The WineHunter Award Platinum

Sono stati selezionati i candidati al The WineHunter Award Platinum, il più prestigioso riconoscimento assegnato dalle commissioni d'assaggio coordinate da Helmuth Köcher. Tra i 150 prodotti italiani in lizza (101 vini e 49 eccellenze alimentari, spirits e birre), tutti hanno ottenuto un punteggio superiore ai 95/100. I vincitori saranno annunciati durante la giornata inaugurale della 33° edizione del Merano WineFestival, venerdì 8 novembre.

Sono 101 i vini candidati al The WineHunter Award Platinum

The WineHunter Award Platinum: i candidati nella categoria vino

Di seguito, le 101 eccellenze vitivinicole candidate al The WineHunter Award Platinum:

Abruzzo

Bio Cantina Orsogna 2013 Aete Terre Di Chieti IGT

Castorani 2014 Dieci Inverni Colline Pescaresi IGT

Jasci & Marchesani 2020 Janu' Montepulciano D'Abruzzo Gran Selezione DOC

La Valentina 2021 Docheio Montepulciano D'Abruzzo DOC

Tenuta Ulisse 10 Vendemmie Rosso Limited Edition Rosso VDT

Alto Adige - Südtirol

Alois Lageder 2021 Casòn Bianco Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten IGT

Cantina Colterenzio 2020 LR Alto Adige / Südtirol Bianco Riserva DOC

Cantina Kurtatsch 2016 Tres Alto Adige / Südtirol Riserva DOC

Cantina Tramin 2021 Troy Alto Adige / Südtirol Riserva Chardonnay DOC

Josef Brigl 2022 Vigna Haselhof Alto Adige / Südtirol Pinot Bianco DOP

Kellerei Bozen - Cantina Bolzano 2022 Greel Alto Adige / Südtirol Riserva Sauvignon DOC

Kellerei Eisacktal - Cantina Valle Isarco 2020 Cuvée Adamantis Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Riserva Cuvée IGT

Kellerei St. Michael-Eppan - Cantina San Michele Appiano 2019 Appius Alto Adige / Südtirol Bianco DOC

Kellerei St. Pauls - Cantina San Paolo 2022 Schliff Alto Adige / Südtirol DOC

Kellerei Terlan - Cantina Terlano 2022 Quarz Alto Adige / Südtirol DOC

Manincor 2021 Mason Di Mason Alto Adige / Südtirol Classico DOC

Mayr - Unterganzner 2021 Lamarein Passito VDT

Sektkellerei Arunda Arunda Perpetuum Alto Adige / Südtirol Extra Brut Metodo Classico DOC

St. Quirinus 2021 Planties Amphora Mitterberg IGT

Tröpfltalhof 2020 Garnellen VDT

Weingut Niklas 2021 Djj Merlot Alto Adige / Südtirol Riserva DOC

Basilicata

Cantina Di Venosa 2021 Matematico Basilicata Gran Selezione IGT

Campania

Cantina Del Taburno 2017 Bue Apis Aglianico Del Taburno Gran Selezione DOCG

Cantine Iannella 2020 Campania IGT

Fontanavecchia 2020 Libero "B" Particella 148 Falanghina Del Sannio Vendemmia Tardiva DOC

Fonzone 2020 Lfc Greco Di Tufo Riserva DOCG

I Favati 2018 Terzotratto Etichetta Bianca Taurasi Riserva DOCG

Marisa Cuomo 2022 Furore Bianco Fiorduva Costa D'Amalfi Riserva DOC

Masseria Frattasi 2020 Kapnios Benevento / Beneventano Riserva IGT

Quintodecimo 2023 Giallo D'Arles Greco Di Tufo DOCG

Salvatore Molettieri 2017 Taurasi Vigna Cinque Querce Taurasi DOCG

Emilia-Romagna

Tenuta Del Paguro S.r.l. 2016 Squilla Mantis Romagna Albana Underwater Wine DOCG

Friuli-Venezia Giulia

Alessio Dorigo 2019 Montsclapade® Friuli Colli Orientali Riserva DOC

Vie Di Romans 2022 Ciampagnis Friuli Isonzo DOC

Liguria

La Baia Del Sole - Federici 2019 Giulio F. 56 Uww Vino Spumante Extra Brut Underwater Wine VSQ

Possa 2021 Cinque Terre Underwater Sciacchetrà Classico DOP

Lombardia

Berlucchi Franciacorta 2013 Palazzo Lana Extreme Franciacorta Extra Brut Riserva DOCG

Ca' Del Bosco 2019 Vintage Collection Satèn Franciacorta Brut Metodo Classico DOCG

Monte Rossa 2016 Cabochon Brut 2016 Franciacorta Brut DOCG

Nino Negri 2021 Sfursat 5 Stelle Sforzato di Valtellina Nebbiolo DOCG

Molise

Claudio Cipressi 2019 Tintilia 66 Tintilia Del Molise DOP

Piemonte

Battaglio - Briccogrilli 2018 Serragrilli Barbaresco Riserva DOCG

Bersano 2017 Barolo Riserva Cannubi DOCG

Carlo Giacosa 2021 Asili Barbaresco Classico DOCG

Conterno Fantino 2020 Castelletto "Vigna Pressenda" Barolo DOCG

Domenico Clerico 2020 Aeroplanservaj Barolo Del Comune Di Serralunga D'Alba DOCG

Elio Grasso 2020 Gavarini Chiniera Barolo DOCG

G.d. Vajra 2020 Luigi Baudana Barolo DOCG

Gillardi 2019 Vignane Barolo DOCG

La Montagnetta 2020 Amphora Piemonte Freisa DOC

Marchesi Di Barolo 2020 Cannubi Barolo DOCG

Massimo Pastura - Cascina La Ghersa 2012 Derthona Timian "Riserva X - 10 Anni" Colli Tortonesi Timorasso Riserva DOC

Montalbera 2021 Il Fondatore Ruché Di Castagnole Monferrato Riserva DOCG

Poderi Luigi Einaudi 2020 Barolo Bussia DOCG

Rocche Dei Manzoni 2012 Vigna Madonna Assunta La Villa Barolo Riserva DOCG

Schiavenza 2020 Barolo Classico Perno DOCG

Puglia

Gianfranco Fino Viticoltore 2021 Jo Salento Negramaro IGT

Michele Biancardi Cantine E Vigne Daune 2019 Milleceppi Puglia IGT

San Marzano Vini 2019 Sessantanni Primitivo Di Manduria DOP

Sardegna

Argiolas 2020 Turriga Isola Dei Nuraghi Rosso IGT

Attilio Contini 1979 Antico Gregori Vernaccia Di Oristano Riserva DOC

Azienda Agricola Dario Gungui 2020 Barallibus Cannonau Di Sardegna Classico DOC

Le Anfore Di Elena Casadei 2021 Migiu Isola Dei Nuraghi IGT

Sicilia

Baglio Curatolo Arini 1875 Riserva Storica Marsala Storico DOC

Francesco Intorcia & Figli 2014 Marsala Vintage Underwaterwines Marsala Riserva Superiore DOC

Planeta 2022 Passito Di Noto Noto DOC

Toscana

Bucciarelli - Antico Podere Casanova 2008 Occhio di Pernice Vin Santo Del Chianti Classico DOC

Carus 2019 Baldero Chianti Classico Classico DOCG

Castello Di Querceto 2018 Querceto Romantic Colli Della Toscana Centrale IGT

Castiglion Del Bosco 2019 Campo Del Drago Brunello di Montalcino DOCG

Duemani 2021 Suisassi Costa Toscana IGP

Fontodi 2021 Flaccianello Della Pieve Colli Della Toscana Centrale IGT

Il Marroneto 2019 Madonna Delle Grazie Brunello Di Montalcino Classico DOCG

Marchesi Frescobaldi 2019 Castelgiocondo Brunello Di Montalcino DOCG

Michele Satta 2021 Marianova Bolgheri Superiore Rosso DOC

Ornellaia 2021 Ornellaia Bolgheri Superiore DOC

Pianirossi 2021 Pianirossi Toscana Rosso IGT

Poggio Al Tesoro 2021 Dedicato A Walter Bolgheri Superiore DOC

Renieri 2019 Renieri Brunello Di Montalcino DOCG

Tenuta Argentiera 2020 Argentiera Bolgheri Superiore DOC

Tenuta Belguardo 2021 Belguardo Maremma Toscana Riserva DOC

Trentino

Maso Martis 2021 Madame Martis Trentino Extra Brut Riserva DOC

Pojer & Sandri 2020 Merlino Trentino Vino Liquoroso IGT

Rotari 2015 Flavio Trento Riserva Extra Brut Metodo Classico DOC

San Leonardo 2021 San Leonardo Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten IGT

Umbria

Castello Della Sala - Marchesi Antinori 2018 Muffato Della Sala Umbria Passito IGT

Decugnano Dei Barbi 2020 Trentanni Umbria Bianco IGT

Lungarotti 2020 Torgiano Rubesco Riserva "Vigna Monticchio" Torgiano Rosso Riserva DOCG

Perticaia 2020 Montefalco Sagrantino DOCG

Veneto

Allegrini 2020 Amarone Della Valpolicella Classico DOCG

Bertani 2011 Amarone Della Valpolicella Classico Riserva DOCG

Masi Agricola 2009 Amarone Della Valpolicella Classico Riserva DOCG

Montresor 2015 Amarone Della Valpolicella Classico DOCG

Queste eccellenze sono state individuate dopo un lungo percorso di selezione: i WineHunter Scouts e le 14 commissioni di assaggio hanno degustato oltre 8000 vini, per giungere alle 4813 referenze inserite nella Guida The WineHunter. 3390 etichette hanno ottenuto il The WineHunter Award Rosso (tra i 90 e 92,99 punti), mentre 1423 hanno ottenuto il The WineHunter Award Gold (93-94,99): tra queste, figurano anche i top 100 prodotti wine candidati al The WineHunter Award Platinum, i cui vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione di venerdì 8 novembre.

The WineHunter Award Platinum: i candidati nelle categorie food, spirits e beer

Oltre ai vini, la guida The WineHunter celebra anche le eccellenze gastronomiche con una selezione di 49 prodotti che concorrono al The WineHunter Award Platinum, suddivisi nelle categorie food, spirits e beer.

Categoria Food

Abruzzo

Azienda Agricola Ramo di Mandorlo | Sale, spezie e erbe | Zafferano Stimmi E Fiori

L'Olivicola Casolana Soc. Coop. Agricola | Olio | Olio Extravergine Di Oliva Monocultivar "Intosso"

Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco | Pasta, riso, cereali e legumi | Chitarra Antica A Matassa

Rustichella D'Abruzzo | Pasta, riso, cereali e legumi | Spaghetti Bio Senatore Cappelli

Rustichella D'Abruzzo | Pasta, riso, cereali e legumi | Spaghetti La Mischia

Tenuta Fiorentino | Miele e derivati | Nonna Annina Miele Di Acacia Allo Zafferano

Campania

Raffaele Caldarelli Pasticciere | Dolci e cioccolato | Panettone Classico

Emilia-Romagna

Acetaia Sereni | Aceto e condimenti | Serenissimo In Anfora

Caseificio Sociale Allegro | Prodotti lattiero caseari | Parmigiano Reggiano 70 Mesi

Fratelli Pelizziari Prosciutti | Carni e salumi | Culatta

Gianferrari - I Salumi Di Canossa | Carni e salumi | Culatello

Il Vascello Del Monsignore - Antica Acetaia | Aceto e condimenti | Balsamico Il Principe Nero Invecchiato 100 Anni

Il Vascello Del Monsignore - Antica Acetaia | Aceto e condimenti | Balsamico Il Principe Nero Invecchiato 50 Anni

Salumificio Leoni | Carni e salumi | Prosciutto Arrosto 100% Italiano "Aronne Leoni Riserva"

Up Stream Italiana | Prodotti ittici | Filetto Reale Upstream

Vezzali Caffe | Caffè e infusi | Caffè Vezzality Senza Acrilamide

Lazio

Nesler - Cibo Vivo | Aceto e condimenti | Salsa Ariete Bio

Nesler - Cibo Vivo | Aceto e condimenti | Salsa Lentis Bio

Lombardia

Calvisius Caviar | Prodotti ittici | Calvisius Beluga Royal

Calvisius Caviar | Prodotti ittici | Calvisius Neropuro

Gioporro - Sep Valtellina | Carni e salumi | Prosciutto Di Wagyu

San Faustino | Prodotti lattiero caseari | Robiola Di Capra

Marche

Giorgio Poeta | Miele e derivati | Carato Gran Cru % Lavorazione Artigianale

La Pasta Di Aldo | Pasta, riso, cereali e legumi | Pasta Neno

Molise

Pagliuca Pasquale | Prodotti lattiero caseari | Cocciocavallo Formaggio A Pasta Filata

Sicilia

Iass | Sale, spezie e erbe | Pistilli Di Zafferano Dell'Etna

Toscana

Mafalda | Carni e salumi | Lardo Di Colonnata IGP

Slitti Experience | Dolci e cioccolato | Fino De Aroma Madagascar Tavoletta 75 G. Bio

Slitti Experience | Dolci e cioccolato | Pinoli 120 G.

Trentino

Black Sheep Pasticceria Di Alta Qualità Bio, Raw E Vegan | Altri | Crema Mandorla Di Sicilia 70%

Salumeria Belli | Carni e salumi | Carne Salada

Veneto

Latteria Moro | Prodotti lattiero caseari | Cre-moro Al Tartufo

Lo Specialista | Dolci e cioccolato | Tiramisù Classico Al Caffè

Loison Pasticceri Dal 1938 | Dolci e cioccolato | Tosa Fondente

Scarpato | Dolci e cioccolato | Colomba Classica Premium

Categoria Spirits

Alto Adige - Südtirol

Roner Spa Distillerie | Distillato | Ter Lignum Whisky

Campania

Assuntinadicapri.com | Liquore | Mandarino Dei Campi Flegrei

Emilia-Romagna

Cuspid Selections | Distillato | Cuspid Spirits - Nicaragua Rum

Cuspid Selections | Distillato | Cuspid Spirits - Scotch Whisky - Blair Athol

Friuli-Venezia Giulia

Nonino Distillatori | Distillato | Grappa Nonino Monovitigni® Vendemmia Bianca

Nonino Distillatori | Distillato | Grappa Nonino Monovitigno® Da Prosecco Riserva 24 Mesi

Nonino Distillatori | Distillato | ùE® Acquavite D'Uva Monovitigni® Riserva Nonino Anniversary Aged 5 Year

Marche

Vinocru | Distillato | Landdrea London Dry Gin Navy Strenght

Piemonte

Distilleria Sibona | Distillato | Grappa Riserva Invecchiata In Botti Da Sauternes

Toscana

Nannoni Grappe | Distillato | Grappa Di Brunello 20 Anni Riserva

Categoria Beer

Calabria

Birra Cala | Birra | Iga di Calabria – Statti

Sicilia

Birrificio dell'Etna | Session Ipa | Cyclope Session Ipa

Umbria

Mastri Birrai Umbri | Robust Porter | Cacao Porter

Mastri Birrai Umbri | West Coast Ipa | California

Helmuth Köcher

«Sono fiero del lavoro di selezione svolto insieme ai WineHunter Scouts e ai componenti delle 14 commissioni di assaggio per giungere alle assegnazioni degli Award delle 4 categorie Wine, Food, Spirits e Beer» dichiara Helmuth Köcher. «In questo percorso di ricerca, scoperta e selezione delle eccellenze enogastronomiche, abbiamo avuto modo di rilevare un grande impegno dei produttori che va oltre l'alto livello di qualità tecnica, incarnando quell'eccellenza di cui The WineHunter si fa promotore. Un impegno che riesce a esprimere pienamente l'essenza del territorio, la sua storia, le sue tradizioni, suscitando emozioni uniche a ogni assaggio».