L'INTERVISTA
Lugana Doc, il 60% delle vendite è nei ristoranti: il nodo è rafforzare la presenza in sala
Il Lugana Doc cresce a doppia cifra a valore e volume, in controtendenza rispetto alla contrazione dei consumi di vino. Il presidente Fabio Zenato spiega i fattori del successo e le strategie per consolidare la denominazione. Dalla ristorazione alla sostenibilità, con oltre l'80% dei vigneti certificati, fino ai mercati esteri: le priorità del Consorzio per il futuro del Lugana
In uno scenario segnato dalla contrazione dei consumi di vino, il Lugana Doc si afferma come una delle realtà più dinamiche del comparto, registrando una crescita a doppia cifra sia a valore sia a volume. Un risultato significativo, che testimonia la solidità della denominazione e la sua capacità di intercettare le nuove dinamiche della domanda. Ma quali sono le leve di questo successo e quali prospettive si aprono per il futuro? Ne parliamo con Fabio Zenato, presidente del Consorzio Tutela Lugana Doc, tra performance di mercato, strategie di valorizzazione e sfide per una denominazione sempre più riconoscibile.
L'intervista a Fabio Zenato
“I risultati che stiamo registrando rappresentano un segnale positivo, soprattutto se consideriamo il contesto di mercato nel quale si inseriscono. Credo che alla base di questo ci siano diversi fattori. Innanzitutto, la forte identità del Lugana, un vino profondamente legato al territorio, che ha saputo costruire nel tempo un posizionamento riconoscibile e una reputazione fondata sulla qualità. A questo si aggiungono l'impegno costante dei nostri produttori e il lavoro del Consorzio nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione della denominazione. Un elemento particolarmente significativo è che la crescita riguarda non soltanto il valore, ma anche i volumi. Questo ci dice che non siamo di fronte a un risultato determinato esclusivamente dalle dinamiche di prezzo, ma a una domanda concreta da parte dei consumatori, che in questo canale di mercato, continuano a scegliere il Lugana anche in una fase di maggiore attenzione agli acquisti. È un risultato che ci rende orgogliosi, ma che leggiamo con equilibrio e senso di responsabilità. In un mercato così complesso non possiamo dare nulla per acquisito: dobbiamo continuare a investire sulla qualità, sulla riconoscibilità della denominazione e sul rapporto di fiducia con i consumatori. ”
Lugana, la ristorazione pesa il 60% delle vendite: il Consorzio punta sulla formazione
“Esatto, la GDO ci sta restituendo segnali incoraggianti, mentre nel canale Horeca osserviamo dinamiche più articolate, che stiamo approfondendo per delineare le strategie future. È importante, infatti, non trarre conclusioni affrettate: i due canali rispondono a logiche e comportamenti di consumo differenti e richiedono quindi approcci specifici. Per noi la ristorazione rimane un interlocutore fondamentale e uno dei principali ambiti della nostra attività promozionale. Il Lugana è un vino che trova nella tavola una delle sue espressioni più naturali, grazie alla sua versatilità gastronomica e alla capacità di accompagnare occasioni di consumo e proposte culinarie differenti. Proprio per questo vogliamo rafforzare ulteriormente il dialogo diretto con il mondo della ristorazione, investendo anche in attività di formazione e coinvolgimento degli operatori, a partire dal personale di sala e dai sommelier. Crediamo che chi propone il vino al consumatore abbia un ruolo decisivo nel raccontarne l'identità, le caratteristiche e il legame con il territorio. Una maggiore conoscenza della denominazione può tradursi in una proposta più consapevole e in una valorizzazione più efficace del Lugana nelle carte dei vini. È un percorso che richiede continuità, ascolto e collaborazione, e sul quale il Consorzio mantiene un impegno prioritario.”
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“La sfida principale sarà consolidare il percorso di crescita della denominazione, continuando a investire sulla qualità, sulla conoscenza del territorio e sulla capacità di rispondere alle evoluzioni del mercato. Una delle nostre priorità è certamente la sostenibilità, un tema sul quale il territorio ha già compiuto passi importanti. Dal 2023, oltre 80% della superficie vitata della denominazione ha ottenuto certificazioni di sostenibilità, come SQNPI, Equalitas o biologiche, grazie anche all'impegno del Consorzio nel coordinamento delle attività di certificazione e controllo. È un risultato significativo, che testimonia la crescente attenzione dei produttori verso una viticoltura sempre più responsabile e che vogliamo continuare a valorizzare. In questa prospettiva si inserisce anche Lugana V.I.T.A.E., progetto di ricerca realizzato in collaborazione con importanti partner scientifici. Attraverso uno studio approfondito delle caratteristiche dei suoli, del clima e della loro interazione con il vitigno Turbiana, vogliamo acquisire strumenti sempre più precisi per comprendere e valorizzare l'identità del Lugana. Crediamo che investire nella ricerca significhi mettere a disposizione delle aziende conoscenze concrete per orientare le scelte produttive e rafforzare la competitività della denominazione nel lungo periodo. Sul fronte dei mercati, il nostro obiettivo è consolidare la presenza nei Paesi che rappresentano storicamente punti di riferimento per il Lugana, come Germania, Stati Uniti, Regno Unito, guardando al tempo stesso a nuove opportunità di sviluppo, in particolare nell'area del Benelux. Parallelamente, vogliamo rafforzare ulteriormente il mercato italiano, con una particolare attenzione al Nord e al Centro Italia. Infine, come detto prima, un ruolo centrale continuerà ad averlo il canale Horeca, che pesa per il 60% delle vendite. Intendiamo proseguire con iniziative dedicate agli operatori della ristorazione affinché possano diventare ambasciatori sempre più consapevoli della denominazione.”