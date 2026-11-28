“Esatto, la GDO ci sta restituendo segnali incoraggianti, mentre nel canale Horeca osserviamo dinamiche più articolate, che stiamo approfondendo per delineare le strategie future. È importante, infatti, non trarre conclusioni affrettate: i due canali rispondono a logiche e comportamenti di consumo differenti e richiedono quindi approcci specifici. Per noi la ristorazione rimane un interlocutore fondamentale e uno dei principali ambiti della nostra attività promozionale. Il Lugana è un vino che trova nella tavola una delle sue espressioni più naturali, grazie alla sua versatilità gastronomica e alla capacità di accompagnare occasioni di consumo e proposte culinarie differenti. Proprio per questo vogliamo rafforzare ulteriormente il dialogo diretto con il mondo della ristorazione, investendo anche in attività di formazione e coinvolgimento degli operatori, a partire dal personale di sala e dai sommelier. Crediamo che chi propone il vino al consumatore abbia un ruolo decisivo nel raccontarne l'identità, le caratteristiche e il legame con il territorio. Una maggiore conoscenza della denominazione può tradursi in una proposta più consapevole e in una valorizzazione più efficace del Lugana nelle carte dei vini. È un percorso che richiede continuità, ascolto e collaborazione, e sul quale il Consorzio mantiene un impegno prioritario.”