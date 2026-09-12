“In Franciacorta è stato svolto un rilevante lavoro di ricerca a livello consortile. L'ufficio tecnico e la sezione di Ricerca e Sviluppo del Consorzio attuano un monitoraggio capillare del territorio, incrociando le rilevazioni delle centraline meteorologiche con i campionamenti sulle uve, ai quali affianchiamo i dati provenienti dai nostri strumenti e dai nostri controlli aziendali. Sul piano agronomico, le pratiche di campagna sono state gradualmente adeguate. La sfogliatura, ad esempio, è divenuta una tecnica obsoleta per la nostra realtà: nelle recenti condizioni climatiche non avrebbe senso esporre direttamente i grappoli all'irraggiamento e al calore, ed è preferibile preservare la copertura fogliare. In una prospettiva di lungo termine, si stanno valutando sia gli studi sulle varietà a maturazione più tardiva, come l'Erbamat, sia sperimentazioni interne condotte su selezioni clonali e portainnesti, tese a mitigare gli effetti dello stress idrico e dell'anticipo vegetativo.”